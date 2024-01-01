Hande Yener

Öfkem Var Volga Tamöz İstanbul'dan çıktım yola Bulamadım bir başıma Neredesin al yanına *** Yani ben dolanıyorum boşa Bulamadım bir başıma Neredesin al yanına *** Bizim senle, üzülsem de aşkımız bitmiş mi? İş işten geçmiş mi? Cevabı bulamıyorum Yine aynı durum ayakta duramıyorum Ben sensiz olamıyorum *** Öfkem var sana çok öfkem var Başlar var ve acı sonlar var Gidiyorum aşkından bize bu yarar *** Öfkem var sana çok öfkem var Başlar var ve acı sonlar var Gidiyorum aşkından bize bu yarar Ölüyorum aşkından bu neye yarar *** İstanbul'dan çıktım yola Bulamadım bir başıma Neredesin al yanına *** Yani ben dolanıyorum boşa Bulamadım bir başıma Neredesin al yanına *** Bizim senle, üzülsem de aşkımız bitmiş mi? İş işten geçmiş mi? Cevabı bulamıyorum Yine aynı durum ayakta duramıyorum Ben sensiz olamıyorum *** Öfkem var sana çok öfkem var Başlar var ve acı sonlar var Gidiyorum aşkından bize bu yarar *** Öfkem var sana çok öfkem var Başlar var ve acı sonlar var Gidiyorum aşkından bize bu yarar Ölüyorum aşkından bu neye yarar

Havaalanı Cihat Uğurel Hhhhhhhhh Haha haha haha haha Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup da çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha *** Uçak, gemi, tren, bir araba fark etmez Bu yolu hiç dert etmez Kalbim, kalbim Küçük ya da büyük Bir bavul hiç fark etmez Anıları dert etmez Sildim, sildim *** Tam şu anda çıkmalıyım Sonra belki geç kalırım, geç kalırım Çok geç kalırım Tabi şimdi *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Gözünün önünden uçup giderek Nasıl söndürdüm bütün havanı *** Gideceğim tek yer havaalanı Bana lazım yeni yaşam alanı Sözümde durup ta çekip giderek Nasıl söndürdüm senin havanı Haha haha haha haha