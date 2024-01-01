Hande Yener

-
Biri benden (biri benden), bi şey çaldı
Geri alıcam az kaldı
Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı
Bulucam söz az kaldı
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
Hasta
***
Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı
Bize sorsa kolaydı
Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı
Harcamak mı? hayat mı?
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
***
Hasta
-
Günler alıyor bazen anlaması
Benle kötü bir şey paylaşır gibisin
Kime kalıyor zordur anlaması
Sende derdini saklayan birisin
***
Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği
Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum
Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri?
Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Günler alıyor bazen anlaması
Benle kötü bir şey paylaşır gibisin
Kime kalıyor zordur anlaması
Sende derdini saklayan birisin
***
Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği
Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum
Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri?
Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Bir bela...
-
Biri benden (biri benden), bi şey çaldı
Geri alıcam az kaldı
Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı
Bulucam söz az kaldı
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
Hasta
***
Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı
Bize sorsa kolaydı
Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı
Harcamak mı? hayat mı?
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
***
Hasta
-
Gitmesi an meselesi, aşk meselesi
Sen karışma
Kimsenin yok hiç hevesi, şevk meselesi
Sen kaçırma
***
Gündüzün var bi' gecesi, aşk tek hecesi
Sen sorunca
Hüznünün tek becerisi hız denemesi
Biz durunca
***
Uykulardan, kuytulardan çıkmalısın
Aşk adına çalışmaya başlamalısın
***
Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim
Bakma sen döndüğüme
Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin
Bakma sen öldüğüme
***
Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim
Bakma sen döndüğüme
Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin
Bakma sen öldüğüme
***
Uykulardan, kuytulardan çıkmalısın
Aşk adına çalışmaya başlamalısın
***
Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim
Bakma sen döndüğüme
Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin
Bakma sen öldüğüme
***
Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim
Bakma sen döndüğüme
Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin
Bakma sen öldüğüme
***
Öldüğüme
-
Bi' şey var
***
Hiç sanmıyorum, artık çok zor toparlanır
Boş dönmüyorum, tatil bana yararlıdır
Aşk, senden önce senden sonra diye ayrılır
Evet, acı ama söylemenin (tam) zamanıdır
***
Beni senden soğutan bi' şey var
Ne güzel bu en son olanlar
Üzgünüm, onunla çok mutluyum
Şimdi sana batan bi' şey var
***
Beni senden soğutan bi' şey var
Ne güzel bu en son olanlar
Üzgünüm, onunla çok mutluyum
Şimdi sana batan bi' şey var
Galiba onunla hep mutluyum
Bur'da sana batan bi' şey var
***
Hiç durmuyorum, bu enerji devamlıdır
Alış karanlığa, güneş sana zararlıdır
Aşk, senden önce senden sonra diye ayrılır
Evet, acı ama söylemenin (tam) zamanıdır
***
Beni senden soğutan bi' şey var
Ne güzel bu en son olanlar
Üzgünüm, onunla çok mutluyum
Şimdi sana batan bi' şey var
***
Beni senden soğutan bi' şey var
Ne güzel bu en son olanlar
Üzgünüm, onunla çok mutluyum
Şimdi sana batan bi' şey var
Galiba onunla hep mutluyum
Bur'da sana batan bi' şey var
***
Galiba onunla hep mutluyum
Bur'da sana batan bi' şey var
-
Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok
Bence bu ilişkinin bizle hiç ilgisi yok
***
Sen hep ters yönden baktın bize, sen hep yanlışlarla geldin
Ben tek, tek başıma bu sevgiyi ayakta tuttum
Sen hep çılgınlardan oldun, ben hep sakin emin durdum
Bir tek, tek başıma bu gerçeği hayatta tuttum
***
Geçti de geçer mi, yetti de yeter mi?
Bir daha düşer mi böyle bir hataya?
***
Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok
Bence bu ilişkinin bizle hiç ilgisi yok
Sanki ödevimiz aşk, hiçbi' başarımız yok
Ben mutluluk isterim, sende acelesi yok
***
Geçti de geçer mi, yetti de yeter mi?
Bir daha düşer mi böyle bir hataya
***
Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok
Bence bu ilişkinin bizle hiç ilgisi yok
Sanki ödevimiz aşk, hiçbi' başarımız yok
Ben mutluluk isterim, sende acelesi yok
***
Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok
Bence bu ilişkinin sende acelesi yok
***
Görevimiz aşk
-
Biri benden (biri benden), bi şey çaldı
Geri alıcam az kaldı
Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı
Bulucam söz az kaldı
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
Hasta
***
Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı
Bize sorsa kolaydı
Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı
Harcamak mı? hayat mı?
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
***
Hasta
-
Kraliçe
Kraliçe
Hadi söyle bakalım
Düşünceni hakkımda
Ya da saydır bakalım
Yeni gücüm hakkında
Atacakları biriktirmiş kalbim
Kapının önüne koymayı bildim
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru otur karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe varken
Kraliçe
Hadi söyle bakalım
Düşünceni hakkımda
Ya da saydır bakalım
Yeni gücüm hakkında
Atacakları biriktirmiş kalbim
Kapının önüne koymayı bildim
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru otur karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe varken
Kraliçe
Kraliçe
-
Kraliçe
Kraliçe
Hadi söyle bakalım
Düşünceni hakkımda
Ya da saydır bakalım
Yeni gücüm hakkında
Atacakları biriktirmiş kalbim
Kapının önüne koymayı bildim
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru otur karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe varken
Kraliçe
Hadi söyle bakalım
Düşünceni hakkımda
Ya da saydır bakalım
Yeni gücüm hakkında
Atacakları biriktirmiş kalbim
Kapının önüne koymayı bildim
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru otur karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe
Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte
Bana geldi fazlasıyla bir neşe
Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken
Kraliçe varken
Kraliçe
Kraliçe
-
Bir günü daha benle yaşa
Aşk bakmıyor ki gözde yaşa
Elini birden çekme bana bırak
Başını boş ver tekrâr sonuna bak
***
Gel yanıma sana söylüyorum
Ben acıdan nasıl ölmüyorum
Gel yanıma kime söylüyorum
Her açıdan seni özlüyorum
Yanıma, yanıma gel, yanıma
***
Bir günü daha böyle yaşa
Aşk bakmıyor ki sözde lafa
Elini birden çekme bana bırak
Başını boş ver tekrâr sonuna bak
***
Gel yanıma sana söylüyorum
Ben acıdan nasıl ölmüyorum
Gel yanıma kime söylüyorum
Her açıdan seni özlüyorum
***
Yanıma, yanıma gel, yanıma
Yanıma, yanıma gel, yanıma
Yanıma, yanıma gel, yanıma
Yanıma, yanıma gel, yanıma
Yanıma, yanıma gel, yanıma
Yanıma, yanıma gel, yanıma
-
Bak bak şuna bak, şu sahte gülene bak
Ben yine âşığım, sana ne olacak?
Vah vah şuna bak, konuşma bana bak
Ben sana karşıyım, sanma ki duracak
Tak tak şuna tak buna tak, yeter ya
Sensizlik iyi geldi, kafam da çok rahat
***
Tribe, tribe, tribe gir
Hissettiğim sana değil
Bi' soru cevabı bil
Hiç başlayamadan bitmişe ne denir?
***
Sondan sayarak geçmişe dönelim
Kim fazla üzülmüş onu bi' görelim
Bende her şey tam, eksik yok bulacak
Senden ayrı diye kalbim mi duracak? (dur)
***
Şimdi, şimdi, şimdi sen yok ol
Sana yakın bana uzak ol
Şimdi, şimdi, şimdi sen yok ol
Çek git başkasına tuzak ol
***
Şimdi anladım ne güzel bu hayat
En büyük eğlence sensizliği kutlamak
Fazla zorladın şansını artarak
Boşuna bekledin dönmemi kaç saat
Vazgeç düşünme, yeniden toplanmaz
Pişmansan n'apalım, bu beni bağlamaz
***
Tribe, tribe, tribe gir
Hissettiğim sana değil
Bi' soru cevabı bil
Hiç başlayamadan bitmişe ne denir?
***
Şimdi, şimdi, şimdi sen yok ol
Sana yakın bana uzak ol
Şimdi, şimdi, şimdi sen yok ol
Çek git başkasına tuzak ol
***
Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi
Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi
***
Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi
Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi
***
Tribe, tribe, tribe, tribe gir
Tribe, tribe, tribe, tribe
Tribe, tribe, tribe, tribe
Tribe, tribe, tribe, tribe
Tribe, tribe, tribe, tribe
***
Şimdi, şimdi, şimdi sen yok ol
Sana yakın bana uzak ol (tribe gir)
Şimdi, şimdi, şimdi sen yok ol
Çek git başkasına tuzak ol