Anadoludan Dünyaya Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Anadoludan Dünyaya
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Ne zor gelir anlatmak kâbusları
Ne zor gelir mecbur olmak gecelere
Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi
***
Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi
Tüketirsin günleri bir bir
Aşk böyledir
***
Destanlar yazdırır taşların üstüne
Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Ne zor gelir anlatmak kâbusları
Ne zor gelir mecbur olmak gecelere
Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi
***
Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi
Tüketirsin günleri bir bir
Aşk böyledir
***
Destanlar yazdırır taşların üstüne
Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
***
Güvenemiyorum aşka
Güvenemiyorum, ne çare?
Kimlere inanmışım, kimlere?
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