Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor
-
Hatayı ben en başında yaptım
Aynı evi senle paylaşarak
Kendimi çok takdir edeceğim
Ayrılığı kutlayarak
***
Vedalaşırken üzülmüş gibi
Tutma ellerimi acıyarak
Kendine dev aynasında değil
Boy aynasında bir bak
***
Acım taze kurtulamazsın
Gözlerini kaçırarak
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Hatayı ben en başında yaptım
Aynı evi senle paylaşarak
Kendimi çok takdir edeceğim
Ayrılığı kutlayarak
***
Vedalaşırken üzülmüş gibi
Tutma ellerimi acıyarak
Kendine dev aynasında değil
Boy aynasında bir bak
***
Acım taze kurtulamazsın
Gözlerini kaçırarak
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
***
Belki birazcık bozuldun
Ruhun belki can çekişiyor
Belki biraz da kızardın ama
Sana kırmızı çok yakışıyor
-
Eğer istiyorsa
Kalp sonunu kendi seçer
Aşk yaşıyorsa
Yasakları deler geçer
***
Mahkûm ettiremez
Kimse beni aşktan sebep
Firar serbest bende
İstemeyen çeker gider
***
Belki anlarsın
Hatanı ileride
Sen zaten hep yanımdasın
Sabrın nerde
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Eğer istiyorsa
Kalp sonunu kendi seçer
Aşk yaşıyorsa
Yasakları deler geçer
***
Mahkûm ettiremez
Kimse beni aşktan sebep
Firar serbest bende
İstemeyen çeker gider
***
Belki anlarsın
Hatanı ileride
Sen zaten hep yanımdasın
Sabrın nerde
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
***
Acele etme bu aşk dediğin
Biraz zaman alıyor
Bilenin ve bana katlananın
Yanına kâr kalıyor
-
Tanrıya, yalvarmıştım
Yıllar önce, yıllar önce
Dedim ki onu, alma yanına
Benden önce, benden önce
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Yıllar sonra aşka küskün dönmesi
***
Tanrıya, yalvarmıştım
Yıllar önce, yıllar önce
Dedim ki onu, alma yanına
Benden önce, benden önce
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Küçük bir şans daha istiyorum
Bunu bütün kalbimle diliyorum
***
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Yıllar sonra aşka küskün dönmesi
***
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Bir gün benle, bir gün ayrı geçmesi
Acı veriyor yeni baştan sevmesi
Yıllar sonra aşka küskün dönmesi
-
Bu yalancı bahar bir gün bitecek
Yeni aldığın eskiyecek
Yedik içtik sanırım doyduk
Hesabı kim ödeyecek
***
Of güzel Allahım
Nasıl bir kader yazdın
Tadı damağımda kaldı
Of güzel Allahım
***
İçimi ısıtan adam
Sanki senin aynandı
***
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
***
Her insana her nefes
Bir başka heves
Bir tek ilk aşk bitmeyecek
Daha ilk günden hep
Sonunu sorduk
Cevap ne kimse bilmeyecek
Of güzel Allahım
Nasıl bir kader yazdın
***
Tadı damağımda kaldı
Of güzel Allahım
İçimi ısıtan adam
Sanki senin aynandı
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
Bir ömür yeter bana bu armağan
Ölsem de gam yemem artık
Bir ömür yeter bana bu armağan
-
Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir
Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir
Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır
Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır
***
Yarı yolda kaldım
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Daha giderken biliyorum yerime başkası gelir
Eğer yolda karşılaşırsak sevgilim yüzünü çevir
Ağır ağır, aşk çok ağır, yüreğim ya sus ya da bağır
Aşkı sen büyüttün içimde, yalan da olsa çağır
***
Yarı yolda kaldım
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Son öpüşün yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
Al, gidişin yine canımı yakıyor
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
***
Aşk kadın ruhundan hiç anlamıyor
-
İçindeyken çok acı aşk
Dönüp geçmişe bakınca güzel
Yani şimdiden ayrılmayı
Bu yüzden seçtim ben
***
Mükemmel maalesef sıradan
Çekilince aşk acısı aradan
Yani şimdiden ayrılmayı
O yüzden seçtim ben
***
Sevmediğim fikrini aklından çıkar
Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor
Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar
Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor
***
İyice ezberle tenimi
Ruh değiştirir, tutmaz kabını
Yani şimdiden ayrılmayı
Bu yüzden seçtim ben
****
Arada varsa aşka inanan
Çekinmesin gelsin sıradan
Yani şimdiden ayrılmayı
O yüzden seçtim ben
***
Sevmediğim fikrini aklından çıkar
Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor
Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar
Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor
***
Sevmediğim fikrini aklından çıkar
Bil ki yeni gelenler eskiyi aratıyor
Aşk dediğin germeli, böylesi sıkar
Son zamanlarda tarih kendini tekrarlıyor
-
Kendimi bir savaş sonrasında
Kendimi o savaş alanında
Yürürken buldum, yürürken buldum
***
Kaybolmuş bir sürü hayatın
Yetmedi aşkların, ihtirasın
Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim
***
Beni kendinden soğuturken
Bir tek soru bile sormadın
Onlar için geri adımlar attın
Sıra bana gelince yerinde saydın
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Kaybolmuş bir sürü hayatın
Yetmedi aşkların, ihtirasın
Kıyısından geçtim, kıyısından geçtim
***
Beni kendinden soğuturken
Bir tek soru bile sormadın
Onlar için geri adımlar attın
Sıra bana gelince yerinde saydın
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
***
Ne sen beni bir daha ara
Ne ben senin yoluna çıkayım
Başka bir koku bul kendine
Ya da ben belalar bulayım
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