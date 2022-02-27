Hande Yener

Ben defalarca O zamansız çırpınışlara Hep buldum diye Benziyordum kuşlara *** Yüksek uçtum Çabuk kaçtım Dayanamıyorum Aşkım azalınca olayım bu *** Bulutların üstünde Olmalıyım bahsinde Benim olayım bu *** Yaşayamıyorum kolayları Duramıyorum üstünde Büyü bozuldu mu? (Kaç, kaç, kaç, kaç) *** Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç *** Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç *** İnanıyorum düşüyorum peşine Ruhum ne emrederse bana uyar Devam ediyorum Yani hiç durmuyor kalbimde Sürekli daimî bir ince ayar *** Yüksek uçtum Çabuk kaçtım Dayanamıyorum Aşkım azalınca olayım bu *** Bulutların üstünde Olmalıyım bahsinde Benim olayım bu *** Yaşayamıyorum kolayları Duramıyorum üstünde Büyü bozuldu mu? (Kaç, kaç, kaç, kaç) *** Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç *** Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç Kaç, kaç, kaç, kaç