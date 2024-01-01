Hande Yener

İstediğin gibi olmamı bekleme Duramam elde avuçta Umduğun şeyi yapmamı isteme Başkası olamam ben Başkası olamam ben Başkası olamam ben *** Kimse bana karışmasın, istemem Ezbere konuşmasın, dinlemem Herkes beni anlamasın, fark etmez Beklemem, beklemem *** Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler *** Bildiğin gibi olmamı isteme Duramam elde avuçta Doğduğum güne dönmemi bekleme Başkası olamam ben Başkası olamam ben Başkası olamam ben *** Kimse bana karışmasın, istemem Ezbere konuşmasın, dinlemem Herkes beni anlamasın, fark etmez Beklemem, beklemem *** Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler Deliler, bize deli dediler Dediler dediler, bizi delirttiler *** Deliler