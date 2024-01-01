Kus (alem Bılıyor) Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Kus (alem Bılıyor)
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Kalbini aç, gözünü kapa
Üzerine yağsın aşk lapa lapa
Takılma bırak, keyfine bak
Öğreneceğiz hata yapa yapa
Kalbini aç, gözünü kapa
Üzerine yağsın aşk lapa lapa
Takılma bırak, keyfine bak
Öğreneceğiz hata yapa yapa
Aşk denen şey lafla olmaz
Sevene yok itirazım
Çıkar gelir adres sormaz
Evde olmak lazım
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Kampanya kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Aşklarda kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Kampanya kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Aşklarda kampanya
Kalbini aç, gözünü kapa
Üzerine yağsın aşk lapa lapa
Takılma bırak, keyfine bak
Öğreneceğiz hata yapa yapa
Kalbini aç, gözünü kapa
Üzerine yağsın aşk lapa lapa
Takılma bırak, keyfine bak
Öğreneceğiz hata yapa yapa
Aşk denen şey lafla olmaz
Sevene yok itirazım
Çıkar gelir adres sormaz
Evde olmak lazım
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Kampanya kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Aşklarda kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Kampanya kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Aşklarda kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Kampanya kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Aşklarda kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Kampanya kampanya
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Her kuşa bir yuva
Aşklarda kampanya