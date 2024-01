Hande Yener

Bir evin en sessiz yalnızlığında Duruyoruz iki alışmış kalabalık En son sen anlarsın ya öyle Aklıma gelenlerin son kavgasında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Sabah yatakta dalmışım tavanda Çıkış arıyorum her dak'ka planda Uzun bi' yoldu, herkes hesapta Yürüyoruz kör bıçakta *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında En son sen anlarsın ya öyle Aklıma gelenlerin son kavgasında *** Sabah yatakta dalmışım tavanda Çıkış arıyorum her dak'ka planda Uzun bi' yoldu, herkes hesapta Yürüyoruz kör bıçakta *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında

Sen benim içimde bir korkulu rüya Her gün sevip sardığım bir hülyasın Yokluk ateşten gömlek Sensizlik ölüm gibi Rüyam, hülyam benim dünyamsın ** Kanımda canımda alın yazımda Bir sen varsın bir de ben şu dünyada *** Nazar değmesin sana, eller değmesin sana Sensizlik ölüm bana.. *** Seni benim gibi seven bulamazsın Tanrım bu rüyadan hiç uyandırmasın Ömrün vefası yok, korkum aşkımdan çok Gönlüm sensiz kalmasın *** Korkulu rüyam, gülen bahtımsın Sen benim sen benim sen benim dünyamsın *** Hepimizin hayatı iki kelime Bir varmış bir yokmuş şu alemde Bir gün sana doymadan göçüp gidersem eğer Son nefeste adın dilimde Her şey sende başlar seninle biter Sevilmek ümidi sevmekten beter…