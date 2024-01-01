Hande Yener

Ajda '93 Şarkı Sözleri
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Sen aşka aç, sanki herkes tok yanında
Var şikâyet, yok şikâyet
Zor aslında
Çöz aklında
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Yalnız uyu yatağında
Alıştın nasıl olsa
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Aransam da ne fark eder?
Öyle bir şey yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Çok yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Hiç yok aslında
***
Sen aşka aç, sanki herkes tok yanında
Var şikâyet, yok şikâyet
Zor aslında
Çöz aklında
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Yalnız uyu yatağında
Alıştın nasıl olsa
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Aransam da ne fark eder?
Öyle bir şey yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Çok yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Hiç yok aslında
-
Kim bilir kaç günüm kaldı seninle
Acısı sevinci ve her şey ile
Kim bilir daha ne kadar sürecek kim bilir
***
Yetmiyor bu sevgi bir tek an için
Son defa insafa gel benim için ne olur
Ne olur erteleme beni de ne olur
***
Bir anlık heves için bir anlık heyecanla
Dokunma ve oynama gururumla
***
Oyalama beni veda et artık
Baştan çıkarma veda et artık
İstersen hakimi ol tatmadığım duyguların
Dokunma artık.
***
Bilmezler bu can nasıl dayanıyor
Sevgisiz nasıl da hırpalanıyor
Kim bilir nerede nasıl tükenecek kim bilir
***
Haklı ol veya olma ne fark eder.
Çektiğim senelerce ceza yeter
Ne olur biraz daha sabret deme ne olur.
-
Ah ne hayatlar ümidiyle
zamansız yollara düştük
ilk yenilen biz değildik elbet
gün oldu dünyaya kustuk
***
Ağlama anne benim için ağlama
bende herkes kadar aldım acılardan
ağlama anne benim için ağlama
bende herkes kadar yandım
sen ne olur çocukluğumu sakla
tek kalan bu elimde avucumda
ağlama anne benim için ağlama
***
Her birimiz başka bir hikaye
anne bu ayrılıklar niye
sen yine bir ninni söyle bana
yavrum uyusun da büyüsün diye
***
Ağlama anne benim için ağlama
bende herkes kadar aldım acılardan
ağlama anne benim için ağlama
bende herkes kadar yandım
sen ne olur çocukluğumu sakla
tek kalan bu elimde avucumda
ağlama anne benim için ağlama
-
Hayra yorma rüyayı
Pembe görme dünyayı
Yağmur çamur kar kış bahar
Daha daha neleri var.
***
Her şey bal kaymak değil ki
Bunun bir de acısı var
Yaşamaya bak doya doya
Hayat değmez ağlamaya.
***
Aradığın o aşk bende
Yıllardır aklım hep sende
Gözümü açtım seni gördüm
Başkasını tanımam.
***
Bazen sarhoş deli başıboş
Bazen kuytu köşede loş
Bana sen sevdiğini söyle
O an olsun içim bir hoş.
***
İster bir gün ister bin yıl
Benim için fark etmez.
-
Ağlama gül, ağlama gül, ağlama gül
Gül dostum sen gül
***
Ağlama gül, ağlama gül, ağlama gül
Gül dostum sen gül.
***
Gül dostum gül gül gül dostum gül gül.
Son pişmanlık fayda etmez
Gül dostum gül gül.
***
Gül dostum gül gül gül dostum gül gül.
Son pişmanlık fayda etmez
Gül dostum gül gül.
***
Geri gelmez artık geçen o yıllar
Maziyi andıkça yüreğim sızlar.
***
Aldırma boşver dostum dünyaya
Bugün varsak yarın yokuz.
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Dertlerim sarmış beni
Simsiyah bir tül gibi
Gel bir bak şu halime
Sanki solmuş gül gibi
***
Yaşanan anılarım dün gibi
Söndürme bu ateşi kül gibi
Haydi inat etme, bana olmaz deme
Seviyorum de sarıl bana.
***
Ah görür görmez seni
Bir düşünsene beni
Aklım başımdan gider
Deli olurum deli.
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