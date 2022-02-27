Hande Yener

Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz *** Çok yoruldum, bi' daha olmaz Terli terli koşulamaz Başka şey yok, aşk var gözümde Bu kız saf, kötülük yok içinde *** Sıkılmıştım zaten inadından Düşen bin parça asık suratından Haklı sensin, sen öyle san *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Gidene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz *** Çok yoruldum, bi' daha olmaz Terli terli koşulamaz Başka şey yok, aşk var gözümde Bu kız saf, kötülük yok içinde *** Sıkılmıştım zaten inadından Düşen bin parça asık suratından Haklı sensin, sen öyle san *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Gidene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Gidene kelepçe vurulamaz *** Gönül su bende, yazı yazılamaz Unutulan aşkın yası tutulamaz Ne git dedim ne de kal Sevene kelepçe vurulamaz