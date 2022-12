Hande Yener

Her şeyi koy bir torbaya Hepsi çöp Korkma dök Kurallara uymayı kabul et Hadi çök Hadi çök *** Ben hiç uyudum mu Sandığın soğudum mu *** Yalanların çoğu Bir gün gelir geçer Gider batı doğu Yönü kendi seçer Bugün çabuk giden Yarın geri döner İçimde gerçeğin yok Hemen çekip giden Yarın geri döner Seninse döndüğün yok *** Her şeyi koy bir torbaya Hepsi çöp Korkma dök Gidenlere uymayı kabul et Gel hadi Beni sök *** Ben hiç uyudum mu Sandığın soğudum mu *** Yalanların çoğu Bir gün gelir geçer Gider batı doğu Yönü kendi seçer Bugün çabuk giden Yarın geri döner İçimde gerçeğin yok Hemen çekip giden Yarın geri döner Seninse döndüğün yok