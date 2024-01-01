Hande Yener

-
Putları (putları, putları) yıkmaya yeni başlamıştım
Yüzlerce surat gördüm, alıştım
Kara delik kadar hür bir zerafet
Gördüm, sen başkası olamazdın
***
Yüzüme bi' bak, o benim
Sen âşık olmadın, aşk senin
Yüzüme bi' bak, o senin
Ben âşık olmadım, aşk benim
***
Yüzüme bi' bak, o benim
Sen âşık olmadın, aşk senin
Yüzüme bi' bak, o senin (bak, bak, bak, bak, bak, bak)
***
Dünya yuvarlak, aklım unutkan
Âlem huzursuz, kalbim kırılgan
Kapıldım yine, ne büyük kumar
Ama oynamasam ben olmazdım
***
Dünya yuvarlak, aklım unutkan
Âlem huzursuz, kalbim kırılgan
Kapıldım yine, ne büyük kumar
Ama oynamasam ben olmazdım
***
Putları (putları, putları) yıkmaya yeni başlamıştım
Yüzlerce surat gördüm, alıştım
Kara delik kadar hür bir zerafet
Gördüm, sen başkası olamazdın
***
Yüzüme bi' bak, o benim
Sen âşık olmadın, aşk senin
Yüzüme bi' bak, o senin
Ben âşık olmadım, aşk benim
***
Yüzüme bi' bak, o benim
Sen âşık olmadın, aşk senin
Yüzüme bi' bak, o senin (bak, bak, bak, bak, bak, bak)
***
Dünya yuvarlak, aklım unutkan
Âlem huzursuz, kalbim kırılgan
Kapıldım yine, ne büyük kumar
Ama oynamasam ben olmazdım
***
Dünya yuvarlak, aklım unutkan
Âlem huzursuz, kalbim kırılgan
Kapıldım yine, ne büyük kumar
Ama oynamasam ben olmazdım
***
Ben olmazdım
Ben olmazdım
Ben olmazdım
-
Bir savaş açtım
Karşımda koca koca dünya
Yenile yenile doğdum
Beni duymadın
***
Arkama baktım
Peşimde koca koca dünya
Katıla katıla güldün
Beni duymadın
***
Yüzümü aldın
Sana yüzsüzce geldim
Üstüne düştüm
Yer kalmadı
***
Yüzümü aldın
Sana yüzsüzce geldim
Üstüne düştüm
Yer kalmadı
***
İyi günler de oldu
Kuşku yoktu, dert yoktu
Anladım sonra
Sen yoktun, sen yoktun
***
İyi günler de oldu
Yalan yoktu, şer yoktu
Anladım sonra
Sen yoktun, sen yoktun
***
Öfkemi aştım
Karşımda koca koca dünya
Yenile yenile doğdum
Beni duymadın
***
İçimi açtım
Peşimde koca koca dünya
Katıla katıla güldün
Beni duymadın
***
Yüzümü aldın
Sana yüzsüzce geldim
Üstüne düştüm
Yer kalmadı
***
Yüzümü aldın
Sana yüzsüzce geldim
Üstüne düştüm
Yer kalmadı
***
İyi günler de oldu
Kuşku yoktu, dert yoktu
Anladım sonra
Sen yoktun, sen yoktun
***
İyi günler de oldu
Yalan yoktu, şer yoktu
Anladım sonra
Sen yoktun, sen yoktun
***
İyi günler de oldu
Kuşku yoktu, dert yoktu
Anladım sonra
Sen yoktun, sen yoktun
***
İyi günler de oldu
Yalan yoktu, şer yoktu
Anladım sonra
Sen yoktun
-
Küçüktüm sevdiğim adamlardan kadınlardan
Büyüdüğümde sanki yalan olmuşlardı
Yalanlar içinde, yalanlar seçenlere
Benim gibi aşık olmuşlardı, olmuşlardı, olmuşlardı
***
Romantik yalanların ağzına çok yakışıyor
Senarist ruhun habire çalışıyor
Bir yanın insan sarrafı sıfır kompleks
***
Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var
Tahtadan gücün var
Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var
O kadar uzun burnun var
***
Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var
Tahtadan gücün var
Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var
O kadar uzun burnun var
***
Pinokyo, Pinokyo
***
Pinokyo, Pinokyo
***
Büyüktüm sevdiğim adamlardan kadınlardan
Gördüğümde sanki masal olmuşlardı
Masallar içinde kaybolup gidenleri
Sevmek için mağlup olmuşlardı, olmuşlardı, olmuşlardı
***
Romantik yalanların ağzına çok yakışıyor
Senarist ruhun habire çalışıyor
Bir yanın insan sarrafı sıfır kompleks
***
Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var
Tahtadan gücün var
Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var
O kadar uzun burnun var
***
Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var
Tahtadan gücün var
Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var
O kadar uzun burnun var
***
Pinokyo, Pinokyo
***
Pinokyo, Pinokyo
***
Pinokyo, Pinokyo
***
Pinokyo, Pinokyo
***
Pinokyo, Pinokyo
-
Kendimi kandıramam
Bulamam bir sebep
Kaçamam kalbimden
Bir suçlu aramam
Gülemem acım var
Karanlıkta bulamam
Sever miyim bir daha asla
Büyük konuşamam
***
Kendimi kandıramam
Bulamam bir sebep
Kaçamam kalbimden
Bir suçlu aramam
Gülemem acım var
Karanlıkta bulamam
Sever miyim bir daha asla
***
Büyük konuşamam
Bunu ben istedim sanma
Yalnız ben değiştim sanma
Bunu ben istedim sanma
Yalnız ben değiştim sanma
Söz değil aşk, yön verir
Gerçek değilsen, yalan gelir
Tutsak olmaz aşk, özgürce gezer
Aklın önüne geçer, gün gelir
***
Sevmeyi unutamam
Bulamam bir sebep
Düşemem kuşkuya
Bir suçlu aramam
Beklerim, gücüm var
İnanmazsam bulamam
Siler miyim bir daha asla
***
Büyük konuşamam
Sevmeyi unutamam
Bulamam bir sebep
Düşemem kuşkuya
Bir suçlu aramam
Beklerim gücüm var
İnanmazsam bulamam
Siler miyim bir daha asla
***
Büyük konuşamam
Bunu ben istedim sanma
Yalnız ben değiştim sanma
Bunu ben istedim sanma
Yalnız ben değiştim sanma
Söz değil aşk, yön verir
***
Gerçek değilsen, yalan gelir
Tutsak olmaz aşk özgürce gezer
Aklın önüne geçer, gün gelir
-
Ne zaman söyle, ne zaman anlarsın beni
Kaç gün sonra başını sallarsın
Bildiğimden değil sevdiğimden söylediklerim
Direnmek zor tek başınayken hatırlarsın
***
Acın acıya karışmış hissetmiyorsun bile, bile
Ölüyorsun belkide bu çığlıklar kime
Acın acıya karışmış hissetmiyorsun bile, bile
Ölüyorsun belkide bu çığlıklar kime
***
Arama beni ben orda yokum
Ben derinlere aitim ölümü bilirim
Ruhumda bir yarasa uçak çarpar kalbime
***
Karanlıkta daha ne kadar bekler insan n'olur yeter, yeter
Tanrı bunun için yaratmış gel düş kurmaya
Yalnızlıkta daha ne kadar yaşar insan olur biter, biter
Kalbin bunun için atarsa gel düş kurmaya
***
Gel düş kurmaya
***
Gel düş kurmaya
***
Bir zaman gelecek o zaman duyarsın beni
Yok, yok deme bencilken duymazsın
Kızdığımdan değil sevdiğimden söylediklerim
Gücenmek yok tek başınayken hatırlarsın
***
Senin aklın karışmış şeytanlar içinde
Biliyorsun belki de geliyor işine
Açık aklın karışmış şeytanlar içinde
Biliyorsun belki de geliyor işine
***
Arama beni ben orda yokum
Ben derinlere aitim ölümü bilirim
Ruhumda bir yarasa uçak çarpar kalbime
***
Karanlıkta daha ne kadar bekler insan n'olur yeter, yeter
Tanrı bunun için yaratmış gel düş kurmaya
Yalnızlıkta daha ne kadar yaşar insan olur biter, biter
Kalbin bunun için atarsa gel düş kurmaya
-
Dur artık yeter, kızgınım
Problemlerden bozgunum
Yok deme yeter özgürüm
Kurallardan kamburum
***
Hediyeyse hayat nerde sürprizleri
Of doydum bayat
Eziyet mi hayat, vardır güzellikleri
Of sıvazlama sırtımı, ben hırçınım, asiyim asiyim
***
Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum?
Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum?
Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum?
Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum?
***
Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım
Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın
Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben
Açmadım anladım, daha beni anlamadın
***
Gör işte zaman batmadım
Dikenlerden suçsuzum
El değmek yasak saklıyım
Özelliğim bu uçtayım
***
Seviyeyse hayat nerde dengeleri
Ne yazıyor kitap
Bizlerin hayat, vardır güzellikleri
Of frenleme hızımı, bak geçiyor gençliğim gençliğim
Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım
Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın
Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben
Açmadım anladım, daha beni anlamadın
***
Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım
Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın
Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben
Açmadım anladım, daha beni anlamadın
-
Bir nefret var kontrol yok
Yürümek varken konuşan çok
Bana kızma ben kimseye
Bana bakma ben kimseye
***
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
***
Burdayım kışkırtıyorum seni
Biliyorum delirtiyorum seni
Gizlice zehirliyorum seni
Kanındayım dolaşıyorum seni
***
Burdayım kışkırtıyorum seni
Biliyorum delirtiyorum seni
Ruhumla zincirliyorum seni
Yerçekimiyim tutuyorum seni
***
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum
***
Herşeyin var ironik çok
Büyüdüm derken küçülen çok
Bana sorma ben kimseye
Bana uyma ben kimseye
***
Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum
Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum
Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum
Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum
***
Burdayım kışkırtıyorum seni
Biliyorum delirtiyorum seni
Gizlice zehirliyorum seni
Kanındayım dolaşıyorum seni
***
Burdayım kışkırtıyorum seni
Biliyorum delirtiyorum seni
Ruhumla zincirliyorum seni
Yerçekimiyim tutuyorum seni
***
Burdayım
Biliyorum
Gizlice
Kanındayım
Burdayım
Biliyorum
Ruhumla
Tutuyorum seni
***
Burdayım kışkırtıyorum seni
Biliyorum delirtiyorum seni
Gizlice zehirliyorum seni
Kanındayım dolaşıyorum seni
Burdayım kışkırtıyorum seni
Biliyorum delirtiyorum seni
***
Ruhumla zincirliyorum seni
Yerçekimiyim tutuyorum seni
-
Korkmak yerine tanıştım
Olmak yerine öldüm kaç kez
Durmak yerine koştum
Kaçmak yerine döndüm sana
***
Düşmanın oldum, affettin kaç kez
Yerde buldum, gökte buldum
İnandım kaç kez
İnandım kaç kez
İnandım kaç kez
***
Dere tepe düz gelirim ardından
Seve seve yükselirim
Yankılanır adın kulağımda
Gece gündüz
***
Söyle, niye vazgeçeyim yanından?
Denemeyi denerim
Acılarım azalır en azından
Gece gündüz
***
Susmak yerine konuştum
Yanmak yerine söndüm kaç kez
Dinmek yerine coştum
Kaçmak yerine döndüm sana
***
Aşk mı, ölüm mü? Yanıldım çok kez
Yerde buldum, gökte buldum
İnandım kaç kez
İnandım kaç kez
İnandım kaç kez
***
Dere tepe düz gelirim ardından
Seve seve yükselirim
Yankılanır adın kulağımda
Gece gündüz
***
Söyle, niye vazgeçeyim yanından?
Denemeyi denerim
Acılarım azalır en azından
Gece gündüz
***
Dere tepe düz gelirim ardından
Seve seve yükselirim
Yankılanır adın kulağımda
Gece gündüz
***
Söyle, niye vazgeçeyim yanından?
Denemeyi denerim
Acılarım azalır en azından
Gece gündüz
-
Bir ip olsaydı üstünde yürürdüm
Bir ip olsaydı
***
El olsaydı uzanırdım
Bir el olsaydı üşümezdim
***
Kimim belli değil
Girdaptayım
Kimim belli değil
Kayıptayım
***
Bir ilk olurdu, şaşırırdım
Dönüş olurdu, sebep olurdu
Zamanı aşardım, ona tutunurdum
Bırakmazdım, bırakmazdım
***
Yangınları söndüren beni
Islansam da söndürmez sular
Şimşek çaksa ne çıkar? (Ne çıkar?)
Ağlar bulutlar bir seni, seni
***
Yangınları söndüren beni
Islansam da söndürmez sular
Kaplan olsam ne çıkar? (Ne çıkar?)
Gücüm getirir mi seni?
***
Bir ip olsaydı yanına gelirdim
Bir ip olsaydı
***
El olsaydı yetişirdi
Bir el olsaydı boğulmazdım
***
Kimim belli değil
Girdaptayım
Kimim belli değil
Azaptayım
***
Bir ilk olurdu, şaşırırdım
Dönüş olurdu, sebep olurdu
Zamanı aşardım, ona tutunurdum
Bırakmazdım, bırakmazdım
***
Yangınları söndüren beni
Islansam da söndürmez sular
Şimşek çaksa ne çıkar? (Ne çıkar?)
Ağlar bulutlar bir seni
***
Yangınları söndüren beni
Islansam da söndürmez sular
Kaplan olsam ne çıkar? Ne çıkar?)
Gücüm getirir mi seni?
-
Aşkın kollarında zamanı unutmuşum
Hayalmiş her şey
Bu olmayan bi' oyunmuş
***
Aklın yollarında gidip gelmişim
Kolaymış her şey
Bu olmayan bi' oyunmuş
***
İyi değil miyim neyim?
Adeta aşka hipnozum
Sırlarımı sorma
Beni konuşturma
***
Kalan yine ben miyim?
Kendime düş kurmuşum
Gerisini sorma
Beni karıştırma
***
Kim ne derse yalan
Zamanı değilse duman
Kaderim nerde
Bilen var mı?
***
Dayanamam yalan
Dayanırım inan
Eceli nerde
Bilen var mı?