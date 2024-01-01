Rüya Şarkı Sözleri
Hande Yener Rüya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Rüya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Rüya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Hhhhhhhhh
Haha haha haha haha
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup da çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup ta çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hhhhhhhhh
Haha haha haha haha
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup da çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
***
Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez
Bu yolu hiç dert etmez
Kalbim, kalbim
Küçük ya da büyük
Bir bavul hiç fark etmez
Anıları dert etmez
Sildim, sildim
***
Tam şu anda çıkmalıyım
Sonra belki geç kalırım, geç kalırım
Çok geç kalırım
Tabi şimdi
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Gözünün önünden uçup giderek
Nasıl söndürdüm bütün havanı
***
Gideceğim tek yer havaalanı
Bana lazım yeni yaşam alanı
Sözümde durup ta çekip giderek
Nasıl söndürdüm senin havanı
Haha haha haha haha
-
-
İstanbul'dan çıktım yola
Bulamadım bir başıma
Neredesin al yanına
***
Yani ben dolanıyorum boşa
Bulamadım bir başıma
Neredesin al yanına
***
Bizim senle, üzülsem de aşkımız bitmiş mi?
İş işten geçmiş mi?
Cevabı bulamıyorum
Yine aynı durum ayakta duramıyorum
Ben sensiz olamıyorum
***
Öfkem var sana çok öfkem var
Başlar var ve acı sonlar var
Gidiyorum aşkından bize bu yarar
***
Öfkem var sana çok öfkem var
Başlar var ve acı sonlar var
Gidiyorum aşkından bize bu yarar
Ölüyorum aşkından bu neye yarar
***
İstanbul'dan çıktım yola
Bulamadım bir başıma
Neredesin al yanına
***
Yani ben dolanıyorum boşa
Bulamadım bir başıma
Neredesin al yanına
***
Bizim senle, üzülsem de aşkımız bitmiş mi?
İş işten geçmiş mi?
Cevabı bulamıyorum
Yine aynı durum ayakta duramıyorum
Ben sensiz olamıyorum
***
Öfkem var sana çok öfkem var
Başlar var ve acı sonlar var
Gidiyorum aşkından bize bu yarar
***
Öfkem var sana çok öfkem var
Başlar var ve acı sonlar var
Gidiyorum aşkından bize bu yarar
Ölüyorum aşkından bu neye yarar