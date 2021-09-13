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7/24 Dinle Hande Yener Kış Güneşi
Kış Güneşi

Kış Güneşi

150 Parça | 10:49:29

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kış Güneşi

Hande Yener 04:06
02

Acele Etme

Hande Yener 05:07
03

Havaalanı

Hande Yener 03:44
04

İki Deli Feat. Serdar Ortaç

Hande Yener 04:11
05

Yalanın Batsın

Hande Yener 04:43
06

Bodrum

Hande Yener 03:45
07

Ya Ya Ya Ya

Hande Yener 02:54
08

Kırmızı

Hande Yener 03:32
09

Aşkın Ateşi

Hande Yener 03:52

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