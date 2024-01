Hande Yener

Ok Yay Benden bu kadar, üzgünüm Zaman verdim, ödünç verdim zaman zaman Bir sebep yokmuş uzatmak için (uzatmak için) Şaştım ben inan, inan, inan *** Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara *** Benden bu kadar, üzgünüm Savaş verdim, kayıp verdim, dayan dayan Bir sebep yokmuş uzatmak için (uzatmak için) Taştım ben inan, inan, inan *** Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara Ok yaydan çıktı gitti başka zamana Başka aşklara, yollara *** Benden bu kadar Ok yaydan çıktı gitti

Aman Beni Unutma Bir işaretinle senin olur bu dünya Ve ben tabi ki yanında Nerde olursan ol bir çağırman yeter Koşar gelirim o dakika *** Akşam sabah günün her saati Canım feda uğruna Bak işte yıldızları topladım sana Aman beni unutma *** Hasretimsin sen Her şeyimsin sen Kaderimsin sen Sahibimsin sen *** Sen baharsın sen Gül kokarsın sen Dallarımsın sen Sen hayatsın sen

Gönül Sayfam Öpüştüm resimlerinle Şarkımız çalındı dinledim Bütün gece bekledim Yine sabah oluyor *** Belki sen gelirsin diye Işıkları söndürmedim Yeni doğan sabaha hezimetim oluyor *** İçimde hatıralar delik deşik Mektupları okudum seçip seçip Karanfili kokladım senin için Odam hasret kokuyor *** Aynanın karşısına geçip geçip Kaderime ağladım içip içip Gönül sayfam da canım açık seçik Senin adın yazıyor

Ölmem mi Lazım Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Eski bir gemi gibi battım Sulara, sulara, sulara.. Söndü fenerlerim, Yanmaz bir daha *** Gözlerim , Siyah inciler döker uğruna.. Sen kalbimin baş köşesindesin... baş köşesindesin... *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Ölmem mi lazım canım Ölmem mi lazım, Yaşarken cehennemi Görmem mi lazım *** Unuttun buralarda, Aramadın sormadın hiç. Bir de ağlattın beni Ben yine seni seviyorum. ** Unuttun buralarda, Aramadın sormadın hiç, Her gün aldattın beni, Ben yine seni seviyorum

Sevdaya Mahsus Seni sevdim ben, ne gelir elden Beni bir gün sen, sevebildin mi O sabah erken, ağlıyorken ben Ben ne haldeydim, görebildin mi Görebildin mi, görebildin mi Ne haldeydim ben be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Ne kadar çekti bu gönül senden Bana bir müjde verebildin mi İçerim yangın, eriyor her gün Söyle bir çare bulabildin mi Bulabildin mi, bulabildin mi Bana bir çare be yarim *** Gülden kırmızı, güneşten sıcak Aşkına muhtaç bu kalbim bu kalbim Günlerdir mahsun, günlerdir öksüz Sevdaya mahsus bu halim *** Hayalinle sevişirken ben Nerelerdeydin nerelerde sen O sabah erken ağlıyorken ben Ben ne haldeydim bilebildin mi Bilebildin mi, bilebildin mi Ne haldeydim ben be yarim

Söz Güzelim Beni terk edişin mümkün mü senin İstersen bir dene de gör güzelim Benimle yaşarsın benimle ancak Yoksa sevgimle boğarım seni *** Yaz bir yere güzelim Yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz *** Kim sevecek seni kim Kim tutacak elini Kurtulamaz güzelim kurtulamaz *** Al ruhumu al, al gençliğimi Rabbim şahidim söz güzelim *** Al ruhumu al, al servetimi Rabbim şahidim söz güzelim *** Yaz bir yere güzelim Yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz *** Kim sevecek seni kim Kim değecek tenine Kan dökerim güzelim kurtulamaz *** Bir gün pembe kutularında mutluluğu getireceğim kapına Önce saçlarından sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim Belki güneşe ereceğim Yaz bir kenara yaz bebeğim yaz bir kenara *** Yaz bir yere güzelim Yok olamaz olamaz Sensiz hayat meleğim var olamaz *** Kim sevecek seni kim Kim değecek tenine And içerim güzelim kurtulamaz *** Sana bu söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlarla bir tutma Belki en güzelleri değildir ama dosdoğrudur gözbebeğim Dosdoğrudur inan bana Yaz bir kenara yaz meleğim yaz bir kenara

Tek Delikli Kaval Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın *** Dolaşırsın kibarca Her yerde her zamanda Çil paranın sesiyle Şıkır şıkır oynarsın *** Yüreğin yok kanın yok Sen tavşandan korkarsın Her zaman bir buradayız Bir üflesek uçarsın *** Kem gözünden dilinden Su içmeyiz elinden Sana burada ekmek yok Çek bizim illerden *** Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın *** Yüreğin yok kanın yok Sen tavşandan korkarsın Her zaman bir buradayız Bir üflesek uçarsın *** Hey tek delikli kaval Çal desek ne çalarsın Bizde nefes olmasa Sen ne işe yararsın

Kağıttan Kayıklar Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Kilitler açılmıyor Bu can seni çok özlüyor Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Demirler bükülmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözleri tavanlarda Cezası ne bilmiyor Sigarası sönmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözlerinde gözyaşıyla Yalnızlığın ortasında Yalvarıyor Allah'ına Bekliyor hâlâ Yer kalmamış duvarlarda Gün sayıyor dalgalarla Ölümüne sevdasıyla Bekliyor hâlâ Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bükülmüyor, açılmıyor Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bu can sana kavuşmuyor Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Kilitler açılmıyor Bu can seni çok özlüyor Kâğıttan kayıklarla Denizler geçilmiyor Demirler bükülmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözleri tavanlarda Cezası ne bilmiyor Sigarası sönmüyor Bu can seni çok özlüyor Gözlerinde gözyaşıyla Yalnızlığın ortasında Yalvarıyor Allah'ına Bekliyor hâlâ Yer kalmamış duvarlarda Gün sayıyor dalgalarla Ölümüne sevdasıyla Bekliyor hâlâ Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bükülmüyor açılmıyor Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit Bu can sana kavuşmuyor Bi' can seni, bi' can seni Bi' can seni sayıklıyor Demir kapı, demir kilit (demir kapı, demir kilit) Bu can sana kavuşmuyor (bu can sana kavuşmuyor)

17 Ağustos Bir felaket geldi başa Yaşabilirsen yaşa Boğulduk gözyaşlarına, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah′ını seven gelsin, of Ekinimiz bitmez bu yaz Açmaz güllerimiz, açmaz Sazımızın sesi çıkmaz, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah'ını seven gelsin, of Emeklerin yoncasını Canımızın goncasını Toprak aldı oncasını, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah′ını seven gelsin, of Gelin görün hâlimizi Bu acılar yıktı bizi Bebeler yandı yangında, of Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah'ını seven gelsin, of Evimiz vardı, yok Kapımız vardı, yok Kapımız yok, bacamız yok Kar yağıyor üstümüze Üşüyoruz çoluk çocuk Sesimizi duyan gelsin Gelip bize bir el versin Allah'ını seven gelsin, of Bir felaket geldi başa Yaşayabilirsen yaşa Boğulduk gözyaşlarına, of