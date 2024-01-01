Hande Yener

Ne zor gelir anlatmak kâbusları Ne zor gelir mecbur olmak gecelere Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi *** Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi Tüketirsin günleri bir bir Aşk böyledir *** Destanlar yazdırır taşların üstüne Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Ne zor gelir anlatmak kâbusları Ne zor gelir mecbur olmak gecelere Işıldamaz gözlerinde güneşin rengi *** Unutursun gülmeyi, eğlenmeyi Tüketirsin günleri bir bir Aşk böyledir *** Destanlar yazdırır taşların üstüne Yağmurlar yağdırır çöllere ama ne fayda? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere? *** Güvenemiyorum aşka Güvenemiyorum, ne çare? Kimlere inanmışım, kimlere?