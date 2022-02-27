Hande Yener

İşte bu yüzyılın en büyük buluşması Daha yeni başladı bu aşkın duruşması Bu gidişle zor biraz kavuşulması Yine de kesme umut *** İkimizden birisine suçu yıkacak kader Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter Elalemin durumu bizden de beter Diye diye kendini uyut *** Daldığın rüyadan artık uyanır mısın? Bana müsade artık desem darılır mısın? *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu Kalp işi biliyordu dinlemeliydik *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu Kalp işi biliyordu dinlemeliydik *** İşte bu yüzyılın en büyük buluşması Daha yeni başliyor bu aşkın duruşması Bu gidişle zor biraz kavuşulması Yine de kesme umut *** İkimizden birisine suçu yıkacak kader Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter Elalemin durumu bizden de beter Diye diye kendini uyut *** O daldığın rüyadan artık uyanır mısın? Bana müsade artık desem darılır mısın? *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik *** Vücuda yetiyordu, vücuda Kalp işi biliyordu, başında *** Vücuda yetiyordu, vücuda Kalp işi biliyordu, başında *** Vücuda yetiyordu, vücuda Kalp işi biliyordu, başında *** Vücuda yetiyordu, vücuda Kalp işi biliyordu, başında *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik *** İki deli bir araya gelmemeliydik Belki de bu kadar sevmemeliydik İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik