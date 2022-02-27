Zaman Beklemez Şarkı Sözleri
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Hande Yener
Zaman Beklemez
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Gelemem, gelemem bu sefer deneme
Dönemem o eve çağırma boş yere (boş yere)
Kuş olur uçarım yeni bir kadere
Yolu var içimde açık bir pencere (bir pencere)
***
Hani dünya bize dönüyordu
Biz kaybediyorduk
Hani herkes çok seviyordu da
Bize yetişemiyordu
***
Hani hayat yüzümüze gülüyordu
Bunu kim uydurdu
Hani burada bir şeyler oluyordu
Sen hep hissediyordun, tamam
***
Yalansın yalan
Topladım çıkardım
Hepsi bu işte elimde kalan
Bir yerde susan eski bir suçtu bu
Hepsi bu işte aramızda olan
***
Hani dünya bize dönüyordu
Biz kaybediyorduk
Hani herkes çok seviyordu da
Bize yetişemiyordu
***
Hani hayat yüzümüze gülüyordu
Bunu kim uydurdu
Hani burada bir şeyler oluyordu
Sen hep hissediyordun, tamam
***
Yalansın yalan
Topladım çıkardım
Hepsi bu işte elimde kalan
Bir yerde susan eski bir suçtu bu
Hepsi bu işte aramızda olan
***
Gelemem, gelemem bu sefer deneme
Dönemem o eve çağırma boş yere (boş yere)
Kuş olur uçarım yeni bir kadere
Yolu var içimde açık bir pencere (bir pencere)
***
Hani dünya bize dönüyordu
Biz kaybediyorduk
Hani herkes çok seviyordu da
Bize yetişemiyordu
***
Hani hayat yüzümüze gülüyordu
Bunu kim uydurdu
Hani burada bir şeyler oluyordu
Sen hep hissediyordun, tamam
***
Hani dünya bize dönüyordu
Biz kaybediyorduk
Hani dünya bize dönüyordu
Hani dünya bize dönüyordu
Biz kaybediyorduk
-
Belki durup dururken
Yanına gelince
Söylediklerimi anlamsız buldun
***
Oysa vakit yoktu
Ama sen haklıydın
Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Belki tanışmak zor
İyi anlaşmak zor
Peki görüşmek çok mu kolaydı?
***
Çok kısa bir zamanda
Belki biraz da zorla
Bence gayet iyi de anlaştık
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Bana bir söz verdin
Yine gelirim diye
Sen gelmesen bile ben gelirdim
***
Sana bi şarkı yazdım
Söylersin diye
Beni hiç unutmamanı istedim
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
-
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
***
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
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