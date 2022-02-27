Hande Yener

Bugün olmazsa yarın olur diye Erteledim düşlerimi bir yalancı gülüşe Razı oldum işte, dahası var mı? Terk etmedim sevdiğimi bir yalancı gülüşe Bir yabancı gülüşe *** Yıldızları indir bu gece gözlerine Utandırır beni gölgeler Aşk oyunu neyime? *** Yıldızları indir bu gece gözlerine Utandırır beni gölgeler Aşk oyunu neyime? *** Ben inanırım sen inanmasan da Aşkın saflığına Hayat uzun kötü şeyleri sakın Getirme aklına *** Ben inanırım sen inanmasan da Aşkın saflığına Yaramazlık yok binmeden Evlilik sandalına *** Yıldızları indir bu gece gözlerine Utandırır beni gölgeler Aşk oyunu neyime? *** Yıldızları indir bu gece gözlerine Utandırır beni gölgeler Aşk oyunu neyime? *** Ben inanırım sen inanmasan da Aşkın saflığına Hayat uzun kötü şeyleri sakın Getirme aklına *** Ben inanırım sen inanmasan da Aşkın saflığına Yaramazlık yok binmeden Evlilik sandalına *** Ben inanırım sen inanmasan da Aşkın saflığına Hayat uzun kötü şeyleri sakın Getirme aklına *** Ben inanırım sen inanmasan da Aşkın saflığına Yaramazlık yok binmeden Evlilik sandalına