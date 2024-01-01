Hande Yener

Kraliçe (Pantelis Remiks) Kraliçe Kraliçe Hadi söyle bakalım Düşünceni hakkımda Ya da saydır bakalım Yeni gücüm hakkında Atacakları biriktirmiş kalbim Kapının önüne koymayı bildim Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru otur karşında bi' kraliçe varken Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken Kraliçe varken Kraliçe Hadi söyle bakalım Düşünceni hakkımda Ya da saydır bakalım Yeni gücüm hakkında Atacakları biriktirmiş kalbim Kapının önüne koymayı bildim Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru otur karşında bi' kraliçe varken Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken Kraliçe varken Kraliçe Kraliçe

Bir Bela Günler alıyor bazen anlaması Benle kötü bir şey paylaşır gibisin Kime kalıyor zordur anlaması Sende derdini saklayan birisin *** Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri? Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Günler alıyor bazen anlaması Benle kötü bir şey paylaşır gibisin Kime kalıyor zordur anlaması Sende derdini saklayan birisin *** Gece sever hüzünleri vardır yine bir bildiği Yağmurundum yavaş yavaş diniyorum Yakıp yine ışıkları arar mısın o günleri? Bitiyor artık ve bunu çok net görüyorum *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Hiç kimseyi seninle aynı tutmak olur mu? Aşk bir keredir bir sonraki aynı yeri bulur mu? Yürüyerek gidiyorum hiç acelem yok ayrılığa Seninkisi bitmiş olabilir, benim duygum bir bela *** Bir bela...

Hasta Biri benden (biri benden), bi şey çaldı Geri alıcam az kaldı Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı Bulucam söz az kaldı *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** Hasta *** Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı Bize sorsa kolaydı Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı Harcamak mı? hayat mı? *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var *** Hasta

An Meselesi Gitmesi an meselesi, aşk meselesi Sen karışma Kimsenin yok hiç hevesi, şevk meselesi Sen kaçırma *** Gündüzün var bi' gecesi, aşk tek hecesi Sen sorunca Hüznünün tek becerisi hız denemesi Biz durunca *** Uykulardan, kuytulardan çıkmalısın Aşk adına çalışmaya başlamalısın *** Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim Bakma sen döndüğüme Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin Bakma sen öldüğüme *** Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim Bakma sen döndüğüme Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin Bakma sen öldüğüme *** Uykulardan, kuytulardan çıkmalısın Aşk adına çalışmaya başlamalısın *** Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim Bakma sen döndüğüme Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin Bakma sen öldüğüme *** Bi' doya doya sevinemedim, gideni geri getiremedim Bakma sen döndüğüme Bizi bi' kere düşünemedin, nefesimi de bitiremedin Bakma sen öldüğüme *** Öldüğüme

Bir Şey Var Bi' şey var *** Hiç sanmıyorum, artık çok zor toparlanır Boş dönmüyorum, tatil bana yararlıdır Aşk, senden önce senden sonra diye ayrılır Evet, acı ama söylemenin (tam) zamanıdır *** Beni senden soğutan bi' şey var Ne güzel bu en son olanlar Üzgünüm, onunla çok mutluyum Şimdi sana batan bi' şey var *** Beni senden soğutan bi' şey var Ne güzel bu en son olanlar Üzgünüm, onunla çok mutluyum Şimdi sana batan bi' şey var Galiba onunla hep mutluyum Bur'da sana batan bi' şey var *** Hiç durmuyorum, bu enerji devamlıdır Alış karanlığa, güneş sana zararlıdır Aşk, senden önce senden sonra diye ayrılır Evet, acı ama söylemenin (tam) zamanıdır *** Beni senden soğutan bi' şey var Ne güzel bu en son olanlar Üzgünüm, onunla çok mutluyum Şimdi sana batan bi' şey var *** Beni senden soğutan bi' şey var Ne güzel bu en son olanlar Üzgünüm, onunla çok mutluyum Şimdi sana batan bi' şey var Galiba onunla hep mutluyum Bur'da sana batan bi' şey var *** Galiba onunla hep mutluyum Bur'da sana batan bi' şey var

Görevimiz Aşk Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok Bence bu ilişkinin bizle hiç ilgisi yok *** Sen hep ters yönden baktın bize, sen hep yanlışlarla geldin Ben tek, tek başıma bu sevgiyi ayakta tuttum Sen hep çılgınlardan oldun, ben hep sakin emin durdum Bir tek, tek başıma bu gerçeği hayatta tuttum *** Geçti de geçer mi, yetti de yeter mi? Bir daha düşer mi böyle bir hataya? *** Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok Bence bu ilişkinin bizle hiç ilgisi yok Sanki ödevimiz aşk, hiçbi' başarımız yok Ben mutluluk isterim, sende acelesi yok *** Geçti de geçer mi, yetti de yeter mi? Bir daha düşer mi böyle bir hataya *** Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok Bence bu ilişkinin bizle hiç ilgisi yok Sanki ödevimiz aşk, hiçbi' başarımız yok Ben mutluluk isterim, sende acelesi yok *** Sanki görevimiz aşk, eski dönemimiz yok Bence bu ilişkinin sende acelesi yok *** Görevimiz aşk

Hasta (Mert Hakan Remix) Biri benden (biri benden), bi şey çaldı Geri alıcam az kaldı Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı Bulucam söz az kaldı *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** Hasta *** Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı Bize sorsa kolaydı Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı Harcamak mı? hayat mı? *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var *** Hasta

Hasta (Pantelis Remix) Biri benden (biri benden), bi şey çaldı Geri alıcam az kaldı Sana doğru (sana doğru), bir yol vardı Bulucam söz az kaldı *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** Hasta *** Biri aşkı (biri aşkı), çok zor sandı Bize sorsa kolaydı Bana yalnız (bana yalnız), bi şans kaldı Harcamak mı? hayat mı? *** Tuhaf geçen bi gün daha Umutlarım yarında Yanında olamazsam Savaş çıkar kolayca *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Eminim sende duyuyorsun Bitmez asla diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var Ama bize aşktan esiyorlar Gücümüze karşı yenilenler Bize hasta diyorlar *** İkimize karşı bi rüzgar var *** Hasta

Kraliçe Kraliçe Kraliçe Hadi söyle bakalım Düşünceni hakkımda Ya da saydır bakalım Yeni gücüm hakkında Atacakları biriktirmiş kalbim Kapının önüne koymayı bildim Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru otur karşında bi' kraliçe varken Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken Kraliçe varken Kraliçe Hadi söyle bakalım Düşünceni hakkımda Ya da saydır bakalım Yeni gücüm hakkında Atacakları biriktirmiş kalbim Kapının önüne koymayı bildim Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru otur karşında bi' kraliçe varken Kraliçe Seni gördüm, bi' şey hissetmedim işte Bana geldi fazlasıyla bir neşe Doğru konuş karşında bi' kraliçe varken Kraliçe varken Kraliçe Kraliçe

Sana Söylüyorum Bir günü daha benle yaşa Aşk bakmıyor ki gözde yaşa Elini birden çekme bana bırak Başını boş ver tekrâr sonuna bak *** Gel yanıma sana söylüyorum Ben acıdan nasıl ölmüyorum Gel yanıma kime söylüyorum Her açıdan seni özlüyorum Yanıma, yanıma gel, yanıma *** Bir günü daha böyle yaşa Aşk bakmıyor ki sözde lafa Elini birden çekme bana bırak Başını boş ver tekrâr sonuna bak *** Gel yanıma sana söylüyorum Ben acıdan nasıl ölmüyorum Gel yanıma kime söylüyorum Her açıdan seni özlüyorum *** Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma