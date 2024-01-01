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7/24 Dinle Kraliçe

Kraliçe Şarkı Sözleri

Hande Yener Kraliçe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Kraliçe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kraliçe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Kraliçe

  • Görevimiz Aşk

  • Bir Bela

  • Hasta

  • An Meselesi

  • Bir Şey Var

  • Hasta (Mert Hakan Remix)

  • Hasta (Pantelis Remix)

  • Kraliçe (Pantelis Remiks)

  • Kraliçe

  • Sana Söylüyorum

  • Tribe Gir

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