Hande Yener

Biri benden (biri benden), bi şey çaldı Geri alıcam az kaldı Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı Bulucam söz az kaldı *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** Hasta *** Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı Bize sorsa kolaydı Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı Harcamak mı? hayat mı? *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var *** Hasta

Günler alıyor bazen anlaması Benle kötü bir şey paylaşır gibisin Kime kalıyor zordur anlaması Sende derdini saklayan birisin *** Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri? Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Günler alıyor bazen anlaması Benle kötü bir şey paylaşır gibisin Kime kalıyor zordur anlaması Sende derdini saklayan birisin *** Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri? Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Bir bela...