Hande Yener

Sus Sus Sus Sus *** Senin söylediklerin *** Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan Gözümü açtım o zaman Gör yanında kaldıkların Beni çok özleyince gerçeği sordukların *** Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan Gözümü açtım o zaman Kör yanında durdukların Kendini gizleyince gerçeği duydukların *** Hep böyle, böyle olacak Kalbin ve ağzın açık kalacak Hep böyle, böyle olacak Kalbin ve ağzın açık kalacak *** Düşün sen Üzül sen Kabul yok Özür sen Kabul yok Özür sen *** Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan Gözümü açtım o zaman Gör yanında kaldıkların Beni çok özleyince gerçeği sordukların *** Gör yanında kaldıkların Beni çok özleyince... *** Sus Sus Sus Sus *** Böyle olacak Böyle olacak