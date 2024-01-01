Hande Yener

Faili Meçhul BEN SENI SEN BENI BUYUTTUK BARIS SAVAS AGIRDAN AL BIRAZ NOLUR, ACELEN MI VAR YAVAS KAC DARBEYE DAHA DAYANIR BU ASK BI BAKSAYDIK NE SOYLEDIYSEK OLMADI, BARI SUSSAYDIK *** SUSTUM TAMAM AMA ICIM AVAZ AVAZ YUZUMDE GUNES KALBIMDE AYAZ BI SUCLU MU LAZIM ILLAKI ASACAK ZATEN BU KALBIM MUEBBET YATACAK *** FAILI MECHUL, FAILI MECHUL FAILI MECHULDU BU ASKIN

Alev Alev Havanın soğuduğu yoksa yine Kalbim buz kesti de ben dondum Üşüdüm diyorum dinlesene Sar tenini tenime yoksa mahvoldum Kalp bu değil ki çelikten Alçı da tutmuyor kahretsin Kırılırsa kırılır elinden Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak *** Havanın soğuduğu yoksa yine Kalbim buz kesti de ben dondum Üşüdüm diyorum dinlesene Sar tenini tenime yoksa mahvoldum Kalp bu değil ki çelikten Alçı da tutmuyor kahretsin Kırılırsa kırılır elinden Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak

Bakıcaz Kalp kırılır, korkma Yapıştırıcısı da zaman Ve taht alır adını Üstüne oturandan *** Seninki sandalye özeten Fazla da yayılma istersen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Restine rest, jestine jest Bundan sonra böyle Empati mempati, zoraki sempati Durmuyo' sahici bende *** "Git" diyorum yani, özeten Daha da uzatmayalım lütfen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Ve de or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık (bakıca'z) Bakıca'z artık (bakıca'z) *** Or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık (bakıca'z) Bakıca'z artık (bakıca'z) *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Kalp kırılır, korkma Yapıştırıcısı da zaman Ve taht alır adını Üstüne oturandan *** Seninki sandalye özeten Fazla da yayılma istersen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Restine rest, jestine jest Bundan sonra böyle Empati mempati, zoraki sempati Durmuyo' sahici bende *** "Git" diyorum yani, özeten Daha da uzatmayalım lütfen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Ve de or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git *** Ve de or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z)

Patates Patates ve kafes ne alaka? Dinle *** Yanıyorsan altını kısalım mı biraz? Fazla mı geldi aşkın ateşi? İyice yayıldılar sana az biraz Korumakta atmakta fayda var mesafeyi *** Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam Bulurum bir bahane hemen kaçarım Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam Kapısını açıver de artık ben çıkayım *** Tipin yalan söylüyor benden söylemesi Jipin de dört çekmiyor benden söylemesi O havalar cıvalar işlemiyor bana farkında mısın? Dost acı söylüyor yani net oluyor kızmıyorsun di mi? *** Yanıyorsan altını kısalım mı biraz? Fazla mı geldi aşkın ateşi? İyice yayıldılar sana az biraz Korumakta fayda var mesafeyi *** Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam Bulurum bir bahane hemen kaçarım Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam Kapısını açıver de artık ben çıkayım *** Yanıyorsan altını kısalım mı biraz? Fazla mı geldi aşkın ateşi? İyice yayıldılar sana az biraz Korumakta fayda var mesafeyi *** Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam Bulurum bir bahane hemen kaçarım Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam Kapısını açıver de artık ben çıkayım *** Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam Bulurum bir bahane hemen kaçarım Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam Kapısını açıver de artık ben çıkayım

Sana Bir Şey Olmaz Hadi git bakalım Yüzünü güneşe, gölgelere çevir Hadi git bakalım Elimi, kolumu bağladı bu şehir Hadi sus bakalım Sözünü tuttun yine beni unuttun *** Hadi yak bakalım Aşkın ormanlarını acımadan Hadi uç bakalım Bir yürekten diğerine korkmadan Hadi göç bakalım Hikayeler kalsın yine yarım Sana bir şey olmaz Bakma içimin yandığına Kiminle ne kadar aldığına Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına Bakma içimin yandığına Kiminle ne kadar aldığına Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına *** Hadi git bakalım Yüzünü güneşe, gölgelere çevir Hadi git bakalım Elimi, kolumu bağladı bu şehir Hadi sus bakalım Sözünü tuttun yine beni unuttun *** Hadi yak bakalım Aşkın ormanlarını acımadan Hadi uç bakalım Bir yürekten diğerine korkmadan Hadi göç bakalım Hikayeler kalsın yine yarım Sana bir şey olmaz *** Bakma içimin yandığına Kiminle ne kadar aldığına Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına Bakma içimin yandığına Kiminle ne kadar aldığına Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına Bakma içimin yandığına Kiminle ne kadar aldığına Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına Bakma içimin yandığına Kiminle ne kadar aldığına Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına

Ben En Çok Ben en çok kendimi sevdim haklısın sevgilim Ben en çok kendimi sevdim haklısın sevgilim Ben en çok kendimi sevdim haklısın sevgilim Güneşimi sevdim en çok mehtabımı sevdim Acıyı sevdim mecbur ya sevmeseydim *** Güneşini sevdim en çok mehtabını sevdim Gülmeyi sevdim de o kadar gülebilseydim *** Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni *** Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever seni Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni *** Ne sen beni kendinden çok sev Ne ben daha az beni Ne sen beni kendinden çok sev Ne ben daha az beni *** Güneşini sevdim en çok mehtabını sevdim Gülmeyi sevdim de o kadar gülebilseydim *** Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever seni Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni *** Ne sen beni kendinden çok sev Ne ben daha az beni Ne sen beni kendinden çok sev Ne ben daha az beni

Leyla ARAYACAK ACIKACAK SUSAYACAKSIN BİR ATEŞTEN BİR ATEŞE ATLAYACAKSIN GÖRECEKSİN HİÇ BİRİNDE YANMAYACAKSIN *** TÜM ÜMİDİ KESTİĞİNDEN BİRAZ SONRA SEN DE BİR GÜN BİR AŞK OLUP ÇAĞLAYACAKSIN *** DURAMAYIP AĞLAYACAK HIÇKIRACAKSIN SEVİNÇ NASIL GÖZYAŞI DÖKER ŞAŞIRACAKSIN YA HAYATTA YA HAYALDE VAR OLACAKSIN YOK OLMAZSA OLMAZ OLSUN SEN OLACAKSIN LEYLA LEYLA

Misafir NASI BİR KALP BENDEKİ HERZAMAN ZORU SEÇER KAFİYE OLSUN DİYE YAZMADIMKİ HİÇ ŞİİR *** KİMİ AŞKTA SULH ARAR KİMİSİ SAVAŞ SEVER KALICI OLSUN DİYE SEVDİM BİR MİSAFİR *** DAHA KAHVE İÇECEKTİK KIRK YIL HATIR İÇİN ACELEN NEYDİ MİSAFİR? *** BEN ZATEN YARI ÖLÜYÜM SEN GİTTİN GİDELİ RUHU ZOR TAŞIYOR ARTIK BEDEN SAĞOLSUN DOSTLAR HAKKINI HELAL ETTİ İÇİM ACIYOR KALDIN BİR TEK SEN *** MİSAFİR....

Alev Alev Vs Mert Ekren Havanın soğuduğu yoksa yine Kalbim buz kesti de ben dondum Üşüdüm diyorum dinlesene Sar tenini tenime yoksa mahvoldum Kalp bu değil ki çelikten Alçı da tutmuyor kahretsin Kırılırsa kırılır elinden Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak *** Havanın soğuduğu yoksa yine Kalbim buz kesti de ben dondum Üşüdüm diyorum dinlesene Sar tenini tenime yoksa mahvoldum Kalp bu değil ki çelikten Alçı da tutmuyor kahretsin Kırılırsa kırılır elinden Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak

Bakıcaz Vs Çağın Kulaçoğlu & Levent Lodos Kalp kırılır, korkma Yapıştırıcısı da zaman Ve taht alır adını Üstüne oturandan *** Seninki sandalye özeten Fazla da yayılma istersen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Restine rest, jestine jest Bundan sonra böyle Empati mempati, zoraki sempati Durmuyo' sahici bende *** "Git" diyorum yani, özeten Daha da uzatmayalım lütfen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Ve de or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık (bakıca'z) Bakıca'z artık (bakıca'z) *** Or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık (bakıca'z) Bakıca'z artık (bakıca'z) *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Kalp kırılır, korkma Yapıştırıcısı da zaman Ve taht alır adını Üstüne oturandan *** Seninki sandalye özeten Fazla da yayılma istersen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Restine rest, jestine jest Bundan sonra böyle Empati mempati, zoraki sempati Durmuyo' sahici bende *** "Git" diyorum yani, özeten Daha da uzatmayalım lütfen Bi' git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Ve de or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z) Git (bakıca'z) Bi' git *** Ve de or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Or'dan bana bir mektup yolla Üstünde bir kalple ya da sadece pulla Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim Bakıca'z artık Bakıca'z artık *** Git (bakıca'z) Bi' git (bakıca'z)