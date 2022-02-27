Hande Yener

Çöp Her şeyi koy bir torbaya Hepsi çöp Korkma dök Kurallara uymayı kabul et Hadi çök Hadi çök *** Ben hiç uyudum mu Sandığın soğudum mu *** Yalanların çoğu Bir gün gelir geçer Gider batı doğu Yönü kendi seçer Bugün çabuk giden Yarın geri döner İçimde gerçeğin yok Hemen çekip giden Yarın geri döner Seninse döndüğün yok *** Her şeyi koy bir torbaya Hepsi çöp Korkma dök Gidenlere uymayı kabul et Gel hadi Beni sök *** Ben hiç uyudum mu Sandığın soğudum mu *** Yalanların çoğu Bir gün gelir geçer Gider batı doğu Yönü kendi seçer Bugün çabuk giden Yarın geri döner İçimde gerçeğin yok Hemen çekip giden Yarın geri döner Seninse döndüğün yok

Bodrum Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!) *** Keşkelerin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim Yalanların aktığı bir yerde susamak isterdim Senin olmadığın ülkelerde yaşlanmak isterdim Zamanının olmadığı bir günde buluşmak isterdim Bana bu yere vize verecek kişi çok çok çok çok Seni bana hep rezil edecek kişi çok çok çok çok *** Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Bodrum’a da gittik beraber İstanbul’da da yaşadık Sorun şehirlerde değildi Biz tam yalandık Senle ben en yoktan zamandık (Senle ben en …tan zamandık!)

Sopa Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Her günahın bedeli var Bunu zaten ödedim Her delinin bir sebebi var Bunu zaten söyledim *** İçindeki yanlışın zinciri Kopa kopa durur Ama aşk böyledir Önce sevdirir Sonra sopa sopa vurur Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok *** İlacın etkisi yok Günaydın Geç uyandın Ama bitti Aslında geç bile kaldım Zor uyandım Ama geçti İlacın etkisi yok Günaydın