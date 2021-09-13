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7/24 Dinle Hande Yener Kırmızı
Kırmızı

Kırmızı

150 Parça | 10:46:17

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kırmızı

Hande Yener 03:32
02

Acele Etme

Hande Yener 05:07
03

Kış Güneşi

Hande Yener 04:06
04

Havaalanı

Hande Yener 03:44
05

İki Deli Feat. Serdar Ortaç

Hande Yener 04:11
06

Yalanın Batsın

Hande Yener 04:43
07

Bodrum

Hande Yener 03:45
08

Ya Ya Ya Ya

Hande Yener 02:54
09

Aşkın Ateşi

Hande Yener 03:52

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