Hande Yener

Böyle Olacak Şarkı Sözleri
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Sus
Sus
Sus
Sus
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Senin söylediklerin
***
Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan
Gözümü açtım o zaman
Gör yanında kaldıkların
Beni çok özleyince gerçeği sordukların
***
Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan
Gözümü açtım o zaman
Kör yanında durdukların
Kendini gizleyince gerçeği duydukların
***
Hep böyle, böyle olacak
Kalbin ve ağzın açık kalacak
Hep böyle, böyle olacak
Kalbin ve ağzın açık kalacak
***
Düşün sen
Üzül sen
Kabul yok
Özür sen
Kabul yok
Özür sen
***
Sus, senin söylediklerin amaçsız birer yalan
Gözümü açtım o zaman
Gör yanında kaldıkların
Beni çok özleyince gerçeği sordukların
***
Gör yanında kaldıkların
Beni çok özleyince...
***
Sus
Sus
Sus
Sus
***
Böyle olacak
Böyle olacak