Hande Yener

Seni gördüm, gördüğümden mutluyum Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül Sana sordum, sorduğumdan umutluyum Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör *** Seni gördüm, gördüğümden mutluyum Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül (sen de, sen de gül) Sana sordum, sorduğumdan umutluyum Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör (sen de, sen de gör) *** Gördüğünden, duyduğundan pişman olmazsın sen Doğduğun gün say bugün ne güzel *** Aşk geldi ner'deyse bize bu sevgi çok geldi diye Gitmezsin, kalbime sözün var (sözün var) Bir başka yaz geldi bize, böyle çok denk geldi yine Birlikte ölmekte çözüm var (çözüm var) *** Seni gördüm, gördüğümden mutluyum Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül (sen de, sen de gül) Sana sordum, sorduğumdan umutluyum Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör (sen de, sen de gör) *** Gördüğünden, duyduğundan pişman olmazsın sen Doğduğun gün say bugün ne güzel *** Aşk geldi ner'deyse bize bu sevgi çok geldi diye Gitmezsin, kalbime sözün var (sözün var) Bir başka yaz geldi bize, böyle çok denk geldi yine Birlikte ölmekte çözüm var (çözüm var)

Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Sonunu mutlu Görmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Kaldığı yerden Sürmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor Bende unutulmuyor Bende unutulmuyor