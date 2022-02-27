Hande Yener

Ben defalarca
O zamansız çırpınışlara
Hep buldum diye
Benziyordum kuşlara
***
Yüksek uçtum
Çabuk kaçtım
Dayanamıyorum
Aşkım azalınca olayım bu
***
Bulutların üstünde
Olmalıyım bahsinde
Benim olayım bu
***
Yaşayamıyorum kolayları
Duramıyorum üstünde
Büyü bozuldu mu?
(Kaç, kaç, kaç, kaç)
***
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
***
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
***
İnanıyorum düşüyorum peşine
Ruhum ne emrederse bana uyar
Devam ediyorum
Yani hiç durmuyor kalbimde
Sürekli daimî bir ince ayar
***
Yüksek uçtum
Çabuk kaçtım
Dayanamıyorum
Aşkım azalınca olayım bu
***
Bulutların üstünde
Olmalıyım bahsinde
Benim olayım bu
***
Yaşayamıyorum kolayları
Duramıyorum üstünde
Büyü bozuldu mu?
(Kaç, kaç, kaç, kaç)
***
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
***
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç
Kaç, kaç, kaç, kaç