Hande Yener

Carpe Diem Biliyor, biliyor, biliyor o beni iyi biliyor Kararım galiba bu sefer sahiden bitiyor Sıkı sıkı tutamadı elimi sürekli yere düşüyor Aramızı bulamadık, insan yanında yalnız geziyor *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika *** Geçiyor geçiyor her şey yerine yenisi geliyor Alışır zaman her yöne çıkan yeni kapılar açıyor Bir yanımızı neşesi bir yanımızı belası sarıyor Canımızı kime kaptırsak hep canımızı sıkıyor *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta Aklımda yeni bir formül var hayata karşı Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma *** Bir dakika Bir dakika Bir dakika Bir dakika

Bulut Bir evin en sessiz yalnızlığında Duruyoruz iki alışmış kalabalık En son sen anlarsın ya öyle Aklıma gelenlerin son kavgasında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Sabah yatakta dalmışım tavanda Çıkış arıyorum her dak'ka planda Uzun bi' yoldu, herkes hesapta Yürüyoruz kör bıçakta *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında En son sen anlarsın ya öyle Aklıma gelenlerin son kavgasında *** Sabah yatakta dalmışım tavanda Çıkış arıyorum her dak'ka planda Uzun bi' yoldu, herkes hesapta Yürüyoruz kör bıçakta *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında *** Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında Unuta unuta atıyorum buluta Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında

Senden Çok Hiç düşünmeden Baktığım şeyler var ardından Bazen savuruyorum zamandan Sonra küçük Bir ayakkabı kutusuna Hapsolan onca Hatıra *** Bir yüksek var en başında Azalarak her defasında Aynı yoldan Düşüyor gibiyim *** Saklanamayanlar var ya Aşkın yatak odasında Yanındayken Yalnız biriyim *** Sevebilirim Yeni birilerini Senden çok *** Diyebilirim Bu kalbin değeri Senden çok *** Yeni dünyam Olsun uzak Senden çok *** Keşfe değer Bi merak kalmadı Benden yok Senden çok *** Hiç geçmeyen şeyler geçiyor artık aklımdan takılıyorum peşine durmadan Sonra bütün gece Deli fikirlerin elinde *** vazgeçilen o uykudan

Aşk Elinde Anlıyorum iyi ki vаrdın Bil ki kendime iyi dаyаndım Dönmüyorum verdiğim kаrаrdаn İlk defа değil korkmuyorum zаrаrdаn *** Aşk herkese beni soruyor Her yerde beni аrıyor, duydun mu? Kаlp kendini sаlıveriyor Sаdece seni biliyor, vurdun mu? *** Dün sana аşkı emаnet ettim Şimdi ihаnet edip, kovdun mu? Aşk bu şehri terk ediyor Bizden hesаp soruyor, senin yüzünden *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen *** Aşk herkese beni soruyor Her yerde beni аrıyor, duydun mu? Kаlp kendini sаlıveriyor Sаdece seni biliyor, vurdun mu? *** Dün sana аşkı emаnet ettim Şimdi ihаnet edip, kovdun mu? Aşk bu şehri terk ediyor Bizden hesаp soruyor, senin yüzünden *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle *** Aşk elinde Aşk gözünde Nereye gidersen аşk seninle

Başka Dudaklar Bu gece yaşananların en uzunu Tarif edemediklerimin hazırı Üstü örtülen o güzel yanlışların Sessizce verilen o savaşların *** En cana yakın o duygularda Saklanan o en derin kuytularda Zirvesindeyim alışmanın Ayrılmanın, karışmanın *** Bile bile gidilen o yerde Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde Boza boza en kesin kuralları Öpüyorum başka dudakları *** Bile bile gidilen o yerde Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde Boza boza en kesin kuralları Öpüyorum başka dudakları *** Sessizce saklanan o duygularda Çok konuşulmayan o arzularda Bu defa değiştim, ayarladım Kalbimle ortak kararlarım *** En yakınımdaki o uzaklardan Hiç konuşulmayan o kurallardan Yeni bir benlikle tanışmanın Sormadan peşindeyim bu akışların *** Bile bile gidilen o yerde Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde Boza boza en kesin kuralları Öpüyorum başka dudakları *** Bile bile gidilen o yerde Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde Boza boza en kesin kuralları Öpüyorum başka dudakları

Boşuna Korkarım gelsen de tanışmak imkansız Öyle çok beklendik zaman insafsız Oysa her şey aynı Başka her şey aynı *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Yaşanır mı dünyada Kaybolan umutlarla *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Kaybolan yarınlarla İnsafsız limanlarda *** Korkarım gelsen de tanışmak imkansız Öyle çok beklendik zaman insafsız Oysa her şey aynı Başka her şey aynı *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Yaşanır mı dünyada Kaybolan umutlarla *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Kaybolan yarınlarla İnsafsız limanlarda *** Boşuna, boşuna, boşu boşuna Yaşanır mı dünyada Kaybolan umutlarla