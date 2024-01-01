Hande Yener

Kavuşabilir Miyiz Bazen küstük, bazen barışık Yeterdi bize, en ufak bir ışık Değişen ne şimdi, bana da söyle Belli ki kararlısın, o zaman iyi dinle *** Dolmuyor yerin dolmasında Varsın aşka tövbe etsin Bu kalbim ta ki sen Dönene kadar *** Yeter inatlaştık, herkes çok yara aldı Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz? Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz? *** Bazen küstük, bazen barışık Yeterdi bize, en ufak bir ışık Değişen ne şimdi, bana da söyle Belli ki kararlısın, o zaman iyi dinle *** Dolmuyor yerin dolmasında Varsın aşka tövbe etsin Bu kalbim ta ki sen Dönene kadar *** Yeter inatlaştık, herkes çok yara aldı Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz? Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz? *** Yeter inatlaştık, herkes hırsını aldı Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz? Tamam inatlaştık, herkes hırsını aldı Mahsuru yoksa artık, kavuşabilir miyiz?

Deli Bile Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın *** Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine? Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Anlamam, dinlemem, ben değişmem, sen değiş Başka laf bilmedin, böyle gitmez ki bu iş Belli ki sondayız, tarih olman çok yakın Tek yöne bir bilet al ve git, dönme sakın *** Sen anca hep kalp kırarsın, aşk senin neyine? Bu şarkıyı sana tuttum, aç sesi, dinle *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun *** Deli bile, deli bile, deli bile veriyor senden daha iyi kararlar Deli bile, deli bile, deli bile ara sıra laf anlar Beni bile, beni bile, beni bile değil asla, sen kendini avuttun Beni bile, beni bile, beni bile aşktan soğuttun

Emrine Amade Hemen hemen her gün, buradan geçiyor Yüzünde nur var ışık saçıyor Bu nasıl iştir içim eriyor Ağlatıyor beni, ağlatıyor *** Yola çıkıyorum bazen arada Belki geçerken der bi' "Merhaba" Aslında pekte şansım yok ama Gönül bu ferman dinlemiyor *** Bak, gözlere bak o ne endam "Adam" lafı hafif kalır yanında Kurşun gibi, deler geçer İz bırakmaz bıraksa da değer *** Alsın beni, silsin yeri Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü Günahıyla, sevabıyla Hayatıma girsin kilitlesin bizi *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Bak, gözlere bak o ne endam "Adam" lafı hafif kalır yanında Kurşun gibi, deler geçer İz bırakmaz bıraksa da değer *** Alsın beni, silsin yeri Çıtım çıkmaz dinlerim sözünü Günahıyla, sevabıyla Hayatıma girsin kilitlesin bizi *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu? *** Ne dilersen dile benden Kalmasın ah nefsimde Yüzünde gülücük tatlı bi' öpücük Kalbim emrine amade *** Aklımı çalsan sesimi çıkarmam Sokmam başını derde Yok mu bu işin ederi oluru? Görecek miyim acaba mutlu sonu?

Mor Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Var bi gariplik diyosun, koyamadığın adını Bi eksiklik kaçıran, ağzının tadını Sabahına kahveyi, akşama yemeğini, makyajı, elbisesi Çabalayadursun işi zor, ama şahibeli *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Yok, arasanda dünyayı başka bi ben yok Mütevazi olmak lazım diyorsan yok Bitti taze kusura bakma Kafaya takma sende *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı? *** Ne oldu pek bi keyfin yok Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok Gelen yerimi doldurmadı mı?

Seviyorsun İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** İnsan bir kez kaybolunca Her şey karmaşık gelir ya Gözünün önünde dursa Onu bile zor görür ya *** Bir an önce vazgeçelim Küs kalan huzur bulamaz Yol yakınken dönmeyenler İflah olmaz Aşk asla yenilmez böyle gelmez dize Artık yazık bize *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma *** Seviyorsun sen de hala Saklama gözlerin ele veriyor seni Seviyorsun Hem de hala ilk günden bile Belki daha çok seviyorsun Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da Seviyorsun kendini kandırma

Bilmiyor Yalan yok gözümde tüter durursun İzlerin silinmiyor İçimde boş yere atan bir kalp var Sahibi bilinmiyor *** Bir yanım hasret Bir yanım nefret Çaresiz kaldım Tanrım ne olur yardım et *** Boşluğu dolmaz Unut demek olmaz Yokluğu sanki esaret *** Bilmiyor, bilmiyor Nasıl hala içimde Yaşıyor bilmiyor *** Bilmiyor, bilmiyor Öyle bitti demekle Bitmiyor *** Bilmiyor, bilmiyor Nasıl hala içimde Yaşıyor bilmiyor *** Bilmiyor, bilmiyor Öyle bitti demekle Bitmiyor *** Bir yanım hasret Bir yanım nefret Çaresiz kaldım Tanrım ne olur yardım et *** Boşluğu dolmaz Unut demek olmaz Yokluğu sanki esaret *** Bilmiyor, bilmiyor Nasıl hala içimde Yaşıyor bilmiyor *** Bilmiyor, bilmiyor Öyle bitti demekle Bitmiyor Bilmiyor, bilmiyor Nasıl hala içimde Yaşıyor bilmiyor *** Bilmiyor, bilmiyor Öyle bitti demekle Bitmiyor

Biri Kaybediyor Nasıl koyduk adını Bilmiyorduk tadını daha Arıyordum yarımı Hatalar oluyor hala *** Nasıl koyduk adını Bilmiyorduk tadını daha Arıyordum yarımı Yalanlar okuyor hala *** Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız? Hep yarım mı kalacağız? Başa mı saracağız hep, başa mı saracağız? Hep başa mı saracağız? Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız? Hep yarım *** Biri vazgeçiyor Biri kaybediyor Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın Ben hakkını teslim ettim aşkın Üstü sende kalsın *** Biri vazgeçiyor Biri kaybediyor Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın Ben hakkını teslim ettim aşkın Üstü sende kalsın *** Biri vazgeçiyor Biri kaybediyor Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın Ben hakkını teslim ettim aşkın Üstü sende kalsın *** Nasıl koyduk adını Bilmiyorduk tadını daha Arıyordum yarımı Hatalar oluyor hala *** Nasıl koyduk adını Bilmiyorduk tadını daha Arıyordum yarımı Yalanlar okuyor hala Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız? *** Hep yarım mı kalacağız? Başa mı saracağız hep, başa mı saracağız? Hep başa mı saracağız? Yarım mı kalacağız hep, yarım mı kalacağız? Hep yarım *** Biri vazgeçiyor Biri kaybediyor Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın Ben hakkını teslim ettim aşkın *** Üstü sende kalsın Kalsın Kalsın Kalsın *** Biri vazgeçiyor Biri kaybediyor Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın Ben hakkını teslim ettim aşkın Üstü sende kalsın *** Biri vazgeçiyor Biri kaybediyor Birimiz düşman, birimiz hep pişman kalıyor Yaktım gemiler batsın, benim için artık eski bir tatsın Ben hakkını teslim ettim aşkın Üstü sende kalsın

Bu Kafayla Yerime koy hadi Doldursun asaletimi Ve ona da yaşat Aşkın esaretini *** Yerime koy hadi Doldursun asaletimi Ve ona da yaşat Aşkın esaretini *** Uzak dur, karışma Hayat mı tek anlam? Korkmam, savaşmam Seninle vakit harcayamam *** Kötü konuşmak bana yakışmaz Ama seninki beni şaşırtmaz Son bi' cümle, o da içimde Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz *** Kötü konuşmak bana yakışmaz Ama seninki beni şaşırtmaz Son bi' cümle, o da içimde Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz *** Yerime koy hadi Doldursun asaletimi Ve ona da yaşat Aşkın esaretini *** Yerime koy hadi Doldursun asaletimi Ve ona da yaşat Aşkın esaretini *** Uzak dur, karışma Hayat mı tek anlam? Korkmam, savaşmam Seninle vakit harcayamam *** Kötü konuşmak bana yakışmaz Ama seninki beni şaşırtmaz Son bi' cümle, o da içimde Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz *** Kötü konuşmak bana yakışmaz Ama seninki beni şaşırtmaz Son bi' cümle, o da içimde Bu kafayla senden hiçbir şey olmaz