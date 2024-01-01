Hande Yener

Havaalanı Cihat Uğurel Hhhhhhhhh Haha haha haha haha Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup da çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup ta çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha

Havaalanı Mustafa Yıldırım Hhhhhhhhh Haha haha haha haha Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup da çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup ta çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha