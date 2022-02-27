Evlilik Sandalı Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Evlilik Sandalı
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Bugün olmazsa yarın olur diye
Erteledim düşlerimi bir yalancı gülüşe
Razı oldum işte, dahası var mı?
Terk etmedim sevdiğimi bir yalancı gülüşe
Bir yabancı gülüşe
***
Yıldızları indir bu gece gözlerine
Utandırır beni gölgeler
Aşk oyunu neyime?
***
Yıldızları indir bu gece gözlerine
Utandırır beni gölgeler
Aşk oyunu neyime?
***
Ben inanırım sen inanmasan da
Aşkın saflığına
Hayat uzun kötü şeyleri sakın
Getirme aklına
***
Ben inanırım sen inanmasan da
Aşkın saflığına
Yaramazlık yok binmeden
Evlilik sandalına
***
Yıldızları indir bu gece gözlerine
Utandırır beni gölgeler
Aşk oyunu neyime?
***
Yıldızları indir bu gece gözlerine
Utandırır beni gölgeler
Aşk oyunu neyime?
***
Ben inanırım sen inanmasan da
Aşkın saflığına
Hayat uzun kötü şeyleri sakın
Getirme aklına
***
Ben inanırım sen inanmasan da
Aşkın saflığına
Yaramazlık yok binmeden
Evlilik sandalına
***
Ben inanırım sen inanmasan da
Aşkın saflığına
Hayat uzun kötü şeyleri sakın
Getirme aklına
***
Ben inanırım sen inanmasan da
Aşkın saflığına
Yaramazlık yok binmeden
Evlilik sandalına