Hande Yener

Hoş geldiniz Korkusuzluğunuzdan korkmuş Korkular edinmişseniz Öfkesizliğinizden çekmiş Tövbeler beğenmişseniz *** Kimsesizliğinizden kovulmuş Isırılmış hissetmişseniz O sizseniz o sizseniz hoş geldiniz *** Korkusuzluğunuzdan korkmuş Korkular edinmişseniz Öfkesizliğinizden çekmiş Tövbeler beğenmişseniz *** Kimsesizliğinizden kovulmuş Isırılmış hissetmişseniz O sizseniz o sizseniz hoş geldiniz *** Dostum zaman silmiş Benim gözümden akan yaşları Vakitsiz düştüğüm o erken aşkları Canım çekmiyor artık o eski suçları Kara kışa direnen, bahardan korkar mı *** Çal hadi çal, hadi çal çal şarkımı Bir an olsun unutursun, arsız yalnızlığını Çal hadi çal, hadi çal çal şarkımı Hiç korkma kovalarız, o meşhur şeytanları *** Dostum zaman silmiş Benim gözümden akan yaşları Vakitsiz düştüğüm o erken aşkları Canım çekmiyor artık o eski suçları Kara kışa direnen, bahardan korkar mı *** Çal hadi çal, hadi çal şarkımı Bir an olsun unutursun, arsız yalnızlığını Çal hadi çal, hadi çal çal şarkımı Hiç korkma kovalarız, o meşhur şeytanları *** Çal hadi çal, hadi çal çal şarkımı Bir an olsun unutursun, arsız yalnızlığını Çal hadi çal, hadi çal çal şarkımı Hiç korkma kovalarız, o meşhur şeytanları *** Korkusuzluğunuzdan korkmuş Korkular edinmişseniz Öfkesizliğinizden çekmiş Tövbeler beğenmişseniz *** Kimsesizliğinizden kovulmuş Isırılmış hissetmişseniz O sizseniz o sizseniz hoş geldiniz

Acele Etme Eğer istiyorsa Kalp sonunu kendi seçer Aşk yaşıyorsa Yasakları deler geçer *** Mahkûm ettiremez Kimse beni aşktan sebep Firar serbest bende İstemeyen çeker gider *** Belki anlarsın Hatanı ileride Sen zaten hep yanımdasın Sabrın nerde *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Eğer istiyorsa Kalp sonunu kendi seçer Aşk yaşıyorsa Yasakları deler geçer *** Mahkûm ettiremez Kimse beni aşktan sebep Firar serbest bende İstemeyen çeker gider *** Belki anlarsın Hatanı ileride Sen zaten hep yanımdasın Sabrın nerde *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor *** Acele etme bu aşk dediğin Biraz zaman alıyor Bilenin ve bana katlananın Yanına kâr kalıyor

Acı Veriyor Tanrıya, yalvarmıştım Yıllar önce, yıllar önce Dedim ki onu, alma yanına Benden önce, benden önce Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi *** Tanrıya, yalvarmıştım Yıllar önce, yıllar önce Dedim ki onu, alma yanına Benden önce, benden önce Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Küçük bir şans daha istiyorum Bunu bütün kalbimle diliyorum *** Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi *** Acı veriyor yeni baştan sevmesi Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi Acı veriyor yeni baştan sevmesi Yıllar sonra aşka küskün dönmesi

Armağan Bu yalancı bahar bir gün bitecek Yeni aldığın eskiyecek Yedik içtik sanırım doyduk Hesabı kim ödeyecek *** Of güzel Allahım Nasıl bir kader yazdın Tadı damağımda kaldı Of güzel Allahım *** İçimi ısıtan adam Sanki senin aynandı *** Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık *** Her insana her nefes Bir başka heves Bir tek ilk aşk bitmeyecek Daha ilk günden hep Sonunu sorduk Cevap ne kimse bilmeyecek Of güzel Allahım Nasıl bir kader yazdın *** Tadı damağımda kaldı Of güzel Allahım İçimi ısıtan adam Sanki senin aynandı Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan Ölsem de gam yemem artık Bir ömür yeter bana bu armağan

Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır *** Yarı yolda kaldım *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır *** Yarı yolda kaldım *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Son öpüşün yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor Al, gidişin yine canımı yakıyor Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor *** Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor

Bu Yüzden İçindeyken çok acı aşk Dönüp geçmişe bakınca güzel Yani şimdiden ayrılmayı Bu yüzden seçtim ben *** Mükemmel maalesef sıradan Çekilince aşk acısı aradan Yani şimdiden ayrılmayı O yüzden seçtim ben *** Sevmediğim fikrini aklından çıkar Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor *** İyice ezberle tenimi Ruh değiştirir, tutmaz kabını Yani şimdiden ayrılmayı Bu yüzden seçtim ben **** Arada varsa aşka inanan Çekinmesin gelsin sıradan Yani şimdiden ayrılmayı O yüzden seçtim ben *** Sevmediğim fikrini aklından çıkar Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor *** Sevmediğim fikrini aklından çıkar Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor

Kırmızı Hatayı ben en başında yaptım Aynı evi senle paylaşarak Kendimi çok takdir edeceğim Ayrılığı kutlayarak *** Vedalaşırken üzülmüş gibi Tutma ellerimi acıyarak Kendine dev aynasında değil Boy aynasında bir bak *** Acım taze kurtulamazsın Gözlerini kaçırarak *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Hatayı ben en başında yaptım Aynı evi senle paylaşarak Kendimi çok takdir edeceğim Ayrılığı kutlayarak *** Vedalaşırken üzülmüş gibi Tutma ellerimi acıyarak Kendine dev aynasında değil Boy aynasında bir bak *** Acım taze kurtulamazsın Gözlerini kaçırarak *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor