Hande Yener

İnsanlar Çok Çok, çok *** İnsanlar çok İnsanlar çok Sevgi diye bağıran, koşan İnsanlar çok *** Böyle olmalı Dünya yaşam dolmalı Sokaklar el ele dolaşanlarla İnsanlar çok *** Çok, çok *** İnsanlar çok İnsanlar çok Sevgi diye bağıran, koşan İnsanlar çok *** Böyle olmalı Dünya yaşam dolmalı Sokaklar el ele dolaşanlarla İnsanlar çok *** Çok, çok, çok, çok *** Kardeşi yoksa Dostu hiç yoksa Yine de yıldırılamayan İnsanlar çok *** Böyle olmalı Dünya yaşam dolmalı Sokaklar el ele dolaşanlarla İnsanlar çok *** Çok, çok, çok, çok *** Kardeşi yoksa Dostu hiç yoksa Yine de yıldırılamayan İnsanlar çok *** Böyle olmalı Dünya yaşam dolmalı Sokaklar el ele dolaşanlarla İnsanlar çok *** Çok, çok, çok, çok

Unut Unut, hadi unut Ne olmak isterdik ne olduk Hadi unut Neler bekliyorduk ne bulduk Hadi unut Çok olmak isterken yok olduk Hadi unut *** Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına *** Kaç kişi girse yatağına Hep yalnız kalktığını unut Kaç memleket görsen de Döndüğün yer neresi unut *** Kaç kişi girse yatağına Hep yalnız kalktığını unut Kaç memleket görsen de Döndüğün yer neresi unut *** Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına *** Bazılar ulaşır, ulaştığında Çoğalır çoğalır ürür Bazılar karışır eşere beşereye Yamulur yumulur çürür *** Bazılarının peşindeki kuyruk Tam gerekirken kurur Bi' de benim gibiler var ki onlar da Unutmazlarsa ölür *** Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce *** Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce *** Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına

Şefkat Gibi Doğru yordum, ne varsa soldurdum Doğru yaramaz bir çocuktum ben Kabul seni yanlış sevdiğim, hepsi hata Bir kez daha zaten olamaz, korkma *** Doğru yordum, ne varsa soldurdum Doğru yaralı bir çocuktun sen Kabul seni yanlış sevdiğim, hepsi hata Bir kez daha zaten olamaz, korkma *** Dün seni yolda gördüm aniden Yüzün, yürüyüşün, her hâlini gördüm *** Korkma bu ilgi ner'den diye Korkma bu sevgi ner'den diye Korkma şimdi Nasıl denirdi? *** Şefkat gibi Şefkat gibi Şefkat gibi Şefkat gibi *** Rüya değildin, işte or'daydın Tam ortasında hayatının Söylediğimde bana kızmıştın Ama görüyorsun ya bensiz de dönüyor dünya *** Rüya değildin, işte or'daydın Tam ortasında hayatının Söylediğimde bana kızmıştın Ama görüyorsun ya bensiz de dönüyor dünya *** Şefkat gibi Şefkat gibi Şefkat gibi Şefkat gibi *** Rüya değildin, işte or'daydın Tam ortasında hayatının Söylediğimde bana kızmıştın Ama görüyorsun ya bensiz de dönüyor dünya *** Şefkat gibi Şefkat gibi Şefkat gibi Şefkat gibi *** Şefkat gibi

Sorma Kaybolmuştun onun için Hatıralar albümlerken İhanet etti işte İçine karıştığın desen *** Eski günler yok dışarda Geçmişini uğurlarken Elimde aynı resim Eski sevgilin ve sen *** Tutulmuyor, giden gider, ağla ne fayda Üzülme hiç, kötü niyet yok bu olayda Yazılmıyor, günah değil sevmek, sevap hatta Eğilmeyen kırılmaya mahkûm hayatta *** Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma *** Kaybolmuştun onun için Hatıralar albümlerken İhanet etti işte İçine karıştığın desen *** Eski günler yok dışarda Geçmişini uğurlarken Elimde aynı resim Eski sevgilin ve sen *** Tutulmuyor, giden gider, ağla ne fayda Üzülme hiç, kötü niyet yok bu olayda Yazılmıyor, günah değil sevmek, sevap hatta Eğilmeyen kırılmaya mahkûm hayatta *** Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma *** Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma

Sakin Olmalıyım Yetemeyen yaşımın üstüne yaş koyup Eğemediğim başıma göre bir taş bulup Neye yarar diye bi' çıkarcı öfke Bağlasan gönlüme *** Yetemeyen yaşımın üstüne yaş koyup Eğemediğim başıma göre bir taş bulup Neye yarar diye bi' çıkarcı öfke Bağlasan gönlüme *** Sakin olmalıyım Sakin olmalıyım Sanki olmalıyım Yoksa geciktim mi ne? *** Sakin olmalıyım Sakin olmalıyım Sanki olmalıyım Yoksa geciktim mi ne? En baştan bildiğim o sonları Ben yanılıyorum durlu durumları Dur durak bilmeyen inkârları Dağlasan gönlüme *** En baştan bildiğim o sonları Ben yanılıyorum durlu durumları Dur durak bilmeyen inkârları Dağlasan gönlüme *** Sakin olmalıyım Sakin olmalıyım Sanki olmalıyım Yoksa geciktim mi ne? *** Sakin olmalıyım Sakin olmalıyım Sanki olmalıyım Yoksa geciktim mi ne? *** Tam çözmüşken sırrını aşkın Öğrenmişken kalp nasıl kırılır Geçmişken kozlar eline işte Kullan hadi, ner'de *** Tam çözmüşken sırrını aşkın Öğrenmişken kalp nasıl kırılır Geçmişken kozlar eline işte Kullan hadi, ner'de *** Sakin olmalıyım Sakin olmalıyım Sanki olmalıyım Yoksa geciktim mi ne? *** Sakin olmalıyım Sakin olmalıyım Sanki olmalıyım Yoksa geciktim mi ne? *** Sakin olmalıyım Sakin olmalıyım Sanki olmalıyım Yoksa geciktim mi ne? *** Yoksa geciktim mi ne?

Nasıl Zor Şimdi Nasıl zor şimdi Tanışmak başka biriyle Yeniden kurmak O devrilen cümleleri Anlatmak kendini İlk kez anlatır gibi Dinlemek her şeyi Unutması zor olsun diye *** Nasıl zor şimdi Tanışmak başka biriyle Yeniden kurmak O devrilen cümleleri Anlatmak kendini İlk kez anlatır gibi Dinlemek her şeyi Unutması zor olsun diye *** Sevdiğim film hangisi En sevdiğim şarkı, şiir, şair Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi Silse yine iyi Tükenmiş bir kalem inadında Kalır izi Sen boş versen boş vermez beni *** Sevdiğim film hangisi En sevdiğim şarkı, şiir, şair Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi Silse yine iyi Tükenmiş bir kalem inadında Kalır izi Sen boş versen boş vermez beni (geri) *** Nasıl zor şimdi Tanışmak başka biriyle Yeniden kurmak O devrilen cümleleri Anlatmak kendini İlk kez anlatır gibi Dinlemek her şeyi Unutması zor olsun diye *** Sevdiğim film hangisi En sevdiğim şarkı, şiir, şair Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi Silse yine iyi Tükenmiş bir kalem inadında Kalır izi Sen boş versen boş vermez beni *** Sevdiğim film hangisi En sevdiğim şarkı, şiir, şair Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi Silse yine iyi Tükenmiş bir kalem inadında Kalır izi Sen boş versen boş vermez beni (geri)

Kim Bilebilir Aşkı Pencerede oturup Akşamlara bakarım Kimseyle konuşmadan Sensizliği yaşarım Dostlarıma anlatsam İçimdeki sancıyı Ondan fayda yok derler Sanki seni bilirler Kim bilebilir aşkı Aşktan ölene kadar? Sınırlarda yaşatır inan Kendi gidene kadar Kim bilebilir aşkı Aşktan ölene kadar? Sınırlarda yaşatır inan Kendi gidene kadar Sanki sana hapsoldum Başka adım atmadım Gözlerimi unuttum sende Kimselere bakmadım Ve şimdi yaşıyorum Ve seni seviyorum Bilmem hangi dünyadan geldim Nereye gidiyorum? Kim bilebilir aşkı Aşktan ölene kadar? Sınırlarda yaşatır inan Kendi gidene kadar Kim bilebilir aşkı Aşktan ölene kadar? Sınırlarda yaşatır inan Kendi gidene kadar Kim bilebilir aşkı Aşktan ölene kadar? Sınırlarda yaşatır inan Kendi gidene kadar Kim bilebilir aşkı Aşktan ölene kadar? Sınırlarda yaşatır inan Kendi gidene kadar

Kelepçe (Clip Version) Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz *** Çok yoruldum, bi' daha olmaz Terli terli koşulamaz Başka şey yok, aşk var gözümde Bu kız saf, kötülük yok içinde *** Sıkılmıştım zaten inadından Düşen bin parça asık suratından Haklı sensin, sen öyle san *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Gidene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz *** Çok yoruldum, bi' daha olmaz Terli terli koşulamaz Başka şey yok, aşk var gözümde Bu kız saf, kötülük yok içinde *** Sıkılmıştım zaten inadından Düşen bin parça asık suratından Haklı sensin, sen öyle san *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Gidene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Gidene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz

Kanat Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır *** Biri kavuşmaya hasret Kendinden bile uçkun Diğeri kaderden ayna Mecburen çırpınmakta *** Birinin aklı yerdeyse Diğerinin aklını da yerme Ortada şaşkın bir beden Kanat mı ben, ben mi kanadım? *** Biraz evvel alçak uçtum Çarpışsaydık anlardım Korkmaya cesaretim yok Yer kandırmaz uçarım *** Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır *** Her nedense uçmaktan hep Korkardım ben düşmekten hep Yerden sıtkım sıyrılınca Üstündeyim bulutların *** Her nedense uçmaktan hep Korkardım ben düşmekten hep Yerden sıtkım sıyrılınca Üstündeyim bulutların *** Biraz evvel alçak uçtum Çarpışsaydık anlardım Korkmaya cesaretim yok Yer kandırmaz uçarım *** Biraz evvel alçak uçtum Çarpışsaydık anlardım Korkmaya cesaretim yok Yer kandırmaz uçarım *** Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır *** Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır *** Biri kavuşmaya hasret Kendinden bile uçkun Diğeri kaderden ayna Mecburen çırpınmakta *** Birinin aklı yerdeyse Diğerinin aklını da yerme Ortada şaşkın bir beden Kanat mı ben, ben mi kanadım? *** Biraz evvel alçak uçtum Çarpışsaydık anlardım Korkmaya cesaretim yok Yer kandırmaz uçarım *** Biraz evvel alçak uçtum Çarpışsaydık anlardım Korkmaya cesaretim yok Yer kandırmaz uçarım *** Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır *** Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır Yalnızlık özgürlüğün İki hırçın kanadıdır

Düş Bozumu Gözünaydın gidiyorum bu sefer Yakacağım kalan anıları birer birer Yemin ettim dönüşü yok Her hikayenin sonu aynıdır canım Başlar ve biter *** Bir gurur sandım ama Ben yeni anladım Sevgiler gurur nedir tanımazmış Bir hata ettim Yeniden başlayalım dedim Ama aşk eskisi gibi olamazmış *** Deliler gibi seviyorum diyen nerde Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine Düş bozumu gibi geçip giderken içimden Son sözüm sanadır Ben gidiyorum gecelerinden *** Deliler gibi seviyorum diyen nerde Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine Düş bozumu gibi geçip giderken içimden Son sözüm sanadır Ben gidiyorum gecelerinden *** Gözünaydın gidiyorum bu sefer Yakacağım kalan anıları birer birer Yemin ettim dönüşü yok Her hikayenin sonu aynıdır canım Başlar ve biter *** Bir gurur sandım ama Ben yeni anladım Sevgiler gurur nedir tanımazmış Bir hata ettim Yeniden başlayalım dedim Ama aşk eskisi gibi olamazmış *** Deliler gibi seviyorum diyen nerde Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine Düş bozumu gibi geçip giderken içimden Son sözüm sanadır Ben gidiyorum gecelerinden *** Deliler gibi seviyorum diyen nerde Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine Düş bozumu gibi geçip giderken içimden Son sözüm sanadır Ben gidiyorum gecelerinden

Bugün Sevgililer Günü Sen aşka aç, sanki herkes tok yanında Var şikâyet, yok şikâyet Zor aslında Çöz aklında *** Bugün sevgililer günü Arayacak kimse yok Yalnız uyu yatağında Alıştın nasıl olsa *** Bugün sevgililer günü Arayacak kimse yok Aransam da ne fark eder? Öyle bir şey yok aslında *** Yok, aslında yok Yok aslında Yok, aslında yok Çok yok aslında *** Yok, aslında yok Yok aslında Yok, aslında yok Hiç yok aslında *** Sen aşka aç, sanki herkes tok yanında Var şikâyet, yok şikâyet Zor aslında Çöz aklında *** Bugün sevgililer günü Arayacak kimse yok Yalnız uyu yatağında Alıştın nasıl olsa *** Bugün sevgililer günü Arayacak kimse yok Aransam da ne fark eder? Öyle bir şey yok aslında *** Yok, aslında yok Yok aslında Yok, aslında yok Çok yok aslında *** Yok, aslında yok Yok aslında Yok, aslında yok Hiç yok aslında