Hande Yener

Biliyor, biliyor, biliyor o beni iyi biliyor Kararım galiba bu sefer sahiden bitiyor Sıkı sıkı tutamadı elimi sürekli yere düşüyor Aramızı bulamadık, insan yanında yalnız geziyor *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika *** Geçiyor geçiyor her şey yerine yenisi geliyor Alışır zaman her yöne çıkan yeni kapılar açıyor Bir yanımızı neşesi bir yanımızı belası sarıyor Canımızı kime kaptırsak hep canımızı sıkıyor *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika Bir dakika Bir dakika Bir dakika