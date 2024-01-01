Hande Yener

Pinokyo Küçüktüm sevdiğim adamlardan kadınlardan Büyüdüğümde sanki yalan olmuşlardı Yalanlar içinde, yalanlar seçenlere Benim gibi aşık olmuşlardı, olmuşlardı, olmuşlardı *** Romantik yalanların ağzına çok yakışıyor Senarist ruhun habire çalışıyor Bir yanın insan sarrafı sıfır kompleks *** Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var Tahtadan gücün var Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var O kadar uzun burnun var *** Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var Tahtadan gücün var Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var O kadar uzun burnun var *** Pinokyo, Pinokyo *** Pinokyo, Pinokyo *** Büyüktüm sevdiğim adamlardan kadınlardan Gördüğümde sanki masal olmuşlardı Masallar içinde kaybolup gidenleri Sevmek için mağlup olmuşlardı, olmuşlardı, olmuşlardı *** Romantik yalanların ağzına çok yakışıyor Senarist ruhun habire çalışıyor Bir yanın insan sarrafı sıfır kompleks *** Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var Tahtadan gücün var Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var O kadar uzun burnun var *** Pinokyo, Pinokyo ne güzel yüzün var Tahtadan gücün var Pinokyo, Pinokyo ne kadar çok sözün var O kadar uzun burnun var *** Pinokyo, Pinokyo *** Pinokyo, Pinokyo *** Pinokyo, Pinokyo *** Pinokyo, Pinokyo *** Pinokyo, Pinokyo

İyi Günler Bir savaş açtım Karşımda koca koca dünya Yenile yenile doğdum Beni duymadın *** Arkama baktım Peşimde koca koca dünya Katıla katıla güldün Beni duymadın *** Yüzümü aldın Sana yüzsüzce geldim Üstüne düştüm Yer kalmadı *** Yüzümü aldın Sana yüzsüzce geldim Üstüne düştüm Yer kalmadı *** İyi günler de oldu Kuşku yoktu, dert yoktu Anladım sonra Sen yoktun, sen yoktun *** İyi günler de oldu Yalan yoktu, şer yoktu Anladım sonra Sen yoktun, sen yoktun *** Öfkemi aştım Karşımda koca koca dünya Yenile yenile doğdum Beni duymadın *** İçimi açtım Peşimde koca koca dünya Katıla katıla güldün Beni duymadın *** Yüzümü aldın Sana yüzsüzce geldim Üstüne düştüm Yer kalmadı *** Yüzümü aldın Sana yüzsüzce geldim Üstüne düştüm Yer kalmadı *** İyi günler de oldu Kuşku yoktu, dert yoktu Anladım sonra Sen yoktun, sen yoktun *** İyi günler de oldu Yalan yoktu, şer yoktu Anladım sonra Sen yoktun, sen yoktun *** İyi günler de oldu Kuşku yoktu, dert yoktu Anladım sonra Sen yoktun, sen yoktun *** İyi günler de oldu Yalan yoktu, şer yoktu Anladım sonra Sen yoktun

Kumar (Putlar) Putları (putları, putları) yıkmaya yeni başlamıştım Yüzlerce surat gördüm, alıştım Kara delik kadar hür bir zerafet Gördüm, sen başkası olamazdın *** Yüzüme bi' bak, o benim Sen âşık olmadın, aşk senin Yüzüme bi' bak, o senin Ben âşık olmadım, aşk benim *** Yüzüme bi' bak, o benim Sen âşık olmadın, aşk senin Yüzüme bi' bak, o senin (bak, bak, bak, bak, bak, bak) *** Dünya yuvarlak, aklım unutkan Âlem huzursuz, kalbim kırılgan Kapıldım yine, ne büyük kumar Ama oynamasam ben olmazdım *** Dünya yuvarlak, aklım unutkan Âlem huzursuz, kalbim kırılgan Kapıldım yine, ne büyük kumar Ama oynamasam ben olmazdım *** Putları (putları, putları) yıkmaya yeni başlamıştım Yüzlerce surat gördüm, alıştım Kara delik kadar hür bir zerafet Gördüm, sen başkası olamazdın *** Yüzüme bi' bak, o benim Sen âşık olmadın, aşk senin Yüzüme bi' bak, o senin Ben âşık olmadım, aşk benim *** Yüzüme bi' bak, o benim Sen âşık olmadın, aşk senin Yüzüme bi' bak, o senin (bak, bak, bak, bak, bak, bak) *** Dünya yuvarlak, aklım unutkan Âlem huzursuz, kalbim kırılgan Kapıldım yine, ne büyük kumar Ama oynamasam ben olmazdım *** Dünya yuvarlak, aklım unutkan Âlem huzursuz, kalbim kırılgan Kapıldım yine, ne büyük kumar Ama oynamasam ben olmazdım *** Ben olmazdım Ben olmazdım Ben olmazdım

Sanma Kendimi kandıramam Bulamam bir sebep Kaçamam kalbimden Bir suçlu aramam Gülemem acım var Karanlıkta bulamam Sever miyim bir daha asla Büyük konuşamam *** Kendimi kandıramam Bulamam bir sebep Kaçamam kalbimden Bir suçlu aramam Gülemem acım var Karanlıkta bulamam Sever miyim bir daha asla *** Büyük konuşamam Bunu ben istedim sanma Yalnız ben değiştim sanma Bunu ben istedim sanma Yalnız ben değiştim sanma Söz değil aşk, yön verir Gerçek değilsen, yalan gelir Tutsak olmaz aşk, özgürce gezer Aklın önüne geçer, gün gelir *** Sevmeyi unutamam Bulamam bir sebep Düşemem kuşkuya Bir suçlu aramam Beklerim, gücüm var İnanmazsam bulamam Siler miyim bir daha asla *** Büyük konuşamam Sevmeyi unutamam Bulamam bir sebep Düşemem kuşkuya Bir suçlu aramam Beklerim gücüm var İnanmazsam bulamam Siler miyim bir daha asla *** Büyük konuşamam Bunu ben istedim sanma Yalnız ben değiştim sanma Bunu ben istedim sanma Yalnız ben değiştim sanma Söz değil aşk, yön verir *** Gerçek değilsen, yalan gelir Tutsak olmaz aşk özgürce gezer Aklın önüne geçer, gün gelir

Yarasa Ne zaman söyle, ne zaman anlarsın beni Kaç gün sonra başını sallarsın Bildiğimden değil sevdiğimden söylediklerim Direnmek zor tek başınayken hatırlarsın *** Acın acıya karışmış hissetmiyorsun bile, bile Ölüyorsun belkide bu çığlıklar kime Acın acıya karışmış hissetmiyorsun bile, bile Ölüyorsun belkide bu çığlıklar kime *** Arama beni ben orda yokum Ben derinlere aitim ölümü bilirim Ruhumda bir yarasa uçak çarpar kalbime *** Karanlıkta daha ne kadar bekler insan n'olur yeter, yeter Tanrı bunun için yaratmış gel düş kurmaya Yalnızlıkta daha ne kadar yaşar insan olur biter, biter Kalbin bunun için atarsa gel düş kurmaya *** Gel düş kurmaya *** Gel düş kurmaya *** Bir zaman gelecek o zaman duyarsın beni Yok, yok deme bencilken duymazsın Kızdığımdan değil sevdiğimden söylediklerim Gücenmek yok tek başınayken hatırlarsın *** Senin aklın karışmış şeytanlar içinde Biliyorsun belki de geliyor işine Açık aklın karışmış şeytanlar içinde Biliyorsun belki de geliyor işine *** Arama beni ben orda yokum Ben derinlere aitim ölümü bilirim Ruhumda bir yarasa uçak çarpar kalbime *** Karanlıkta daha ne kadar bekler insan n'olur yeter, yeter Tanrı bunun için yaratmış gel düş kurmaya Yalnızlıkta daha ne kadar yaşar insan olur biter, biter Kalbin bunun için atarsa gel düş kurmaya

Yaban Gülü Dur artık yeter, kızgınım Problemlerden bozgunum Yok deme yeter özgürüm Kurallardan kamburum *** Hediyeyse hayat nerde sürprizleri Of doydum bayat Eziyet mi hayat, vardır güzellikleri Of sıvazlama sırtımı, ben hırçınım, asiyim asiyim *** Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum? Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum? Oyuncu muyum ben, yoksa bi' yolcu muyum? Of güldürme beni, sanki ben çocuk muyum? *** Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben Açmadım anladım, daha beni anlamadın *** Gör işte zaman batmadım Dikenlerden suçsuzum El değmek yasak saklıyım Özelliğim bu uçtayım *** Seviyeyse hayat nerde dengeleri Ne yazıyor kitap Bizlerin hayat, vardır güzellikleri Of frenleme hızımı, bak geçiyor gençliğim gençliğim Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben Açmadım anladım, daha beni anlamadın *** Durmadın yılmadım, kararlıyım ben doymadım Saklansam da korusam, öfkemi bulmayın Korkma solmadım, yaban gülüyüm ben Açmadım anladım, daha beni anlamadın

Buradayım (Feat Erol Temizel) Bir nefret var kontrol yok Yürümek varken konuşan çok Bana kızma ben kimseye Bana bakma ben kimseye *** Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum *** Burdayım kışkırtıyorum seni Biliyorum delirtiyorum seni Gizlice zehirliyorum seni Kanındayım dolaşıyorum seni *** Burdayım kışkırtıyorum seni Biliyorum delirtiyorum seni Ruhumla zincirliyorum seni Yerçekimiyim tutuyorum seni *** Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum Kızmıyorum, gülüyorum, bakıyorum, geçiyorum *** Herşeyin var ironik çok Büyüdüm derken küçülen çok Bana sorma ben kimseye Bana uyma ben kimseye *** Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum Uymuyorum, gülüyorum, seçiyorum, geçiyorum *** Burdayım kışkırtıyorum seni Biliyorum delirtiyorum seni Gizlice zehirliyorum seni Kanındayım dolaşıyorum seni *** Burdayım kışkırtıyorum seni Biliyorum delirtiyorum seni Ruhumla zincirliyorum seni Yerçekimiyim tutuyorum seni *** Burdayım Biliyorum Gizlice Kanındayım Burdayım Biliyorum Ruhumla Tutuyorum seni *** Burdayım kışkırtıyorum seni Biliyorum delirtiyorum seni Gizlice zehirliyorum seni Kanındayım dolaşıyorum seni Burdayım kışkırtıyorum seni Biliyorum delirtiyorum seni *** Ruhumla zincirliyorum seni Yerçekimiyim tutuyorum seni

Gece Gündüz Korkmak yerine tanıştım Olmak yerine öldüm kaç kez Durmak yerine koştum Kaçmak yerine döndüm sana *** Düşmanın oldum, affettin kaç kez Yerde buldum, gökte buldum İnandım kaç kez İnandım kaç kez İnandım kaç kez *** Dere tepe düz gelirim ardından Seve seve yükselirim Yankılanır adın kulağımda Gece gündüz *** Söyle, niye vazgeçeyim yanından? Denemeyi denerim Acılarım azalır en azından Gece gündüz *** Susmak yerine konuştum Yanmak yerine söndüm kaç kez Dinmek yerine coştum Kaçmak yerine döndüm sana *** Aşk mı, ölüm mü? Yanıldım çok kez Yerde buldum, gökte buldum İnandım kaç kez İnandım kaç kez İnandım kaç kez *** Dere tepe düz gelirim ardından Seve seve yükselirim Yankılanır adın kulağımda Gece gündüz *** Söyle, niye vazgeçeyim yanından? Denemeyi denerim Acılarım azalır en azından Gece gündüz *** Dere tepe düz gelirim ardından Seve seve yükselirim Yankılanır adın kulağımda Gece gündüz *** Söyle, niye vazgeçeyim yanından? Denemeyi denerim Acılarım azalır en azından Gece gündüz

İp Bir ip olsaydı üstünde yürürdüm Bir ip olsaydı *** El olsaydı uzanırdım Bir el olsaydı üşümezdim *** Kimim belli değil Girdaptayım Kimim belli değil Kayıptayım *** Bir ilk olurdu, şaşırırdım Dönüş olurdu, sebep olurdu Zamanı aşardım, ona tutunurdum Bırakmazdım, bırakmazdım *** Yangınları söndüren beni Islansam da söndürmez sular Şimşek çaksa ne çıkar? (Ne çıkar?) Ağlar bulutlar bir seni, seni *** Yangınları söndüren beni Islansam da söndürmez sular Kaplan olsam ne çıkar? (Ne çıkar?) Gücüm getirir mi seni? *** Bir ip olsaydı yanına gelirdim Bir ip olsaydı *** El olsaydı yetişirdi Bir el olsaydı boğulmazdım *** Kimim belli değil Girdaptayım Kimim belli değil Azaptayım *** Bir ilk olurdu, şaşırırdım Dönüş olurdu, sebep olurdu Zamanı aşardım, ona tutunurdum Bırakmazdım, bırakmazdım *** Yangınları söndüren beni Islansam da söndürmez sular Şimşek çaksa ne çıkar? (Ne çıkar?) Ağlar bulutlar bir seni *** Yangınları söndüren beni Islansam da söndürmez sular Kaplan olsam ne çıkar? Ne çıkar?) Gücüm getirir mi seni?