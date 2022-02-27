Hande Yener

Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş
Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş
Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın
Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın
***
Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine?
Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş
Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş
Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın
Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın
***
Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine?
Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
***
Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar
Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar
Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun
Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun
Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını
Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını
Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi
Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli
***
Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok
Mütevazi olmak lazım diyorsan yok
Bitti taze kusura bakma
Kafaya takma sende
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını
Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını
Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi
Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli
***
Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok
Mütevazi olmak lazım diyorsan yok
Bitti taze kusura bakma
Kafaya takma sende
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok
Mütevazi olmak lazım diyorsan yok
Bitti taze kusura bakma
Kafaya takma sende
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?
***
Ne oldu pek bi keyfin yok
Düşlediğin gibi olmadı mı?
Yakıştı ama sana mor renk çok
Gelen yerimi doldurmadı mı?