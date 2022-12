Hande Yener

Kaderimin Oyunu Ne sevenim var ne soranım var Öyle yalnızım ki Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok Öyle dertliyim ki *** Bana kaderimin bi' oyunu mu bu? Aldı sevdiğimi, verdi zulumu Dünyaya doymadan geçip gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu? *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dertler Bu dertler *** Bıktım artık *** Bekleyeceğim, bekleyeceğim Geri dönmese bile Alıştım kaderin zulmüne artık Bana gülmese bile *** Geri dönmez artık giden sevgililer Her ümit ufkunda ağlıyor gözler Bitmeyen çilenin, derdin sarhoşuyum Kahredip geçiyor en güzel günler *** Bıktım artık yaşamaktan Çekmekle biter mi bu hayat yolu? Of Bu yalnızlık, bu dertler *** Bıktım artık *** Bu dertler *** Bıktım artık

Aşkım Aşkım Aynı mehtaba bakıp Aynı yıldızı sen de izliyor musun? Aynı filmi seyredip Aynı sahnede sen de ağlıyor musun? Aynı kitabı okuyup Aynı satırı sen de çiziyor musun? *** Affına sığınıp bir cahillik edip Sana sesleniyorum Her gece dua edip hayallere dalıp Seninle yaşıyorum *** Şimdi zamanı geldi sana haykırıyorum uyuyor musun? duyuyor musun? *** Aşkım Aşkım Bu gece kendime şaştım Gururum kapalı bir duvardı Bu benim bütün dünyamdı Onu da senin için açtım *** Aşkım Aşkım Bu gece ışıkları yaktım Oturup pencerenin önüne Gelecek misin diye baktım Sonunda kendime şaştım *** Affına sığınıp bir cahillik edip Sana sesleniyorum Her gece dua edip hayallere dalıp Seninle yaşıyorum *** Şimdi zamanı geldi sana haykırıyorum uyuyor musun? duyuyor musun? *** Aşkım Aşkım Bu gece kendime şaştım Gururum kapalı bir duvardı Bu benim bütün dünyamdı Onu da senin için açtım *** Aşkım Aşkım Bu gece ışıkları yaktım Oturup pencerenin önüne Gelecek misin diye baktım Sonunda kendime şaştım *** Aşkım Aşkım Bu gece kendime şaştım Gururum kapalı bir duvardı Bu benim bütün dünyamdı Onu da senin için açtım *** Aşkım Aşkım Bu gece ışıkları yaktım Oturup pencerenin önüne Gelecek misin diye baktım Sonunda kendime şaştım *** Şimdi yoksun kim aldı her şeyim sen de kaldı biliyor musun? , duyuyor musun?

Doğum Günü Tek başıma dört duvar Sanki mevsim hep bana sonbahar O duvarlarda seninle mutlu mesut günlerin resmi var Resimlerin hep güleç üzgün olan bir tane var haydi seç Senin Aldığın çerçevenin içinde mutsuzum yalnızım *** Bugün bir başka yüreğim yanıyor Kendimden önce merak ediyor soruyorum Başka ellerde belki de mutlusun Bense seninle bittiğim yerde duruyorum *** Bugün senin doğum günündü Ömrüm yıllara bölündü Ruhumu teninle boyadım Evimdir kokunla yaşadım Buda sana hediyem alırsan Aklının bir yerinde dursun Unutma yaşıyor olursam Aynı adreste bulursun *** Bugün bir başka yüreğim yanıyor Kendimden önce merak ediyor soruyorum Başka ellerde belki de mutlusun Bense seninle bittiğim yerde duruyorum *** Bugün senin doğum günündü ömrüm yıllara bölündü Ruhumu teninle boyadım Evimdir kokunla yaşadım Buda sana hediyem alırsan Aklının bir yerinde dursun Unutma yaşıyor olursam Aynı adreste bulursun *** Bugün senin doğum günündü adettendir Bunca yıllık ömrümü sende kalan gönlümü Yüzümdeki kırık tebessümle topladım hediye yaptım Kendimi getirir verirdim ama Bende kalan tek vasfın gurur yaptım Asla sevmedim yine gözümde bir damla yaşsın Yeni yaşın kutlu olsun Aşkım!

Geçer Hep aynı hikaye Gönlüm düşünce aşka Her ayrılık aynı Yalnız kişiler başka *** Hep aynı yalnızlık Aynı tanıdık telaş Hep aynı her şey aynı Sanki birbirine eş *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Bu da geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer Deli divane gönlüm aşka aşka Aşka vurgunum ben *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Bu da geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer Deli divane gönlüm aşka aşka Aşka *** Hep aynı heyecan Aynı çocuksu hayat Ben böyle biraz deli Sen de bir an öyle kal nasıl olsa *** Geçer geçer daha öncekiler gibi Bu da geçer Neler neler geçmedi ki Yine düşer Deli divane gönlüm aşka aşka Aşka vurgunum ben

Kızılca Güneş Bu ne zarar bu ne acı Durulmadı doyamadı acımadı umarsız içimdeki sancı Bu ne akşam vakti Bu ne alaca karanlık batmak bilmeyen kızılca güneş Bana bu son bir an olsun Duman olsun daha da görmesin bu diyar Sensiz sabahlar *** Bekleyecek ve göreceğim Hep yalnız yürüyeceğim Bu koca kalabalık yollarda Belki de tükeneceğim *** Yeminim var ve de tutacağım, Ömür boyu dayanacağım Bu kör karanlık kuyularda Belki de boğulacağım *** Bu hayata kimseleri sokmam artık Kimseleri mutsuz etmem artık Yalnız doğdum yalnız öleceğim Seni uzaktan izleyeceğim Yalnız doğdum yalnız öleceğim Bedelini kendim ödeyeceğim *** Bu ne zarar bu ne acı Durulmadı doyamadı acımadı umarsız içimdeki sancı Bu ne akşam vakti Bu ne alaca karanlık batmak bilmeyen kızılca güneş Bana bu son bir an olsun Duman olsun daha da görmesin bu diyar Sensiz sabahlar *** Bekleyecek ve göreceğim Hep yalnız yürüyeceğim Bu koca kalabalık yollarda Belki de tükeneceğim *** Yeminim var ve de tutacağım, Ömür boyu dayanacağım Bu kör karanlık kuyularda Belki de boğulacağım

Neler Neler Sığınacak başka kimim var Gecemde gündüzümde sen Senin için atan yüreğimin Yangınını bir bilsen *** Neler neler neler neler Neler yaşatıyorum Neler neler neler neler Ne savaşlar veriyorum Neler neler neler neler Gözümde büyütüyorum Neler neler neler neler Ne hayaller kuruyorum *** Allah'ım yardım et Yardım et ölüyorum Bu benimki yol değil Kendimi biliyorum Mışıl mışıl uyuyor Duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece Kendimi yiyorum *** Sığınacak başka kimim var Gecemde gündüzümde sen Senin için atan yüreğimin Yangınını bir bilsen *** Neler neler neler neler Neler yaşatıyorum Neler neler neler neler Ne savaşlar veriyorum Neler neler neler neler Gözümde büyütüyorum Neler neler neler neler Ne hayaller kuruyorum *** Allah'ım yardım et Yardım et ölüyorum Bu benimki yol değil Kendimi biliyorum Mışıl mışıl uyuyor Duygu nedir bilmiyor Bense böyle her gece Kendimi yiyorum *** Neler neler neler neler...

Sözümü Tutamadım Sana bir şarkı daha yapacağım Adı unuttum seni olacak *** İyi niyetle söylenen Yalanlar günah olmazmış Bilmiyorum Niye söyledim hasta kalbime Uyudum yenildim Zamana direndim Kurduğum hayalmiş affet Yarım aklıma yenildim Mühim olan sadece sendin *** Sen yoksan çiçek de yok Hayatta yok Bebekte ondan sonra Ölüm mü olur Zaman mı durur Ruhum kafeste *** Unuturum demiştim ya Sözümü tutamadım gülüm Öyle bir unutmak ki Zor gelir sanki bir ölüm Her defasında anlattım Yalnız sen beni ağlattın Şimdi bir tek dileğim var O gül yüzün solmasın