Hande Yener

Hatayı ben en başında yaptım Aynı evi senle paylaşarak Kendimi çok takdir edeceğim Ayrılığı kutlayarak *** Vedalaşırken üzülmüş gibi Tutma ellerimi acıyarak Kendine dev aynasında değil Boy aynasında bir bak *** Acım taze kurtulamazsın Gözlerini kaçırarak *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Hatayı ben en başında yaptım Aynı evi senle paylaşarak Kendimi çok takdir edeceğim Ayrılığı kutlayarak *** Vedalaşırken üzülmüş gibi Tutma ellerimi acıyarak Kendine dev aynasında değil Boy aynasında bir bak *** Acım taze kurtulamazsın Gözlerini kaçırarak *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor *** Belki birazcık bozuldun Ruhun belki can çekişiyor Belki biraz da kızardın ama Sana kırmızı çok yakışıyor