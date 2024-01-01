Hande Yener

Hani Bana (Nurettin Colak & Lev) Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri? Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli Oldum olası sevmişimdir sorunu Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa? Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda Maalesef bozdum oyununu Benden olmaz kuzu *** Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri? Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli Oldum olası sevmişimdir sorunu Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa? Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda Maalesef bozdum oyununu Benden olmaz kuzu *** Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri? Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli Oldum olası sevmişimdir sorunu Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda

Naber Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde? Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? (Gerçek mi bu?) Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? (Rüya mı bu?) *** Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne? Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında N'aber? *** Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde? Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? *** Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne? Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber?

Alt Dudak Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Aşk başımıza bela (Hasta la vista baby) *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Hani inatlaşmasak hala diyorum Uzatmasak mesela Zaman makinesine iki biletim var Eminim senin de niyetin var (var, var) *** O günlere dönsek ne kaybederiz En fazla yine çok severiz Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz Bir delilik yapsak mı ne dersin?

Alt Dudak (Mert Hakan Rmx) Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Aşk başımıza bela (Hasta la vista baby) *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Hani inatlaşmasak hala diyorum Uzatmasak mesela Zaman makinesine iki biletim var Eminim senin de niyetin var (var, var) *** O günlere dönsek ne kaybederiz En fazla yine çok severiz Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz Bir delilik yapsak mı ne dersin?

Bir Kış Masalı Bir su damlası ürperir tenimde Bir temas hatırlarım ta eskiden Gözlerimi unuttum masallarda Ağlayamam ki ben *** Su gibi çırılçıplak ve aydınlık Saz gibi durdum şiddetin önünde Sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar Söyleyemem ki ben *** Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben *** Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben *** Her sözüm mühürlenmiş, kilitlenmiş Bin öpücükten, bin dokunuştan Duysam da canımın çığlığını Susturamam ki ben *** Su gibi çırılçıplak ve aydınlık Saz gibi durdum şiddetin önünde Sevgiyi bilmiyorlar bilmiyorlar Söyleyemem ki ben *** Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben *** Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben *** Yabanım, sevgilim Şimdi artık korkudan... *** Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben *** Yabanım, sevgilim, esmerim, sebebim Bir gün bir kış masalında sevip yitirdiğim Şimdi artık korkudan şarkılar mırıldanan Öpüşünle yaralı bir kız çocuğuyum ben

Herkes Yoluna Nasıl ayrı iki dünyanın, bir akşam bir sabahın Kalp atışı, nefes alışıydık Nasıl olduysa sevdanın, aşkın tabiatının İki üstün yanlışıydık *** Ben dünya dönünce, yeni heyecanlar içinde Sebep aramam, gülünce yaşıyorum (yaşıyorum) Sen dünya durunca, acılar elinden tutunca Beni yalnız kalınca arıyorsun (arıyorsun) *** Yoluna, herkes yoluna Kalbine göre bir oyuna Boyuna, bak şu boyuna Denk değiliz aşkta Unutmaya başla *** Yoluna, herkes yoluna Kalbine göre bir oyuna Boyuna, bak şu boyuna Denk değiliz aşkta Unutmaya başla *** Ben dünya dönünce, yeni heyecanlar içinde Sebep aramam, gülünce yaşıyorum (yaşıyorum) Sen dünya durunca, acılar elinden tutunca Beni yalnız kalınca arıyorsun (arıyorsun) *** Yoluna, herkes yoluna Kalbine göre bir oyuna Boyuna, bak şu boyuna Denk değiliz aşkta Unutmaya başla *** Yoluna, herkes yoluna Kalbine göre bir oyuna Boyuna, bak şu boyuna Denk değiliz aşkta Unutmaya başla *** Yoluna, herkes yoluna Kalbine göre bir oyuna Boyuna, bak şu boyuna Denk değiliz aşkta Unutmaya başla

Sokak Kedisi (Cihat Ugurel Rmx) Her şey masum bir gülüşle başladı... Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bana göre ruhu sokak kedisi Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi Kapılar kapandı sana Dışarda miyavlamasana Senin hakkın anca bu Kapıya bi kap su Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemezsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle *** Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle, senle Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bana göre ruhu sokak kedisi Yolun başında kibar birisi Biraz tanıyınca köyün delisi Kendini prens sanıyor ama Bilmiyor ki ruhu sokak kedisi Kapılar kapandı sana Dışarda miyavlamasana Senin hakkın anca bu Kapıya bi kap su *** Kaybeden kim mi? tabi ki sensin *** Kolay kolay kendine gelemezsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle (Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle) Kaybeden kim mi? tabi ki sensin Kolay kolay kendine gelemzsin Ben yolumu çizdim sana sormam ki Durmam ki bir an bile senle

Alt Dudak (Baris Mert Peker Rem) Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Aşk başımıza bela (Hasta la vista baby) *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Hani inatlaşmasak hala diyorum Uzatmasak mesela Zaman makinesine iki biletim var Eminim senin de niyetin var (var, var) *** O günlere dönsek ne kaybederiz En fazla yine çok severiz Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz Bir delilik yapsak mı ne dersin?

Alt Dudak (Cemre Burak Rmx) Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Aşk başımıza bela (Hasta la vista baby) *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Hani inatlaşmasak hala diyorum Uzatmasak mesela Zaman makinesine iki biletim var Eminim senin de niyetin var (var, var) *** O günlere dönsek ne kaybederiz En fazla yine çok severiz Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz Bir delilik yapsak mı ne dersin?

Alt Dudak (Cihat Ugurel Rmx) Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Aşk başımıza bela (Hasta la vista baby) *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Hani inatlaşmasak hala diyorum Uzatmasak mesela Zaman makinesine iki biletim var Eminim senin de niyetin var (var, var) *** O günlere dönsek ne kaybederiz En fazla yine çok severiz Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz Bir delilik yapsak mı ne dersin?

Alt Dudak (Kaan Gökman Rmx) Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Aşk başımıza bela (Hasta la vista baby) *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Biz değil miydik, aşk ile yanan? Eğer ayrılırsak ölürdük falan Hani ne oldu bak ne hallerdeyiz Sensiz yapamam lafı külliyen yalan *** Bu dünyada çılgın ararsan Biri sensin biri ben Ama artık delilik yok Beni sen tut seni ben *** Ne dünyaymış bırak dönsün dursun Sabredince hiç öyle ermiyorsun Ele geçmez bir daha böyle fırsat Sevelim, sevişelim *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözünü gözüme, değdir o zaman Kalbime dokun, aşk konuşalım *** Yıkıla yıkıla, gezip dolaşalım Eskiyi unut, gel barışalım Gözlerin gözüme, değdiği zaman Hatırı kalır alt dudağın *** Hani inatlaşmasak hala diyorum Uzatmasak mesela Zaman makinesine iki biletim var Eminim senin de niyetin var (var, var) *** O günlere dönsek ne kaybederiz En fazla yine çok severiz Yine aşık olur yine her şeyi berbat ederiz Bir delilik yapsak mı ne dersin?

Bir Köşede Yalnız Aklımı aldın, aldın gitti Aşkımı verdim, attın gitti Tut, tut, tut, tut kalbimi Tut, tut, tut, tut kalbimi İsterim geri *** Bekletirsin hep, gelen olmaz Kapını çalsam açan olmaz Tut, tut, tut, tut sözünü Tut, tut, tut, tut sözünü Tut sözünü *** Anahtarsız kilit miyim? Kurulmayan saat miyim? Ben sahipsiz bir ev miyim? Ben neyim? (Söyle ben neyim?) *** Rüyasız uykular gibi Gündüzlerim gece sanki Kimsesizim sensizken inan ki *** Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız kaldım *** Aklımı aldın, aldın gitti Aşkımı verdim, attın gitti Tut, tut, tut, tut kalbimi Tut, tut, tut, tut kalbimi İsterim geri *** Bekletirsin hep, gelen olmaz Kapını çalsam açan olmaz Tut, tut, tut, tut sözünü Tut, tut, tut, tut sözünü Tut sözünü *** Anahtarsız kilit miyim? Kurulmayan saat miyim? Ben sahipsiz bir ev miyim? Ben neyim? (Söyle ben neyim?) *** Rüyasız uykular gibi Gündüzlerim gece sanki Kimsesizim sensizken inan ki *** Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız kaldım Mmh, köşede yalnız kaldım

Hani Bana Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri? Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli Oldum olası sevmişimdir sorunu Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa? Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda Maalesef bozdum oyununu Benden olmaz kuzu *** Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri? Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli Oldum olası sevmişimdir sorunu Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Kıracak bir kalp mi, arıyordun yoksa? Hani avlanır ya kurt, puslu havalarda Maalesef bozdum oyununu Benden olmaz kuzu *** Zaten deliydim, nerden çıktı diğeri? Söylüyorum bak sonumuz çok tehlikeli Oldum olası sevmişimdir sorunu Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda Yerin hazırdı, hoşgeldin aşk çocuğu *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda *** Hani bana, hani bana, hani bana Nerde yok mu? (Hani bana) Hadi bana, hadi bana, hadi bana Gelsene suç mu? (Hadi bana) Sarılır uyuruz, film bile, izleriz hatta Ah olacaktın şimdi sen burda

Mükemmel Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda Bir hayal gerçek gibi benim kadar yaşadım sanıyor kendini *** Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda Bir yalan gerçek gibi benim kadar söylendik sanıyor kendini *** Hey mükemmel Ben gerçek, sen gölge Yok bensiz bir ülke İstemezsin istesen de *** Hey mükemmel Ben yüksek, sen serçe Yok bensiz nefes de Yaşamazsın, ölmezsin de *** Hey mükemmel bende, bende Hey mükemmel zafer bende Hey mükemmel sende, sende Hey mükemmel alış sen de *** Hey mükemmel bende, bende Hey mükemmel zafer bende Hey mükemmel sende, sende Hey mükemmel alış sen de *** Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda Bir yalan gerçek gibi benim kadar söylendik sanıyor kendini *** Hey mükemmel Ben gerçek, sen gölge Yok bensiz bir ülke İstemezsin istesen de *** Hey mükemmel Ben yüksek, sen serçe Yok bensiz nefes de Yaşamazsın, ölmezsin de *** Hey mükemmel bende, bende Hey mükemmel zafer bende Hey mükemmel sende, sende Hey mükemmel alış sen de *** Hey mükemmel bende, bende Hey mükemmel zafer bende Hey mükemmel sende, sende Hey mükemmel alış sen de *** Sıradan bir gün, hayat kadar yıpranmış bölük bir yol ışığımda, yakınımda Bir hayal gerçek gibi benim kadar yaşadım sanıyor kendini