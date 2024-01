Hande Yener

Bir günü daha benle yaşa Aşk bakmıyor ki gözde yaşa Elini birden çekme bana bırak Başını boş ver tekrâr sonuna bak *** Gel yanıma sana söylüyorum Ben acıdan nasıl ölmüyorum Gel yanıma kime söylüyorum Her açıdan seni özlüyorum Yanıma, yanıma gel, yanıma *** Bir günü daha böyle yaşa Aşk bakmıyor ki sözde lafa Elini birden çekme bana bırak Başını boş ver tekrâr sonuna bak *** Gel yanıma sana söylüyorum Ben acıdan nasıl ölmüyorum Gel yanıma kime söylüyorum Her açıdan seni özlüyorum *** Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma Yanıma, yanıma gel, yanıma

Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var *** Bizi kandırıyor zaman eskisi gibi Olmaz hiç bir şey gelmez elimden Unutup gitmeli yada öyle davranıp Bazen avutup kanayan şu kalbi *** Şimdi sert esiyor yine rüzgar dağıtmış her şeyi Sanki kalkıp uykularımdan dertlenir gibi Sensiz her tarafım toz duman, yangın yeri Gel de anlat sen gönlüme, sonu yok *** Kalmışız öylece gecenin kucağında, kucağında Biraz da anılar konuşsun, susalım da, susalım da.. *** Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında Üzülme diyorlar birde hiç dokunma Bırak efkarım var..