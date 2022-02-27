Hande'ye Neler Oluyor Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Hande'ye Neler Oluyor
-
Her şeyi koy bir torbaya
Hepsi çöp
Korkma dök
Kurallara uymayı kabul et
Hadi çök
Hadi çök
***
Ben hiç uyudum mu
Sandığın soğudum mu
***
Yalanların çoğu
Bir gün gelir geçer
Gider batı doğu
Yönü kendi seçer
Bugün çabuk giden
Yarın geri döner
İçimde gerçeğin yok
Hemen çekip giden
Yarın geri döner
Seninse döndüğün yok
***
Her şeyi koy bir torbaya
Hepsi çöp
Korkma dök
Gidenlere uymayı kabul et
Gel hadi
Beni sök
***
Ben hiç uyudum mu
Sandığın soğudum mu
***
Yalanların çoğu
Bir gün gelir geçer
Gider batı doğu
Yönü kendi seçer
Bugün çabuk giden
Yarın geri döner
İçimde gerçeğin yok
Hemen çekip giden
Yarın geri döner
Seninse döndüğün yok
-
Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim
Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim
Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim
Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim
Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok
Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok
***
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Senle ben en yoktan zamandık
(Senle ben en …tan zamandık!)
***
Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim
Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim
Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim
Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim
Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok
Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok
***
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Bodrum’a da gittik beraber
İstanbul’da da yaşadık
Sorun şehirlerde değildi
Biz tam yalandık
Senle ben en yoktan zamandık
(Senle ben en …tan zamandık!)
-
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Her günahın bedeli var
Bunu zaten ödedim
Her delinin bir sebebi var
Bunu zaten söyledim
***
İçindeki yanlışın zinciri
Kopa kopa durur
Ama aşk böyledir
Önce sevdirir
Sonra sopa sopa vurur
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
***
İlacın etkisi yok
Günaydın
Geç uyandın
Ama bitti
Aslında geç bile kaldım
Zor uyandım
Ama geçti
İlacın etkisi yok
Günaydın
-
Sana da bana da çok zor
***
Sana da bana da çok zor
***
Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek
Ayıptan kurtulur o zaman
Zarardan dönersen çok kârlısın demek
Zayıftan güçlüsün o zaman
***
Haklı olan haklı kalsın
Bırakalım aklı kalsın
Üzülemem onun yerine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
***
Şimdi sen gidersen çok suçlu bir yürek
Ayıptan kurtulur o zaman
Zarardan dönersen çok kârlısın demek
Zayıftan güçlüsün o zaman
***
Haklı olan haklı kalsın
Bırakalım aklı kalsın
Üzülemem onun yerine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Bana mı yasak aşkın?
Suçlu bu kelime
Ben dönüyorum kendi bedenime
Sen vasat birine
***
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
Sana da bana da çok zor
Bana da sana da çok zor
***
Sana da bana da çok zor (Bana mı yasak aşkın?)
***
Bana mı yasak aşkın?
***
Sana da bana da çok zor
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