Hande Yener

Asıl adı Makbule Hande Özyener olan şarkıcı 12 Ocak 1973 yılında Kadıköy’de doğdu. Ortaokul eğitimi sonrasında ailesi konservatuvara gitmesine izin vermeyince Erenköy Kız Lisesi'ne başladı. Ancak bu okulu ikinci sınıfta terk ederek evlendi. Küçük yaşlarından beri hayalini kurduğu şarkıcılığı yapabilmek için yirmili yaşlarının başında Sezen Aksu'ya ulaşmaya çalıştı ve tezgâhtarlık yaptığı mağazaya gelen Hülya Avşar aracılığıyla Aksu'yla tanıştı. Aksu'nun yanında bir dönem geri vokallik yaptıktan sonra Altan Çetin ile çalışarak hazırladığı ilk stüdyo albümü Senden İbaret'i 2000 yılında yayımladı. Türk şarkıcı, çıkış yaptığı 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da adından bahsettirdi. Zaman zaman müzikal tarzında da değişiklikler yaptı. Bir dönem pop müzikten elektronik müziğe geçiş yapsa da bu dönem kısa sürdü ve tekrar pop müzik yapmaya başladı. Kariyerindeki değişken adımları köşe yazarları tarafından birçok kez incelenerek yorumlandı, meslektaşı Demet Akalın ile yaptığı atışmalar Türkiye'de magazin gündemini sık sık meşgul etti. Yener, hayranı olduğu Madonna başta olmak üzere birçok isimden etkilendi. İmajı, klipleri ve canlı performansları Madonna'nın da aralarında bulunduğu çeşitli şarkıcılarla benzer bulunarak sıkça karşılaştırıldı. Türkiye'de 2000'li yıllarda tek bir albümü bir milyondan fazla satan az sayıdaki şarkıcıdan biri olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar beş Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dâhil olmak üzere birçok ödül kazandı. Hande Yener bir dönem Manken Ümit Cem Şenol ile nişanlandı. Daha sonra 1990 yılında Uğur Kulaçoğlu ile evlenen Yener 1994 yılında Kulaçoğlu’ndan boşandı. Bu evlilikten Çağın Kulaçoğlu adında bir oğlu var. Hande Yener 1.64 metre boyunda ve oğlak burcu.