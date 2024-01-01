Hande Yener

Keşke Pek de kıyamet kopmadı Ayrılınca Rüzgar bizi kandırıp Ters yöne yollayınca Senin derdi anladım Bir daha anlatınca Bütün yükü topladım Omzuna yaslanınca Bizim için elimden Gelen budur dediysem Sıra sende Keşke bir an önce Geri dönmek istesen Senden bir gün önce Doğup öyle beklesem Keşke bir an önce Geri dönmek istesen Böyle kader işte Buna karşı gelmesen Keşke

Bana Anlat Her şeyin farkındayım Adın yok sanın yok Çekinme bana anlat *** Bir insan seviyorsa Bu aşkla doyuyorsa durmalı Yanımda durmalı *** Ziyaret etmeden hep Sürekli geliyorsa durmalı Sözünde durmalı *** Adın yok sanın yok Unuttun aslında Yalan çok dolan çok Ben asla inanmam *** Sağın yok solun yok Ve sen tam karşımda Lafın çok sonuç yok Biraz daha rahat *** Söylesene haydi şimdi Çok sevmiştin di mi? Nasıl olsa ölmeyeceğiz mi? Gizleme derdini Bana anlat, bana Bana anlat, bana

Havaalanı Hhhhhhhhh Haha haha haha haha Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup da çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup ta çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha

Unutulmuyor Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Sonunu mutlu Görmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Bize hiç bakma Örnek değiliz Kaldığı yerden Sürmek değiliz *** Şimdi dönüşü yok diyorum Sana yolları durduruyorum *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor (Unutulmuyor) *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Yalana alıştır herkesi Sorun olmuyor, sende sorun olmuyor *** Üç kişi beş kişi on kişi Yordu çok herkesi aşk işi Akıyor hayat ama bir kişi Unutulmuyor Bende unutulmuyor Bende unutulmuyor

Aşk Müziği Aşk müziği Aşk müziği Aşk müziği Aşk müziği *** Kelimeler yeter bazen her şeyi anlatmaya Bu şarkı yeter bazen herkesi coşturmaya Biz o gece tam olarak ne yaşadık? (ne yaşadık?) Sürmeli mi, bozmuyor mu bu yasalık? *** Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım? Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım? *** Aşk müziği *** Kelimeler yeter bazen her şeyi anlatmaya Bu şarkı yeter bazen herkesi coşturmaya Biz o gece tam olarak ne yaşadık? (ne yaşadık?) Sürmeli mi, bozmuyor mu bu yasalık? *** Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım? Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım? *** Ne yapalım? *** Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalalım? Çok kısa ve bitti işte, ayrı ayrı ne yapalım? Son sesi bu aşk müziğinin, bu bitince ne çalıca'z bakalım? *** Aşk müziği Kelimeler yeter bazen

Aşkın Dili ( Nona Zayi ) Aşkın dili olur mu? Kalp atmasa duyulur mu? İyi dinle durumumu Birazdan anlatacağım *** Soğuk ya da sıcaklardan Ya da değişik kıtalardan En rahatsız duyulandan seçtim Birazdan atacağım *** Türkçe'sini anlamadın Belki böyle olur Tercüme etsen bunu Çok güzel duyulur *** Ne mi o? *** Baradayı deyyo Naradayı zeyyov Natuda nonazayi Kambare kammabari Turareyya tumba *** Bir daha Baradayı deyyo Naradayı zeyyov Natuda nonazayi Kambare kammabari Turareyya tumba *** Aşkın dili olur mu? Kalp atmasa duyulur mu? İyi dinle durumumu Birazdan anlatacağım *** Türkçe'sini anlamadın Belki böyle olur Tercüme etsen bunu Çok güzel duyulur *** Ne mi o? *** Baradayı deyyo Naradayı zeyyov Natuda nonazayi Kambare kammabari Turareyya tumba *** Bir daha Baradayı deyyo Naradayı zeyyov Natuda nonazayi Kambare kammabari Turareyya tumba *** Aşkın dili olur mu? *** Kalp atmasa duyulur mu? *** Duyulur mu? *** Ne mi o? *** Bir daha Baradayı deyyo Naradayı zeyyov Natuda nonazayi Kambare kammabari Turareyya tumba *** Bir daha Baradayı deyyo Naradayı zeyyov Natuda nonazayi Kambare kammabari Turareyya tumba

Ben Yokum Bazı şeyler anlatınca duyulmaz Gördün işte öyle bensiz durulmaz Gülmek asla bir tebessüm sayılmaz Ağlayanlar gülmek ister zor olmaz *** Hadi bitti, ben yokum aslında İlk defa her lafta Kendimden bahsettim *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve hala Bekle bekle bensiz bir kumsalda *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve zorla Kokla kokla yüzlerce insan var Ben yokum *** Ve ben yokum Bazı şeyler anlatınca duyulmaz Gördün işte öyle bensiz durulmaz Gülmek asla bir tebessüm sayılmaz Ağlayanlar gülmek ister zor olmaz *** Hadi bitti, ben yokum aslında İlk defa her lafta Kendimden bahsettim *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve hala Bekle bekle bensiz bir kumsalda *** Güzel bir yazın sonunda Güneşten vazgeç ve zorla Kokla kokla yüzlerce insan var Ben yokum, ve ben yokum

Böyle Biriyim Kimi anlar vardır ki Her şey çok boş, her şey yalan Kimi rüzgâr vardır ki Esmez ki hiç aynı zaman *** Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler *** Sorabilirim, sorabilirim Burası değilse neresi yerim? Bileni de yok, göreni de yok Kendime bile boşa söverim *** Durabilirim, durabilirim Yönümü nasıl bulabilirim? Yazdıklarımı kimse görmeden Hiç düşünmeyip yine silerim Anlayacaksın, böyle biriyim *** Kimi anlar vardır ki Her şey çok boş, her şey yalan Kimi rüzgâr vardır ki Esmez ki hiç aynı zaman *** Gel bu dünyadan uzak, bir yere hep uğrasak Aşk gelir salkım saçak, gerçeği gizler *** Sorabilirim, sorabilirim Burası değilse neresi yerim? Bileni de yok, göreni de yok Kendime bile boşa söverim *** Durabilirim, durabilirim Yönümü nasıl bulabilirim? Yazdıklarımı kimse görmeden Hiç düşünmeyip yine silerim Anlayacaksın, böyle biriyim

Dön Bana Geceler zor Işığım yok Yalanım yok Seni özledim *** Heceler çok Tek bir cümlem yok Yattığım yerde Seni düşledim *** Şimdi şehri gezme vakti Yalnız başıma Yalnız başıma Ne olur sanki Aynı yerde çıksan karşıma Çıksan karşıma *** Dön bana, aşkta dur bana Giderek daha da Dağılır kalbim Her yana Dön bana, yapma zorlama Birini yeniden tanıyıp Boşuna alışıp sevmeye değmez *** Şimdi şehri gezme vakti Yalnız başıma Yalnız başıma Ne olur sanki Aynı yerde çıksan karşıma Çıksan karşıma *** Dön bana, aşkta dur bana Giderek daha da Dağılır kalbim Her yana Dön bana, yapma zorlama Birini yeniden tanıyıp Boşuna alışıp sevmeye değmez *** Dön bana, yapma zorlama Birini yeniden tanıyıp Boşuna alışıp sevmeye değmez

Kalbine Bulutluyum Seni gördüm, gördüğümden mutluyum Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül Sana sordum, sorduğumdan umutluyum Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör *** Seni gördüm, gördüğümden mutluyum Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül (sen de, sen de gül) Sana sordum, sorduğumdan umutluyum Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör (sen de, sen de gör) *** Gördüğünden, duyduğundan pişman olmazsın sen Doğduğun gün say bugün ne güzel *** Aşk geldi ner'deyse bize bu sevgi çok geldi diye Gitmezsin, kalbime sözün var (sözün var) Bir başka yaz geldi bize, böyle çok denk geldi yine Birlikte ölmekte çözüm var (çözüm var) *** Seni gördüm, gördüğümden mutluyum Senle çok huzurluyum, hadi sen de gül (sen de, sen de gül) Sana sordum, sorduğumdan umutluyum Kalbine bulutluyum, uç ve sen de gör (sen de, sen de gör) *** Gördüğünden, duyduğundan pişman olmazsın sen Doğduğun gün say bugün ne güzel *** Aşk geldi ner'deyse bize bu sevgi çok geldi diye Gitmezsin, kalbime sözün var (sözün var) Bir başka yaz geldi bize, böyle çok denk geldi yine Birlikte ölmekte çözüm var (çözüm var)

Teşekkürler ft. Sinan Akçıl Tanıdın zannettin beni üç yılda Bitmez hiç farz ettin, yalan aslında İyi günde sen, kötü günde sen Nasıl desem teşekkürler, teşekkürler *** Ayrılık aşkın sessiz kardeşidir Kim kimin bilmem kalpte son eşidir Bunca yıl senle geçti ve son kez Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Teşekkürler sana son kez teşekkürler *** Ne yaparsan yap, her zaman iyi ol Ne olur durdur hüzününü Bilirim korkma ilk gün hep zordur Son lafım budur teşekkürler, teşekkürler *** Tanıdım zannettim seni üç yılda Kalbime bahsettim o da farkında İyi günde ben, kötü günde ben Nasıl dedin teşekkürler, teşekkürler