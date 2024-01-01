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7/24 Dinle Sen Yoluna... Ben Yoluma...

Sen Yoluna... Ben Yoluma... Şarkı Sözleri

Hande Yener Sen Yoluna... Ben Yoluma... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hande Yener Sen Yoluna... Ben Yoluma... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Yoluna... Ben Yoluma... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hande Yener

Hande Yener

Sen Yoluna... Ben Yoluma...

  • Kazanamadık

  • Sen Yoluna Ben Yoluma

  • Duyduk Duymadık Demeyin

  • Üzgünüm O Kadın Ben Değilim

  • Sözün Sözmüdür

  • Hadi Geçmiş Olsun

  • Mendil

  • 32 Kısım

  • Bakarım Keyfime

  • Bana Olanlar

  • Yanmışız (Slow version)

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