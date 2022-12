Hande Yener

Bu yalancı bahar bir gün bitecek Yeni aldığın eskiyecek Yedik içtik sanırım doyduk Hesabı kim ödeyecek *** Of güzel Allahım Nasıl bir kader yazdın Tadı damağımda kaldı Of güzel Allahım *** İçimi ısıtan adam Sanki senin aynandı *** Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık *** Her insana her nefes Bir başka heves Bir tek ilk aşk bitmeyecek Daha ilk günden hep Sonunu sorduk Cevap ne kimse bilmeyecek Of güzel Allahım Nasıl bir kader yazdın *** Tadı damağımda kaldı Of güzel Allahım İçimi ısıtan adam Sanki senin aynandı Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan