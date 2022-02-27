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7/24 Dinle Hepsi Hit Vol 1

Hepsi Hit Vol 1 Şarkı Sözleri

Hande Yener Hepsi Hit Vol 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Hepsi Hit Vol 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hepsi Hit Vol 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Hepsi Hit Vol 1

  • Deli Bile

  • Emrine Amade

  • Mor

  • Seviyorsun

  • Bilmiyor

  • Biri Kaybediyor

  • Bu Kafayla

  • Görev

  • Kavuşabilir Miyiz

  • Vah Vah

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