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Apayrı Şarkı Sözleri

Hande Yener Apayrı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Apayrı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Apayrı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Apayrı

  • Kanat

  • Unut

  • Şefkat Gibi

  • Sorma

  • Sakin Olmalıyım

  • Nasıl Zor Şimdi

  • Kim Bilebilir Aşkı

  • Kelepçe (Clip Version)

  • İnsanlar Çok

  • Düş Bozumu

  • Bugün Sevgililer Günü

  • Apayrı

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