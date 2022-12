Hande Yener

Kalbini aç, gözünü kapa Üzerine yağsın aşk lapa lapa Takılma bırak, keyfine bak Öğreneceğiz hata yapa yapa *** Kalbini aç, gözünü kapa Üzerine yağsın aşk lapa lapa Takılma bırak, keyfine bak Öğreneceğiz hata yapa yapa *** Aşk denen şey lafla olmaz Sevene yok itirazım Çıkar gelir adres sormaz Evde olmak lazım *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Kampanya kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Aşklarda kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Kampanya kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Aşklarda kampanya *** Kalbini aç, gözünü kapa Üzerine yağsın aşk lapa lapa Takılma bırak, keyfine bak Öğreneceğiz hata yapa yapa *** Kalbini aç, gözünü kapa Üzerine yağsın aşk lapa lapa Takılma bırak, keyfine bak Öğreneceğiz hata yapa yapa *** Aşk denen şey lafla olmaz Sevene yok itirazım Çıkar gelir adres sormaz Evde olmak lazım *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Kampanya kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Aşklarda kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Kampanya kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Aşklarda kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Kampanya kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Aşklarda kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Kampanya kampanya *** Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Her kuşa bir yuva Aşklarda kampanya