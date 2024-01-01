Deliler Şarkı Sözleri
Hande Yener Deliler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Deliler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Deliler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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İstediğin gibi olmamı bekleme
Duramam elde avuçta
Umduğun şeyi yapmamı isteme
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
***
Kimse bana karışmasın, istemem
Ezbere konuşmasın, dinlemem
Herkes beni anlamasın, fark etmez
Beklemem, beklemem
***
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
***
Bildiğin gibi olmamı isteme
Duramam elde avuçta
Doğduğum güne dönmemi bekleme
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
***
Kimse bana karışmasın, istemem
Ezbere konuşmasın, dinlemem
Herkes beni anlamasın, fark etmez
Beklemem, beklemem
***
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
***
Deliler