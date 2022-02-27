Kraliçe Şarkı Sözleri
Hande Yener Kraliçe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Kraliçe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kraliçe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Biri benden (biri benden), bi şey çaldı
Geri alıcam az kaldı
Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı
Bulucam söz az kaldı
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
Hasta
***
Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı
Bize sorsa kolaydı
Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı
Harcamak mı? hayat mı?
***
Tuhaf geçen bi gün daha
Umutlarım yarında
Yanında olamazsam
Savaş çıkar kolayca
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Eminim sende duyuyorsun
Bitmez asla diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
Ama bize aşktan esiyorlar
Gücümüze karşı yenilenler
Bize hasta diyorlar
***
İkimize karşı bi rüzgar var
***
Hasta
-
Günler alıyor bazen anlaması
Benle kötü bir şey paylaşır gibisin
Kime kalıyor zordur anlaması
Sende derdini saklayan birisin
***
Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği
Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum
Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri?
Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Günler alıyor bazen anlaması
Benle kötü bir şey paylaşır gibisin
Kime kalıyor zordur anlaması
Sende derdini saklayan birisin
***
Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği
Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum
Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri?
Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu?
Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu?
Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa
Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela
***
Bir bela...
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