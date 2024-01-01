Hande Yener

-
BEN SENI SEN BENI BUYUTTUK BARIS SAVAS
AGIRDAN AL BIRAZ NOLUR, ACELEN MI VAR YAVAS
KAC DARBEYE DAHA DAYANIR BU ASK BI BAKSAYDIK
NE SOYLEDIYSEK OLMADI, BARI SUSSAYDIK
***
SUSTUM TAMAM AMA ICIM AVAZ AVAZ
YUZUMDE GUNES KALBIMDE AYAZ
BI SUCLU MU LAZIM ILLAKI ASACAK
ZATEN BU KALBIM MUEBBET YATACAK
***
FAILI MECHUL, FAILI MECHUL
FAILI MECHULDU BU ASKIN
-
Havanın soğuduğu yoksa yine
Kalbim buz kesti de ben dondum
Üşüdüm diyorum dinlesene
Sar tenini tenime yoksa mahvoldum
Kalp bu değil ki çelikten
Alçı da tutmuyor kahretsin
Kırılırsa kırılır elinden
Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev yak
***
Havanın soğuduğu yoksa yine
Kalbim buz kesti de ben dondum
Üşüdüm diyorum dinlesene
Sar tenini tenime yoksa mahvoldum
Kalp bu değil ki çelikten
Alçı da tutmuyor kahretsin
Kırılırsa kırılır elinden
Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev yak
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev yak
-
Kalp kırılır, korkma
Yapıştırıcısı da zaman
Ve taht alır adını
Üstüne oturandan
***
Seninki sandalye özeten
Fazla da yayılma istersen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Restine rest, jestine jest
Bundan sonra böyle
Empati mempati, zoraki sempati
Durmuyo' sahici bende
***
"Git" diyorum yani, özeten
Daha da uzatmayalım lütfen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Ve de or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık (bakıca'z)
Bakıca'z artık (bakıca'z)
***
Or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık (bakıca'z)
Bakıca'z artık (bakıca'z)
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Kalp kırılır, korkma
Yapıştırıcısı da zaman
Ve taht alır adını
Üstüne oturandan
***
Seninki sandalye özeten
Fazla da yayılma istersen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Restine rest, jestine jest
Bundan sonra böyle
Empati mempati, zoraki sempati
Durmuyo' sahici bende
***
"Git" diyorum yani, özeten
Daha da uzatmayalım lütfen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Ve de or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git
***
Ve de or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
-
Patates ve kafes ne alaka?
Dinle
***
Yanıyorsan altını kısalım mı biraz?
Fazla mı geldi aşkın ateşi?
İyice yayıldılar sana az biraz
Korumakta atmakta fayda var mesafeyi
***
Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam
Bulurum bir bahane hemen kaçarım
Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam
Kapısını açıver de artık ben çıkayım
***
Tipin yalan söylüyor benden söylemesi
Jipin de dört çekmiyor benden söylemesi
O havalar cıvalar işlemiyor bana farkında mısın?
Dost acı söylüyor yani net oluyor kızmıyorsun di mi?
***
Yanıyorsan altını kısalım mı biraz?
Fazla mı geldi aşkın ateşi?
İyice yayıldılar sana az biraz
Korumakta fayda var mesafeyi
***
Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam
Bulurum bir bahane hemen kaçarım
Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam
Kapısını açıver de artık ben çıkayım
***
Yanıyorsan altını kısalım mı biraz?
Fazla mı geldi aşkın ateşi?
İyice yayıldılar sana az biraz
Korumakta fayda var mesafeyi
***
Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam
Bulurum bir bahane hemen kaçarım
Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam
Kapısını açıver de artık ben çıkayım
***
Yoksa patatese bağlıyor işler ki ben buna katlanamam
Bulurum bir bahane hemen kaçarım
Yoksa bir kafese dönüyor dünya altından olsa da yaşayamam
Kapısını açıver de artık ben çıkayım
-
Hadi git bakalım
Yüzünü güneşe, gölgelere çevir
Hadi git bakalım
Elimi, kolumu bağladı bu şehir
Hadi sus bakalım
Sözünü tuttun yine beni unuttun
***
Hadi yak bakalım
Aşkın ormanlarını acımadan
Hadi uç bakalım
Bir yürekten diğerine korkmadan
Hadi göç bakalım
Hikayeler kalsın yine yarım
Sana bir şey olmaz
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
***
Hadi git bakalım
Yüzünü güneşe, gölgelere çevir
Hadi git bakalım
Elimi, kolumu bağladı bu şehir
Hadi sus bakalım
Sözünü tuttun yine beni unuttun
***
Hadi yak bakalım
Aşkın ormanlarını acımadan
Hadi uç bakalım
Bir yürekten diğerine korkmadan
Hadi göç bakalım
Hikayeler kalsın yine yarım
Sana bir şey olmaz
***
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
-
Ben en çok kendimi sevdim haklısın sevgilim
Ben en çok kendimi sevdim haklısın sevgilim
Ben en çok kendimi sevdim haklısın sevgilim
Güneşimi sevdim en çok mehtabımı sevdim
Acıyı sevdim mecbur ya sevmeseydim
***
Güneşini sevdim en çok mehtabını sevdim
Gülmeyi sevdim de o kadar gülebilseydim
***
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni
***
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever seni
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni
***
Ne sen beni kendinden çok sev
Ne ben daha az beni
Ne sen beni kendinden çok sev
Ne ben daha az beni
***
Güneşini sevdim en çok mehtabını sevdim
Gülmeyi sevdim de o kadar gülebilseydim
***
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever seni
Kendini sevemeyen biri nasıl olur sever beni
***
Ne sen beni kendinden çok sev
Ne ben daha az beni
Ne sen beni kendinden çok sev
Ne ben daha az beni
-
ARAYACAK ACIKACAK SUSAYACAKSIN
BİR ATEŞTEN BİR ATEŞE ATLAYACAKSIN
GÖRECEKSİN HİÇ BİRİNDE YANMAYACAKSIN
***
TÜM ÜMİDİ KESTİĞİNDEN
BİRAZ SONRA
SEN DE BİR GÜN BİR AŞK OLUP
ÇAĞLAYACAKSIN
***
DURAMAYIP AĞLAYACAK HIÇKIRACAKSIN
SEVİNÇ NASIL GÖZYAŞI DÖKER ŞAŞIRACAKSIN
YA HAYATTA YA HAYALDE VAR OLACAKSIN
YOK OLMAZSA OLMAZ OLSUN
SEN OLACAKSIN
LEYLA
LEYLA
-
-
NASI BİR KALP BENDEKİ
HERZAMAN ZORU SEÇER
KAFİYE OLSUN DİYE
YAZMADIMKİ HİÇ ŞİİR
***
KİMİ AŞKTA SULH ARAR
KİMİSİ SAVAŞ SEVER
KALICI OLSUN DİYE
SEVDİM BİR MİSAFİR
***
DAHA KAHVE İÇECEKTİK
KIRK YIL HATIR İÇİN
ACELEN NEYDİ MİSAFİR?
***
BEN ZATEN YARI ÖLÜYÜM SEN GİTTİN GİDELİ
RUHU ZOR TAŞIYOR ARTIK BEDEN
SAĞOLSUN DOSTLAR HAKKINI HELAL ETTİ
İÇİM ACIYOR KALDIN BİR TEK SEN
***
MİSAFİR....
-
Havanın soğuduğu yoksa yine
Kalbim buz kesti de ben dondum
Üşüdüm diyorum dinlesene
Sar tenini tenime yoksa mahvoldum
Kalp bu değil ki çelikten
Alçı da tutmuyor kahretsin
Kırılırsa kırılır elinden
Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev yak
***
Havanın soğuduğu yoksa yine
Kalbim buz kesti de ben dondum
Üşüdüm diyorum dinlesene
Sar tenini tenime yoksa mahvoldum
Kalp bu değil ki çelikten
Alçı da tutmuyor kahretsin
Kırılırsa kırılır elinden
Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev yak
***
Yak beni de kendini de
Tutuşup kor olasım var be senle
Yok kadere inkar edemezsin
Korkma bir şey olmaz
Hadi alev alev yak
-
Kalp kırılır, korkma
Yapıştırıcısı da zaman
Ve taht alır adını
Üstüne oturandan
***
Seninki sandalye özeten
Fazla da yayılma istersen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Restine rest, jestine jest
Bundan sonra böyle
Empati mempati, zoraki sempati
Durmuyo' sahici bende
***
"Git" diyorum yani, özeten
Daha da uzatmayalım lütfen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Ve de or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık (bakıca'z)
Bakıca'z artık (bakıca'z)
***
Or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık (bakıca'z)
Bakıca'z artık (bakıca'z)
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Kalp kırılır, korkma
Yapıştırıcısı da zaman
Ve taht alır adını
Üstüne oturandan
***
Seninki sandalye özeten
Fazla da yayılma istersen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Restine rest, jestine jest
Bundan sonra böyle
Empati mempati, zoraki sempati
Durmuyo' sahici bende
***
"Git" diyorum yani, özeten
Daha da uzatmayalım lütfen
Bi' git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Ve de or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
Git (bakıca'z)
Bi' git
***
Ve de or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabii adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Or'dan bana bir mektup yolla
Üstünde bir kalple ya da sadece pulla
Aynıysa tabi adresim, değişmediyse yerim
Bakıca'z artık
Bakıca'z artık
***
Git (bakıca'z)
Bi' git (bakıca'z)
-
Hadi git bakalım
Yüzünü güneşe, gölgelere çevir
Hadi git bakalım
Elimi, kolumu bağladı bu şehir
Hadi sus bakalım
Sözünü tuttun yine beni unuttun
***
Hadi yak bakalım
Aşkın ormanlarını acımadan
Hadi uç bakalım
Bir yürekten diğerine korkmadan
Hadi göç bakalım
Hikayeler kalsın yine yarım
Sana bir şey olmaz
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
***
Hadi git bakalım
Yüzünü güneşe, gölgelere çevir
Hadi git bakalım
Elimi, kolumu bağladı bu şehir
Hadi sus bakalım
Sözünü tuttun yine beni unuttun
***
Hadi yak bakalım
Aşkın ormanlarını acımadan
Hadi uç bakalım
Bir yürekten diğerine korkmadan
Hadi göç bakalım
Hikayeler kalsın yine yarım
Sana bir şey olmaz
***
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına
Bakma içimin yandığına
Kiminle ne kadar aldığına
Ayrılık yarışlarında benim hep sona kaldığıma
Gönüllü gidiyorsun belli ki aşkın birazını al yanına