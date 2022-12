Hande Yener

Bazen gidebiliyorum her şeyden Bazen or'da olmuyorum senle sevişirken Öyle bi' şeyden bahsederken İkimizde gizlenen *** Bi' sır var aramızda, gözlerimizin dudağında Aşk gibi giyinmiş bir yalancı hafızamızda Her dokunuşta ellerimiz tensel bi' suçta İstediğim kişi yanımda değil *** Beni sahte sevme, sana bi' gün böyle Hissedeceğimden haberim yoktu Harcanılan çoktan, elde kalan yoktan Böyle soğumaktan haberim yoktu Beni sahte sevme (sevme, sevme, sevme) *** Bazen gidebiliyorum her şeyden Bazen or'da olmuyorum senle sevişirken Öyle bi' şeyden bahsederken (sessiz bekleyen) İkimizde gizlenen *** Bi' sır var aramızda, gözlerimizin dudağında Aşk gibi giyinmiş bir yalancı hafızamızda Her dokunuşta ellerimiz tensel bi' suçta İstediğim kişi yanımda değil *** Beni sahte sevme, sana bi' gün böyle Hissedeceğimden haberim yoktu Harcanılan çoktan, elde kalan yoktan Böyle soğumaktan haberim yoktu Beni sahte sevme (sevme, sevme, sevme) *** Sana bi' gün böyle Hissedeceğimden haberim yoktu (Beni sahte sevme), elde kalan yoktan Böyle soğumaktan haberim yoktu