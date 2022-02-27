Hande Yener

Kelepçe Şarkı Sözleri
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Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz
***
Çok yoruldum, bi' daha olmaz
Terli terli koşulamaz
Başka şey yok, aşk var gözümde
Bu kız saf, kötülük yok içinde
***
Sıkılmıştım zaten inadından
Düşen bin parça asık suratından
Haklı sensin, sen öyle san
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Gidene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz
***
Çok yoruldum, bi' daha olmaz
Terli terli koşulamaz
Başka şey yok, aşk var gözümde
Bu kız saf, kötülük yok içinde
***
Sıkılmıştım zaten inadından
Düşen bin parça asık suratından
Haklı sensin, sen öyle san
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Gidene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Gidene kelepçe vurulamaz
***
Gönül su bende, yazı yazılamaz
Unutulan aşkın yası tutulamaz
Ne git dedim ne de kal
Sevene kelepçe vurulamaz