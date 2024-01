Hande Yener

Havanın soğuduğu yoksa yine Kalbim buz kesti de ben dondum Üşüdüm diyorum dinlesene Sar tenini tenime yoksa mahvoldum Kalp bu değil ki çelikten Alçı da tutmuyor kahretsin Kırılırsa kırılır elinden Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak *** Havanın soğuduğu yoksa yine Kalbim buz kesti de ben dondum Üşüdüm diyorum dinlesene Sar tenini tenime yoksa mahvoldum Kalp bu değil ki çelikten Alçı da tutmuyor kahretsin Kırılırsa kırılır elinden Korkmuyorum sen varsan hiçbir şeyden *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak *** Yak beni de kendini de Tutuşup kor olasım var be senle Yok kadere inkar edemezsin Korkma bir şey olmaz Hadi alev alev yak