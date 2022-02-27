Hande Yener

Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde? Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? (Gerçek mi bu?) Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? (Rüya mı bu?) *** Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne? Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında N'aber? *** Ao, hala orda mısın sen bıraktığım yerde? Gözlerime inanamıyorum Allah'ım gerçek mi bu? Dağ gibi bi' gurur dimdik mağrur heybeti kalıbı meşhur Şaka gibi bi' durum dur daha alışamadım rüya mı bu? *** Tavan bile tutamıyordu seni halbuki uçuyo'dun göklerde Tersine mehter bi' ileri iki geri şimdi bu halin ne? Kızma hayata baktığın ayna bile sana küsmüşse Sormadın ama sen ben söyl'iycem cevabı da sende *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber? Gelmedi senden bi' haber merak ettik Öldün mü? Kaldın mı? Endişelendik Bu hayat çok zor malum, hele yalnızsan Düşünecektin onu başında *** N'aber?