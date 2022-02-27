İki Deli Feat. Serdar Ortaç Şarkı Sözleri
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Hande Yener
İki Deli Feat. Serdar Ortaç
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İşte bu yüzyılın en büyük buluşması
Daha yeni başladı bu aşkın duruşması
Bu gidişle zor biraz kavuşulması
Yine de kesme umut
***
İkimizden birisine suçu yıkacak kader
Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter
Elalemin durumu bizden de beter
Diye diye kendini uyut
***
Daldığın rüyadan artık uyanır mısın?
Bana müsade artık desem darılır mısın?
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu dinlemeliydik
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu dinlemeliydik
***
İşte bu yüzyılın en büyük buluşması
Daha yeni başliyor bu aşkın duruşması
Bu gidişle zor biraz kavuşulması
Yine de kesme umut
***
İkimizden birisine suçu yıkacak kader
Kolay da olmayacak ama sıkı dur yeter
Elalemin durumu bizden de beter
Diye diye kendini uyut
***
O daldığın rüyadan artık uyanır mısın?
Bana müsade artık desem darılır mısın?
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
Vücuda yetiyordu, vücuda
Kalp işi biliyordu, başında
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik
***
İki deli bir araya gelmemeliydik
Belki de bu kadar sevmemeliydik
İyi kötü atıyordu, vücuda yetiyordu
Kalp işi biliyordu, dinlemeliydik