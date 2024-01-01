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7/24 Dinle Anadoludan Dünyaya

Anadoludan Dünyaya Şarkı Sözleri

Hande Yener Anadoludan Dünyaya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Anadoludan Dünyaya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anadoludan Dünyaya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Anadoludan Dünyaya

  • Güvenemiyorum

  • Lorke

  • Koçari

  • Misket

  • Düğün Alayı

  • Caney

  • Deryalar

  • Mardin Kapı Şen Olur

  • Adana'lı

  • Dostum Dostum

  • Tabancamın Sapını

  • Çökertme

  • Fidayda

  • Kalenin Bedenleri

  • Urfa'nın Etrafı

  • Mardin Kapı

  • Kara Üzüm

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