Hande Yener

-
Duyduk duymadık demeyin
Doğru söyleyin
N'olur benden gizlemeyin
Şimdi o kimin?
***
Yetmez miydi ona aşkım?
Beklemekle geçti hayatım
Gece gündüz hep yalvardım
Kırıldı artık sazım
***
Yetmez miydi ona aşkım?
Beklemekle geçti hayatım
Gece gündüz hep yalvardım
Kırıldı artık sazım
***
İçmişim, dertliyim
Bir bilsen ben ne haldeyim
İçmişim, dertliyim
Ben sensizim neyleyim?
***
İçmişim, dertliyim
Bir bilsen ben ne haldeyim
İçmişim, dertliyim
Ben sensizim neyleyim?
***
Duyduk duymadık demeyin
Doğru söyleyin
N'olur benden gizlemeyin
Şimdi o kimin?
***
Yetmez miydi ona aşkım?
Beklemekle geçti hayatım
Gece gündüz hep yalvardım
Kırıldı artık sazım
***
Yetmez miydi ona aşkım?
Beklemekle geçti hayatım
Gece gündüz hep yalvardım
Kırıldı artık sazım
***
İçmişim, dertliyim
Bir bilsen ben ne haldeyim
İçmişim, dertliyim
Ben sensizim neyleyim?
***
İçmişim, dertliyim
Bir bilsen ben ne haldeyim
İçmişim, dertliyim
Ben sensizim neyleyim?
***
İçmişim, dertliyim
Bir bilsen ben ne haldeyim
İçmişim, dertliyim
Ben sensizim neyleyim?
***
İçmişim, dertliyim
Bir bilsen ben ne haldeyim
İçmişim, dertliyim
Ben sensizim neyleyim?
***
Ben sensizim neyleyim?
-
Zamanında aşk ile yanarken
Ne oldu canın gibi severken?
Bak, her şey nasıl tersine döndü?
Senin aşkın balondu, söndü
***
Zamanında aşk ile yanarken
Ne oldu canın gibi severken?
Bak, her şey nasıl tersine döndü?
Senin aşkın balondu, söndü
***
Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi?
Salladığın hançer kalbime değdi
Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan
Seni çektiğim yıl geçen seneydi
***
Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi?
Salladığın hançer kalbime değdi
Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan
Sana taptığım yıl geçen seneydi
***
Sen yoluna
Ben yoluma
Çok mutluyum artık
Sen tak kimi istersen koluna
***
Sen yoluna
Ben yoluma
Çok mutluyum artık
Sen tak kimi istersen koluna
***
Zamanında aşk ile yanarken
Ne oldu canın gibi severken?
Bak, her şey nasıl tersine döndü?
Senin aşkın balondu, söndü
***
Zamanında aşk ile yanarken
Ne oldu canın gibi severken?
Bak, her şey nasıl tersine döndü?
Senin aşkın balondu, söndü
***
Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi?
Salladığın hançer kalbime değdi
Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan
Seni çektiğim yıl geçen seneydi
***
Vurup kapıyı çıkarken aklın neredeydi?
Salladığın hançer kalbime değdi
Hâlâ çılgınsın, hâlâ unutkan
Sana taptığım yıl geçen seneydi
***
Sen yoluna
Ben yoluma
Çok mutluyum artık
Sen tak kimi istersen koluna
***
Sen yoluna
Ben yoluma
Çok mutluyum artık
Sen tak kimi istersen koluna
***
Sen yoluna
Ben yoluma
Çok mutluyum artık
Sen tak kimi istersen koluna
-
Taş gibi olsam da
Sabrın bile bir sınırı var
Çok büyük konuşma
Her günahın tövbesi var
***
Bir gülüşün yeter
Yüzündeki düğümün, bir çözümü yok mu?
Acır, olsun geçer
Sanki her gidişinin, bir dönüşü yok mu?
***
Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım
Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Bu numarayı bana yutturamazsın canım
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Dönüp dönüp aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Isıtıp ısıtıp bu numarayı bana yutturamazsın canım
Aynı hatayı bana yaptıramazsın canım
Bu numarayı bana yutturamazsın canım
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Her şeyi göze alıp seviyorlar
Üzgünüm, o kadın ben değilim
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
***
Belki gururdan olur, diyemedim ama
Ah, inan aşkından ölebilirim
-
Gönlüme bir garip haller oldu
Bitmeden biri diğerine tutuldu
Hayra alamet mi bu olanlar?
Çıkamadım içinden, beni kurtar
***
Gönlüme bir garip haller oldu
Bitmeden biri diğerine tutuldu
Hayra alamet mi bu olanlar?
Çıkamadım içinden, beni kurtar
***
Sözün söz müdür bilmeden
Çaresiz geliyorum peşinden
Hata olabilir bu aslında
Dert çekemem artık elinden
***
Sözün söz müdür bilmeden
Çaresiz geliyorum peşinden
Hata olabilir bu aslında
Dert çekemem artık elinden
***
Gönlüme bir garip haller oldu
Bitmeden biri diğerine tutuldu
Hayra alamet mi bu olanlar?
Çıkamadım içinden, beni kurtar
***
Sözün söz müdür bilmeden
Çaresiz geliyorum peşinden
Hata olabilir bu aslında
Dert çekemem artık elinden
***
Sözün söz müdür bilmeden
Çaresiz geliyorum peşinden
Hata olabilir bu aslında
Dert çekemem artık elinden
***
Benim sanki sana ihtiyacım var
Yalnız kalmam ki ölene kadar
Teselli bulsam, ona değer
Bu kadar ihanete akıl mı yeter?
***
Sözün söz müdür bilmeden
Çaresiz geliyorum peşinden
Hata olabilir bu aslında
Dert çekemem artık elinden
***
Sözün söz müdür bilmeden
Çaresiz geliyorum peşinden
Hata olabilir bu aslında
Dert çekemem artık elinden
-
Belki bu şarkı uyandırır seni
Yüz yıllık uykundan
Gitme o utandırır seni
Boyundan posundan
***
Bu şarkı uyandırır seni
Yüz yıllık uykundan
Gitme o utandırır seni
Boyundan posundan
***
Zaman kötü kötü zaman
Büyümelisin çocuk inan
Karanlığı giymiş zaman
Kabus olur sonra rüyan
***
Herkesler sen de dahil
Aşkıma inanmadın
Beş paralık bir ruhun vardı
Şeytan'a sattın
***
Kendine bul birini
Yanında güzel dursun
Harcadığın bir ömre yazık
Hadi geçmiş olsun
***
Herkesler sen de dahil
Aşkıma inanmadın
Beş paralık bir ruhun vardı
Şeytana sattın
***
Kendine bul birini
Yanında güzel dursun
Harcadığın bir ömre yazık
Hadi geçmiş olsun
***
İstesem bu aşk süründürür seni
Çok uzun zaman
Ne öldürür ne güldürür seni
Böyle gider bi zaman
***
Bu aşk süründürür seni
Çok uzun zaman
Ne öldürür ne güldürür seni
Böyle gider bi zaman
***
Zaman kötü kötü zaman
Büyümelisin çocuk inan
Karanlığı giymiş zaman
Kabus olur sonra rüyan
***
Herkesler sen de dahil
Aşkıma inanmadın
Beş paralık bir ruhun vardı
Şeytana sattın
***
Kendine bul birini
Yanında güzel dursun
Harcadığın bir ömre yazık
Hadi geçmiş olsun
***
Herkesler sen de dahil
Aşkıma inanmadın
Beş paralık bir ruhun vardı
Şeytana sattın
***
Kendine bul birini
Yanında güzel dursun
Harcadığın bir ömre yazık
Hadi geçmiş olsun
***
Zaman kötü kötü zaman
Büyümelisin çocuk inan
Karanlığı giymiş zaman
Kabus olur sonra rüyan
***
Herkesler sen de dahil
Aşkıma inanmadın
Beş paralık bir ruhun vardı
Şeytana sattın
***
Kendine bul birini
Yanında güzel dursun
Harcadığın bir ömre yazık
Hadi geçmiş olsun
***
Herkesler sen de dahil
Aşkıma inanmadın
Beş paralık bir ruhun vardı
Şeytana sattın
***
Kendine bul birini
Yanında güzel dursun
Harcadığın bir ömre yazık
Hadi geçmiş olsun
-
Bir bakarsın akşam olmuş güneş nedir görmeden
Deli gönlün âşık olmuş sevgi nedir bilmeden
Bir bakarsın akşam olmuş güneş nedir görmeden
Deli gönlün âşık olmuş sevgi nedir bilmeden
***
Ah bu hâlim, can bu hâlim hep senin yüzünden
Uzağıma düştün ama düşmedin gözümden
Ah bu hâlim, can bu hâlim hep senin yüzünden
Uzağıma düştün ama düşmedin gözümden
***
Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini
Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır
Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini
Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır
***
Bir bakarsın akşam olmuş güneş nedir görmeden
Deli gönlün âşık olmuş sevgi nedir bilmeden
***
Ah bu hâlim, can bu hâlim hep senin yüzünden
Uzağıma düştün ama düşmedin gözümden
Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini
Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır
***
Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini
Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır
***
Salla yârim mendilini, çok özledim güzel ellerini
Hadi yine söyle sevdiğini, herkesi kıskandır
-
Yine de sen bilirsin
Gideceksen dur demem
Sen bunlara lâyıksın
Ben yüzüne söylerim
***
Şimdi gülüyorsun
Söz dinlemiyorsun
Haklı değilsin, aşkım
Böyle gitmeyecek
***
Şimdi gülüyorsun
Boşa dönüyorsun
Haklı değilsin, aşkım
Böyle gitmeyecek
***
32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum
Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum
Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum
Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum
***
32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum
Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum
Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum
Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum
***
Yine de sen bilirsin
Gideceksen dur demem
Sen bunlara lâyıksın
Ben yüzüne söylerim
***
Şimdi gülüyorsun
Söz dinlemiyorsun
Haklı değilsin, aşkım
Böyle gitmeyecek
***
Şimdi gülüyorsun
Boşa dönüyorsun
Haklı değilsin, aşkım
Böyle gitmeyecek
***
32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum
Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum
Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum
Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum
***
32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum
Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum
Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum
Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum
***
32 kısım tekmili birden gelse de korkmuyorum
Karlar, buzlar erise ateşim var, yine de sönmüyorum
Cennetin ırmakları senin olsun, ben ilgilenmiyorum
Tahammülüm yok kimselere, ben o sözü bilmiyorum
-
Niye bu kadar niye
Acele etmeler?
Yangından kaçar gibi
Terk etmeler
***
Zamanı değil ama
Son sözümü dinle
Gidip adam olacaksan
Git sakın dönme
***
Günah gibi boynuna
Sarılmam hiç üzülme
Bende can taşıyorum
Bakarım keyfime
***
Günah gibi boynuna
Sarılmam hiç üzülme
Bende can taşıyorum
Bakarım keyfime
***
Niye bu kadar niye
Acele etmeler?
Yangından kaçar gibi
Terk etmeler
***
Zamanı değil ama
Son sözümü dinle
Gidip adam olacaksan
Git sakın dönme
***
Günah gibi boynuna
Sarılmam hiç üzülme
Bende can taşıyorum
Bakarım keyfime
***
Günah gibi boynuna
Sarılmam hiç üzülme
Bende can taşıyorum
Bakarım keyfime
***
Günah gibi boynuna
Sarılmam hiç üzülme
Bende can taşıyorum
Bakarım keyfime
-
Mutluyum diye sevinen bendim
İnanıp aşkına her şeyimle senindim
Mutluyum diye sevinen bendim
İnanıp aşkına her şeyimle senindim
***
Ben aradım belamı
Çekiyorum bak cezamı
Hadi kalbim yeter artık
Şu yaptığın reva mı
***
Bana olanlar düşman başına
Gün aşırı gelmişim yanına
Bende hata düştüm oyununa
Vazgeç yürek git kendi yoluna
***
Olanlar düşman başına
Gün aşırı gelmişim yanına
Ama bende hata düştüm oyununa
Vazgeç yürek git kendi yoluna
***
Düşman başına
Gün aşırı gelmişim yanına
Ama bende hata düştüm oyununa
Vazgeç yürek git kendi yoluna
***
Olanlar düşman başına
Gün aşırı gelmişim yanına
Ama bende hata düştüm oyununa
Vazgeç yürek git kendi yoluna
-
Yazılmış ayrılıklara çare bulamadık
Güzeldi her şey yine bir arada olamadık
Belki bir gün döner şansımız merak etme
Biz senle kazanamadık
***
Hava soğuk bekleme o kapıda
Yeterince acı var bavulumda
Kimsenin hatrına görünmez aşk aynada
Bir kader oyunu yazılmış anlımıza
***
Ne yardan geçer gönül
Ne bir kula boyun eğer
Bu el senin olsun kader
Gün gelir devran döner
***
Ne yardan geçer gönül
Ne bir kula boyun eğer
Bu el senin olsun kader
Gün gelir devran döner
***
Yaralı yüreğimize ilac bulamadık
Güzeldi her şey başka kalpleri kırmadık
Belki bir gün döner şansımız merak etme
Ne sen ne ben bu oyunu kazanamadık
***
Hava soğuk bekleme o kapıda
Yeterince acı var bavulumda
Kimsenin hatrına görünmez aşk aynada
Bir kader oyunu yazılmış anlımıza
***
Ne yardan geçer gönül
Ne bir kula boyun eğer
Bu el senin olsun kader
Gün gelir devran döner
***
Ne yardan geçer gönül
Ne bir kula boyun eğer
Bu el senin olsun kader
Gün gelir devran döner
***
Ne yardan geçer gönül
Ne bir kula boyun eğer
Bu el senin olsun kader
Gün gelir devran döner
***
Ne yardan geçer gönül
Ne bir kula boyun eğer
Bu el senin olsun kader
Gün gelir devran döner
-
Yokluğunla var oldum anladım hatalarımı
Ve neden böyle bıraktığını
Sanki çok mutlu oldun sende gör yanlışlarını
Silebildin mi yaşananları
***
Başkasının kolunda bin pişman olduğunda
Bensiz kalmaktan korktuğunda
Dönmeyi düşündüğünü ne kadar üzüldüğünü
Her şeyi anladım o anda
***
Bile bile seni, bile bile beni
Ayırmaya kıyamadım bizi
Acele kararlardan nasibimizi aldık
Artık aşkın hakkını vermeli
***
Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende
Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde
Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende
Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde
***
Başkasının kolunda bin pişman olduğunda
Bensiz kalmaktan korktuğunda
Dönmeyi düşündüğünü ne kadar üzüldüğünü
Her şeyi anladım o anda
***
Bile bile seni, bile bile beni
Ayırmaya kıyamadım bizi
Acele kararlardan nasibimizi aldık
Artık aşkın hakkını vermeli
***
Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende
Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde
Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende
Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde
***
Yanmışız
***
Yanmışız ikimizde uyandım ben uyan sende
Sevgilim geç olmadan gel her şey bıraktığın yerde
Her şey bıraktığın yerde
Her şey bıraktığın yerdeyim