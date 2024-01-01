Hande Yener

Bunun Adı Ayrılık Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Bekler sandığın *** Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Duygularım darmadağın *** Yalnız değilim, sıkılmıyorum Aşk dediğin geliyor geçiyor Viran değilim, yıkılmıyorum Viran kim, kendine sor *** Geri dönme, günahkarsın Geri dönme, bulamazsın Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, affetmem ben Biliyorsun, dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık *** Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Bekler sandığın *** Sensiz geçen bu onuncu gün Vakit doldu, sonuncu gün O saf aşığın değilim artık Duygularım darmadağın *** Yalnız değilim, sıkılmıyorum Aşk dediğin geliyor geçiyor Viran değilim, yıkılmıyorum Viran kim, kendine sor *** Geri dönme, günahkarsın Geri dönme, bulamazsın Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, affetmem ben Biliyorsun, dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık *** Geri dönme, günahkarsın Geri dönme, bulamazsın Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, affetmem ben Biliyorsun, dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık *** Geri dönme (Geri dönme) Geri dönme (Geri dönme) Hiç düşünme, bunun adı ayrılık *** Biliyorsun, (Biliyorsun) affetmem ben Biliyorsun, (Biliyorsun) dert etmem ben İnan artık, bunun adı ayrılık

Yoksa Mani Beni yalnız sen anlarsın Bir bakınca gözlerimden Anlayan yok Ne olursun gel *** Beni yalnız sen anlarsın Bir tutunca ellerimden Hiç tutan yok Ne olursun gel *** Hadi bir sor bana Sor nasıl gidiyor Kimseyi bilmem ama Bana zor geliyor *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Beni yalnız sen anlarsın Bir bakınca gözlerimden Anlayan yok Ne olursun gel *** Beni yalnız sen anlarsın Bir tutunca ellerimden Hiç tutan yok Ne olursun gel *** Hadi bir sor bana Sor nasıl gidiyor Kimseyi bilmem ama Bana zor geliyor *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel *** Yoksa mani, yoksa engel Gel hayırsız, hadi dön gel Sen gidince kapanan kapılar Sana açık, sen gel

Haykırdım Seni Gün bugün, gecelerden soğuk Üşüyorum, sensiz tek başıma Gün bugün, geceden de siyah Kapkara korku çığlıkları *** Dayanamam buna Eskiye dönüşü olan Bir yol bulmalı Geriye dönmeli *** Işıkların yanıp söndüğü odamda Beklerim sessizce Seni ve seni biçare *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Gün bugün, gecelerden soğuk Üşüyorum, sensiz tek başıma Gün bugün, geceden de siyah Kapkara korku çığlıkları *** Dayanamam buna Eskiye dönüşü olan Bir yol bulmalı Geriye dönmeli *** Işıkların yanıp söndüğü odamda Beklerim sessizce Seni ve seni biçare *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana *** Haykırdım seni yıldızlara Umutsuz benliğim isyanlarda Yarınlarım bile olmasa da Bir kıvılcım yeter bana