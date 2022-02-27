Hande Yener

Pencere Gelemem, gelemem bu sefer deneme Dönemem o eve çağırma boş yere (boş yere) Kuş olur uçarım yeni bir kadere Yolu var içimde açık bir pencere (bir pencere) *** Hani dünya bize dönüyordu Biz kaybediyorduk Hani herkes çok seviyordu da Bize yetişemiyordu *** Hani hayat yüzümüze gülüyordu Bunu kim uydurdu Hani burada bir şeyler oluyordu Sen hep hissediyordun, tamam *** Yalansın yalan Topladım çıkardım Hepsi bu işte elimde kalan Bir yerde susan eski bir suçtu bu Hepsi bu işte aramızda olan *** Hani dünya bize dönüyordu Biz kaybediyorduk Hani herkes çok seviyordu da Bize yetişemiyordu *** Hani hayat yüzümüze gülüyordu Bunu kim uydurdu Hani burada bir şeyler oluyordu Sen hep hissediyordun, tamam *** Yalansın yalan Topladım çıkardım Hepsi bu işte elimde kalan Bir yerde susan eski bir suçtu bu Hepsi bu işte aramızda olan *** Gelemem, gelemem bu sefer deneme Dönemem o eve çağırma boş yere (boş yere) Kuş olur uçarım yeni bir kadere Yolu var içimde açık bir pencere (bir pencere) *** Hani dünya bize dönüyordu Biz kaybediyorduk Hani herkes çok seviyordu da Bize yetişemiyordu *** Hani hayat yüzümüze gülüyordu Bunu kim uydurdu Hani burada bir şeyler oluyordu Sen hep hissediyordun, tamam *** Hani dünya bize dönüyordu Biz kaybediyorduk Hani dünya bize dönüyordu Hani dünya bize dönüyordu Biz kaybediyorduk

Ne Güzel Güldün Belki durup dururken Yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun *** Oysa vakit yoktu Ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Belki tanışmak zor İyi anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? *** Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Bana bir söz verdin Yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim *** Sana bi şarkı yazdım Söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana