Hande Yener

-
Çok, çok
***
İnsanlar çok
İnsanlar çok
Sevgi diye bağıran, koşan
İnsanlar çok
***
Böyle olmalı
Dünya yaşam dolmalı
Sokaklar el ele dolaşanlarla
İnsanlar çok
***
Çok, çok
***
İnsanlar çok
İnsanlar çok
Sevgi diye bağıran, koşan
İnsanlar çok
***
Böyle olmalı
Dünya yaşam dolmalı
Sokaklar el ele dolaşanlarla
İnsanlar çok
***
Çok, çok, çok, çok
***
Kardeşi yoksa
Dostu hiç yoksa
Yine de yıldırılamayan
İnsanlar çok
***
Böyle olmalı
Dünya yaşam dolmalı
Sokaklar el ele dolaşanlarla
İnsanlar çok
***
Çok, çok, çok, çok
***
Kardeşi yoksa
Dostu hiç yoksa
Yine de yıldırılamayan
İnsanlar çok
***
Böyle olmalı
Dünya yaşam dolmalı
Sokaklar el ele dolaşanlarla
İnsanlar çok
***
Çok, çok, çok, çok
-
Unut, hadi unut
Ne olmak isterdik ne olduk
Hadi unut
Neler bekliyorduk ne bulduk
Hadi unut
Çok olmak isterken yok olduk
Hadi unut
***
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
***
Kaç kişi girse yatağına
Hep yalnız kalktığını unut
Kaç memleket görsen de
Döndüğün yer neresi unut
***
Kaç kişi girse yatağına
Hep yalnız kalktığını unut
Kaç memleket görsen de
Döndüğün yer neresi unut
***
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
***
Bazılar ulaşır, ulaştığında
Çoğalır çoğalır ürür
Bazılar karışır eşere beşereye
Yamulur yumulur çürür
***
Bazılarının peşindeki kuyruk
Tam gerekirken kurur
Bi' de benim gibiler var ki onlar da
Unutmazlarsa ölür
***
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
Her gece yatmadan önce
***
Her sabah aç karnına
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
Her gece yatmadan önce
***
Her sabah aç karnına
Her gece yatmadan önce
Her sabah aç karnına
-
Doğru yordum, ne varsa soldurdum
Doğru yaramaz bir çocuktum ben
Kabul seni yanlış sevdiğim, hepsi hata
Bir kez daha zaten olamaz, korkma
***
Doğru yordum, ne varsa soldurdum
Doğru yaralı bir çocuktun sen
Kabul seni yanlış sevdiğim, hepsi hata
Bir kez daha zaten olamaz, korkma
***
Dün seni yolda gördüm aniden
Yüzün, yürüyüşün, her hâlini gördüm
***
Korkma bu ilgi ner'den diye
Korkma bu sevgi ner'den diye
Korkma şimdi
Nasıl denirdi?
***
Şefkat gibi
Şefkat gibi
Şefkat gibi
Şefkat gibi
***
Rüya değildin, işte or'daydın
Tam ortasında hayatının
Söylediğimde bana kızmıştın
Ama görüyorsun ya bensiz de dönüyor dünya
***
Rüya değildin, işte or'daydın
Tam ortasında hayatının
Söylediğimde bana kızmıştın
Ama görüyorsun ya bensiz de dönüyor dünya
***
Şefkat gibi
Şefkat gibi
Şefkat gibi
Şefkat gibi
***
Rüya değildin, işte or'daydın
Tam ortasında hayatının
Söylediğimde bana kızmıştın
Ama görüyorsun ya bensiz de dönüyor dünya
***
Şefkat gibi
Şefkat gibi
Şefkat gibi
Şefkat gibi
***
Şefkat gibi
-
Kaybolmuştun onun için
Hatıralar albümlerken
İhanet etti işte
İçine karıştığın desen
***
Eski günler yok dışarda
Geçmişini uğurlarken
Elimde aynı resim
Eski sevgilin ve sen
***
Tutulmuyor, giden gider, ağla ne fayda
Üzülme hiç, kötü niyet yok bu olayda
Yazılmıyor, günah değil sevmek, sevap hatta
Eğilmeyen kırılmaya mahkûm hayatta
***
Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma
Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma
Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma
Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma
***
Kaybolmuştun onun için
Hatıralar albümlerken
İhanet etti işte
İçine karıştığın desen
***
Eski günler yok dışarda
Geçmişini uğurlarken
Elimde aynı resim
Eski sevgilin ve sen
***
Tutulmuyor, giden gider, ağla ne fayda
Üzülme hiç, kötü niyet yok bu olayda
Yazılmıyor, günah değil sevmek, sevap hatta
Eğilmeyen kırılmaya mahkûm hayatta
***
Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma
Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma
Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma
Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma
***
Sus, acısını çek, gerisini hiç sorma
Sev, acısını çek, gerisini hiç sorma
-
Yetemeyen yaşımın üstüne yaş koyup
Eğemediğim başıma göre bir taş bulup
Neye yarar diye bi' çıkarcı öfke
Bağlasan gönlüme
***
Yetemeyen yaşımın üstüne yaş koyup
Eğemediğim başıma göre bir taş bulup
Neye yarar diye bi' çıkarcı öfke
Bağlasan gönlüme
***
Sakin olmalıyım
Sakin olmalıyım
Sanki olmalıyım
Yoksa geciktim mi ne?
***
Sakin olmalıyım
Sakin olmalıyım
Sanki olmalıyım
Yoksa geciktim mi ne?
En baştan bildiğim o sonları
Ben yanılıyorum durlu durumları
Dur durak bilmeyen inkârları
Dağlasan gönlüme
***
En baştan bildiğim o sonları
Ben yanılıyorum durlu durumları
Dur durak bilmeyen inkârları
Dağlasan gönlüme
***
Sakin olmalıyım
Sakin olmalıyım
Sanki olmalıyım
Yoksa geciktim mi ne?
***
Sakin olmalıyım
Sakin olmalıyım
Sanki olmalıyım
Yoksa geciktim mi ne?
***
Tam çözmüşken sırrını aşkın
Öğrenmişken kalp nasıl kırılır
Geçmişken kozlar eline işte
Kullan hadi, ner'de
***
Tam çözmüşken sırrını aşkın
Öğrenmişken kalp nasıl kırılır
Geçmişken kozlar eline işte
Kullan hadi, ner'de
***
Sakin olmalıyım
Sakin olmalıyım
Sanki olmalıyım
Yoksa geciktim mi ne?
***
Sakin olmalıyım
Sakin olmalıyım
Sanki olmalıyım
Yoksa geciktim mi ne?
***
Sakin olmalıyım
Sakin olmalıyım
Sanki olmalıyım
Yoksa geciktim mi ne?
***
Yoksa geciktim mi ne?
-
Nasıl zor şimdi
Tanışmak başka biriyle
Yeniden kurmak
O devrilen cümleleri
Anlatmak kendini
İlk kez anlatır gibi
Dinlemek her şeyi
Unutması zor olsun diye
***
Nasıl zor şimdi
Tanışmak başka biriyle
Yeniden kurmak
O devrilen cümleleri
Anlatmak kendini
İlk kez anlatır gibi
Dinlemek her şeyi
Unutması zor olsun diye
***
Sevdiğim film hangisi
En sevdiğim şarkı, şiir, şair
Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi
Silse yine iyi
Tükenmiş bir kalem inadında
Kalır izi
Sen boş versen boş vermez beni
***
Sevdiğim film hangisi
En sevdiğim şarkı, şiir, şair
Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi
Silse yine iyi
Tükenmiş bir kalem inadında
Kalır izi
Sen boş versen boş vermez beni (geri)
***
Nasıl zor şimdi
Tanışmak başka biriyle
Yeniden kurmak
O devrilen cümleleri
Anlatmak kendini
İlk kez anlatır gibi
Dinlemek her şeyi
Unutması zor olsun diye
***
Sevdiğim film hangisi
En sevdiğim şarkı, şiir, şair
Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi
Silse yine iyi
Tükenmiş bir kalem inadında
Kalır izi
Sen boş versen boş vermez beni
***
Sevdiğim film hangisi
En sevdiğim şarkı, şiir, şair
Yazar, çizer, siler, bozar zamanın silgisi
Silse yine iyi
Tükenmiş bir kalem inadında
Kalır izi
Sen boş versen boş vermez beni (geri)
-
Pencerede oturup
Akşamlara bakarım
Kimseyle konuşmadan
Sensizliği yaşarım
Dostlarıma anlatsam
İçimdeki sancıyı
Ondan fayda yok derler
Sanki seni bilirler
Kim bilebilir aşkı
Aşktan ölene kadar?
Sınırlarda yaşatır inan
Kendi gidene kadar
Kim bilebilir aşkı
Aşktan ölene kadar?
Sınırlarda yaşatır inan
Kendi gidene kadar
Sanki sana hapsoldum
Başka adım atmadım
Gözlerimi unuttum sende
Kimselere bakmadım
Ve şimdi yaşıyorum
Ve seni seviyorum
Bilmem hangi dünyadan geldim
Nereye gidiyorum?
Kim bilebilir aşkı
Aşktan ölene kadar?
Sınırlarda yaşatır inan
Kendi gidene kadar
Kim bilebilir aşkı
Aşktan ölene kadar?
Sınırlarda yaşatır inan
Kendi gidene kadar
Kim bilebilir aşkı
Aşktan ölene kadar?
Sınırlarda yaşatır inan
Kendi gidene kadar
Kim bilebilir aşkı
Aşktan ölene kadar?
Sınırlarda yaşatır inan
Kendi gidene kadar
-
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz
***
Çok yoruldum, bi' daha olmaz
Terli terli koşulamaz
Başka şey yok, aşk var gözümde
Bu kız saf, kötülük yok içinde
***
Sıkılmıştım zaten inadından
Düşen bin parça asık suratından
Haklı sensin, sen öyle san
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Gidene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz
***
Çok yoruldum, bi' daha olmaz
Terli terli koşulamaz
Başka şey yok, aşk var gözümde
Bu kız saf, kötülük yok içinde
***
Sıkılmıştım zaten inadından
Düşen bin parça asık suratından
Haklı sensin, sen öyle san
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Gidene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Gidene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz
-
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
***
Biri kavuşmaya hasret
Kendinden bile uçkun
Diğeri kaderden ayna
Mecburen çırpınmakta
***
Birinin aklı yerdeyse
Diğerinin aklını da yerme
Ortada şaşkın bir beden
Kanat mı ben, ben mi kanadım?
***
Biraz evvel alçak uçtum
Çarpışsaydık anlardım
Korkmaya cesaretim yok
Yer kandırmaz uçarım
***
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
***
Her nedense uçmaktan hep
Korkardım ben düşmekten hep
Yerden sıtkım sıyrılınca
Üstündeyim bulutların
***
Her nedense uçmaktan hep
Korkardım ben düşmekten hep
Yerden sıtkım sıyrılınca
Üstündeyim bulutların
***
Biraz evvel alçak uçtum
Çarpışsaydık anlardım
Korkmaya cesaretim yok
Yer kandırmaz uçarım
***
Biraz evvel alçak uçtum
Çarpışsaydık anlardım
Korkmaya cesaretim yok
Yer kandırmaz uçarım
***
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
***
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
***
Biri kavuşmaya hasret
Kendinden bile uçkun
Diğeri kaderden ayna
Mecburen çırpınmakta
***
Birinin aklı yerdeyse
Diğerinin aklını da yerme
Ortada şaşkın bir beden
Kanat mı ben, ben mi kanadım?
***
Biraz evvel alçak uçtum
Çarpışsaydık anlardım
Korkmaya cesaretim yok
Yer kandırmaz uçarım
***
Biraz evvel alçak uçtum
Çarpışsaydık anlardım
Korkmaya cesaretim yok
Yer kandırmaz uçarım
***
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
***
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
Yalnızlık özgürlüğün
İki hırçın kanadıdır
-
Gözünaydın gidiyorum bu sefer
Yakacağım kalan anıları birer birer
Yemin ettim dönüşü yok
Her hikayenin sonu aynıdır canım
Başlar ve biter
***
Bir gurur sandım ama
Ben yeni anladım
Sevgiler gurur nedir tanımazmış
Bir hata ettim
Yeniden başlayalım dedim
Ama aşk eskisi gibi olamazmış
***
Deliler gibi seviyorum diyen nerde
Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine
Düş bozumu gibi geçip giderken içimden
Son sözüm sanadır
Ben gidiyorum gecelerinden
***
Deliler gibi seviyorum diyen nerde
Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine
Düş bozumu gibi geçip giderken içimden
Son sözüm sanadır
Ben gidiyorum gecelerinden
***
Gözünaydın gidiyorum bu sefer
Yakacağım kalan anıları birer birer
Yemin ettim dönüşü yok
Her hikayenin sonu aynıdır canım
Başlar ve biter
***
Bir gurur sandım ama
Ben yeni anladım
Sevgiler gurur nedir tanımazmış
Bir hata ettim
Yeniden başlayalım dedim
Ama aşk eskisi gibi olamazmış
***
Deliler gibi seviyorum diyen nerde
Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine
Düş bozumu gibi geçip giderken içimden
Son sözüm sanadır
Ben gidiyorum gecelerinden
***
Deliler gibi seviyorum diyen nerde
Kaç sabah oldu inan hasretim gözlerine
Düş bozumu gibi geçip giderken içimden
Son sözüm sanadır
Ben gidiyorum gecelerinden
-
Sen aşka aç, sanki herkes tok yanında
Var şikâyet, yok şikâyet
Zor aslında
Çöz aklında
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Yalnız uyu yatağında
Alıştın nasıl olsa
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Aransam da ne fark eder?
Öyle bir şey yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Çok yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Hiç yok aslında
***
Sen aşka aç, sanki herkes tok yanında
Var şikâyet, yok şikâyet
Zor aslında
Çöz aklında
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Yalnız uyu yatağında
Alıştın nasıl olsa
***
Bugün sevgililer günü
Arayacak kimse yok
Aransam da ne fark eder?
Öyle bir şey yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Çok yok aslında
***
Yok, aslında yok
Yok aslında
Yok, aslında yok
Hiç yok aslında
-
Sana bir yalnızın gözünden
Çaldığım bir kaç damla
Yaş yolladım bu sabah ben
İyi bak ona
***
Sana bir yalnızın gözünden
Çaldığım bir kaç damla
Yaş yolladım bu sabah ben
İyi bak ona
***
Yanma serpil
Eğlen coş sevil
Ben bana çok gelemem
Boş nasihat veremem
Yüküm kendimden menkul
Alınırım satılamam
Yenilirim yutulamam
Sana yorgun bir miras seçerim
Bırakamam
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı
***
Sana bir yalnızın gözünden
Çaldığım bir kaç damla
Yaş yolladım bu sabah ben
İyi bak ona
***
Sana bir yalnızın gözünden
Çaldığım bir kaç damla
Yaş yolladım bu sabah ben
İyi bak ona
Yanma serpil
Eğlen coş sevil
Ben bana çok gelemem
Boş nasihat veremem
Yüküm kendimden menkul
Alınırım satılamam
Yenilirim yutulamam
Sana yorgun bir miras seçerim
Bırakamam
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı
***
Ben bana çok gelemem
Boş nasihat veremem
Yüküm kendimden menkul
Alınırım satılamam
Yenilirim yutulamam
Sana yorgun bir miras seçerim
Bırakamam
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı
***
Sen benden ayrı
Ben senden ayrı
Hep aynı
Sen sende kaygı
Ben sende aynı
Apayrı