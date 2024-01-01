Hande Yener

Romeo Dün hiç yok gibi, uzak kasımdan soğuk gibi Kar yağıyordu yalnızdım, savaşlar, cepheler Sonra sen geldin, arasından sislerin Büyük yakaların vardı gösterişliydin Dedin ki ben, romeo gerçek aşkın savaşçısı (savaşçısı) Yalnızlık bitti sil gözyaşlarını *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo *** Hassas tüy gibi, umut giyindim zırh gibi Ağlıyordum yalnızdım, seyirciler, sahneler Sonra sen geldin, arasından sislerin Büyük yakaların vardı gösterişliydin Dedin ki ben, romeo gerçek aşkın savaşçısı Yalnızlık bitti sil gözyaşlarını *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo *** Kavga etmez sever beni Romeo romeo romeo romeo Sabaha kadar kucaklar beni Romeo romeo romeo romeo

Alaturka Gece inerken Söner perde perde Grubun rengi Derken başlar semada saltanat Ben ağlarım,gülerken *** Mehtap uyanmış, Seyr-ü sefada yıldızlar,siyaha yanmış Bende fasıl fasıl dert Ah o ne zalim bir yarmış *** Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın *** Penceremden geçer sandallarla Sevdalılar hercai Çınlar gökkubbede Aşkın şahane saz semai *** Mehtap uyanmış, Seyr-ü sefada yıldızlar siyaha yanmış, Bende fasıl fasıl dert Ah o ne zalim bir yarmış *** Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın Çalsın sazlar çalsın bu gece alaturka başlasın Vur usta tamburun tellerine hanendeler çağlasın Kader böyleymiş

Ben Annemi Isterim dağda belimde odun beni ne hale kodun tarlada ırgat avrat hanende hazır hatun bir uşak göbeğimde altısı eteğimde yedi bitirdi beni anandaki o çene dünyanın gailesi yetmezmiş gibi birde el ayak çekilince sen bitersin dibimde *** vur çalsın kemençelerde ben bir horon tepeyim çatlasın kaynımgiller bari kurtlarım dökeyim *** Fındığı ben toplarım kırması sana düşer uy ellerin iyisi geh geh geğirip şişer uşudum,senden baba ocağım gözümde tüter uy adaletsiz dünya gücün hep bize mi yeter bir bezden bebem vardı bohçamda hayallerim kızlığım yarım kaldı ben annemi isterim *** vur çalsın kemençelerde ben bir horon tepeyim çatlasın kaynımgiller bari kurtların dökeyim *** dağda belimde odun beni ne hale kodun tarlada ırgat avrat hanende hazır hatun bir uşak göbeğimde altısı eteğimde yedi bitirdi beni anandaki o çene bir bezden bebem vardı bohçamda hayallerim kızlığım yarım kaldı ben annemi isterim *** vur çalsın kemençelerde ben bir horon tepeyim çatlasın kaynımgiller bari kurtların dökeyim

Ne Ağlarsın Ne ağlarsın benim zülfü siyahım Bu da gelir bu da geçer ağlama Göklere erişti feryadım ahım Bu da gelir bu da geçer ağlama *** Bir gülün çevresi dikendir, hardır Bülbül gül elinden ah ile zardır Ne de olsa kışın sonu bahardır Bu da gelir bu da geçer ağlama *** Daimiyem her can ermez bu sırra Eyüp sabır ile gitti Mısır'a Koyun oldum ağladım ardı sıra Bu da gelir bu da geçer ağlama

Onu Alma Beni Al Bak atının terkisine de atmış, gözleri şaşı gelini Mor kaftanlara sarmış, haspam odun gibi belini Ah verin elime de kırayım, cadının derisi kara elini Seni gidi dilleri fitne fücur, kıyametin gelsin *** Sen o alacası içinde fesatla, hangi günü gün edicen Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan sericen *** Amanın amanın, yansın ocağın barkın utansın Ağan emmin herbir yerine, kırmızı kınalar yaksın Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek Allah bildiği gibi yapsın ahh... *** Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar E Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar *** Bana ne bana ne beni al, onu alma Beni al, beni al, onu alma Bana ne bana ne beni al, onu alma Beni al, beni al, onu alma *** Bende bu yetim kirazlar al al dururken Tek başıma kara gecelerde zar zor uyurken Yar eteğimde çakallar kurtlar ulurken İçine sinerse senin de kıyametin gelsin *** Sen o alacası içinde fesatla, hangi günü gün edicen Ah o kaditin üstüne, bir de atlas yorgan sericen *** Amanın amanın, yansın ocağın barkın utansın Ağan emmin herbir yerine, kırmızı kınalar yaksın Varsın bize vursun felek, ne çeyiz düzdüm emek emek Allah bildiği gibi yapsın ahh... *** Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi zalim yar E Zorla da kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar *** Bana ne bana ne beni al, onu alma Beni al, beni al, onu alma Bana ne bana ne beni al, onu alma Beni al, beni al, onu alma

Rakkas Rakkas geldi meydane Al bastı ak gerdane Ay ay ay ay ay ay canlar Böyle dilber gördün mü Ey meclis-i şahane Ay ay ay ay ay ay canlar *** Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla *** Salla salla gül memeler çağlasın Salla salla yer yerinden oynasın Salla salla gül memeler çağlasın Salla salla yer yerinden oynasın *** Bu dem talan çağıdır Yer ki meram bağıdır Ay ay ay ay ay ay canlar Sen kıvır çevir rakkas Bu hal dünya halidir Ay ay ay ay ay ay canlar *** Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla Aşk ile Allah Allah Vur defe vur zile yallah Cihan da böyle yanıyor yansın Yosmam salla *** Salla salla gül memeler çağlasın Salla salla yer yerinden oynasın Salla salla gül memeler çağlasın Salla salla yer yerinden oynasın *** Salla salla gül memeler çağlasın Salla salla yer yerinden oynasın Salla salla gül memeler çağlasın Salla salla yer yerinden oynasın Salla