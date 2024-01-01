Hande Yener

-
Yetmedi mi?
Kılıçlarımızı çektik
Bitmedi mi?
Acımızı çektik
***
Uyutma beni, uyuşturma
Yavaşlatıp da hızlandırma
Uyutma beni, uyuşturma
Yavaşlatıp hızlandırma
***
Fişi çektim, bağlarımız kopuk kopuk
Dallanıp budaklandırma
Bitti gitti
Sevişemem sevmeden
***
Yaşam ölüm arasında
Gidip gel bir defa kolaysa
Kolaysa iç beni benim için
Sarhoş dünya
***
Aşk nefret arasında
Gidip geldim, taş koyma
Kolaysa iç beni benim için
Sarhoş dünya
***
Yetmedi mi?
Kılıçlarımızı çektik
Bitmedi mi?
Acımızı çektik
***
Uyutma beni, uyuşturma
Yavaşlatıp da hızlandırma
Uyutma beni, uyuşturma
Yavaşlatıp hızlandırma
***
Fişi çektim, bağlarımız kopuk kopuk
Dallanıp budaklandırma
Bitti gitti
Sevişemem sevmeden
***
Yaşam ölüm arasında
Gidip gel bir defa kolaysa
Kolaysa iç beni benim için
Sarhoş dünya
***
Aşk nefret arasında
Gidip geldim, taş koyma
Kolaysa iç beni benim için
Sarhoş dünya
-
Aklım inanmaz o yalanlara
İnce hesaplara, mutlak sonlara
Zaman kalmaz oyalanmaya
Nice telaşlara, korkak yaşlara
***
Hey sen, büyük oyna, iyi düşün
Yapayalnızsın, başla alışmaya
Hey sen, çocuk olma, her şey meçhul
Yapayalnızsın, başla alışmaya
***
Kötü haber çok, iyi haber yok
Kadere sitem çok, hep yarın ola
Her yerde aşk var ama gören yok
Herkesin derdi çok, hayrola?
***
Kötü haber çok, iyi haber yok
Kadere sitem çok, hep yarın ola
Her yerde aşk var ama gören yok
Herkesin derdi çok, hayrola?
***
Aşk nerdeysen çık dışarı
Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde
Yok bunun başka bi' çıkarı
Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde
***
Aşk nerdeysen çık dışarı
Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde
Yok senden başka kralı
Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde
***
Aklım inanmaz o yalanlara
İnce hesaplara, mutlak sonlara
Zaman kalmaz oyalanmaya
Nice telaşlara, korkak yaşlara
***
Hey sen, büyük oyna, iyi düşün
Yapayalnızsın, başla alışmaya
Hey sen, çocuk olma, her şey meçhul
Yapayalnızsın, başla alışmaya
***
Kötü haber çok, iyi haber yok
Kadere sitem çok, hep yarın ola
Her yerde aşk var ama gören yok
Herkesin derdi çok, hayrola?
***
Kötü haber çok, iyi haber yok
Kadere sitem çok, hep yarın ola
Her yerde aşk var ama gören yok
Herkesin derdi çok, hayrola?
***
Aşk nerdeysen çık dışarı
Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde
Yok bunun başka bi' çıkarı
Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde
***
Aşk nerdeysen çık dışarı
Yeller esiyor yerinde, eller geziyor tenimde
Yok senden başka kralı
Kimler duruyor yerinde, güller kuruyor elimde
***
Aşk nerdeysen çık dışarı
-
Benden bu kadar, üzgünüm
Zaman verdim, ödünç verdim zaman zaman
Bir sebep yokmuş uzatmak için (uzatmak için)
Şaştım ben inan, inan, inan
***
Ok yaydan çıktı gitti başka zamana
Başka aşklara, yollara
Ok yaydan çıktı gitti başka zamana
Başka aşklara, yollara
***
Benden bu kadar, üzgünüm
Savaş verdim, kayıp verdim, dayan dayan
Bir sebep yokmuş uzatmak için (uzatmak için)
Taştım ben inan, inan, inan
***
Ok yaydan çıktı gitti başka zamana
Başka aşklara, yollara
Ok yaydan çıktı gitti başka zamana
Başka aşklara, yollara
***
Benden bu kadar
Ok yaydan çıktı gitti
-
Saklayamayız artık aşkı
Alev aldık
Söndüremeyiz yandık
Deli yel aldı
***
Tesadüf değil
Bu yangını sen çıkardın
Geç kaldın, yine geç kaldın
Yarım kaldım, sensiz kaldım
***
Aşk varsa karşında
Kim yenebilir
Zamanımı kim yenebilir
Savaşma boşuna
Ne olabilir
Ne şimdi ne sonra ödün verir
***
Çal kapımı çal
Bu ruh arsız, kararsız
Soy beni içim rahat
Aklım tutarsız
***
Çal kalbimi çal
Bu ruh arsız, kararsız
Çöl gibi içim kurak
Susuz ve yalnız
***
Durduramayız artık aşkı
Alev aldık
Söndüremeyiz yandık
Deli yel aldı
***
Tesadüf değil (tesadüf değil)
Bu yangını sen çıkardın
Geç kaldın, yine geç kaldın
Yarım kaldım, sensiz kaldım
***
Aşk varsa karşında
Kim yenebilir
Zamanımı kim yenebilir
Savaşma boşuna
Ne olabilir
Ne şimdi ne sonra ödün verir
***
Çal kapımı çal
Bu ruh arsız, kararsız
Soy beni içim rahat
Aklım tutarsız
***
Çal kalbimi çal
Bu ruh arsız, kararsız
Çöl gibi içim kurak
Susuz ve yalnız
-
İstediğin gibi olmamı bekleme
Duramam elde avuçta
Umduğun şeyi yapmamı isteme
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
***
Kimse bana karışmasın, istemem
Ezbere konuşmasın, dinlemem
Herkes beni anlamasın, fark etmez
Beklemem, beklemem
***
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
***
Bildiğin gibi olmamı isteme
Duramam elde avuçta
Doğduğum güne dönmemi bekleme
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
Başkası olamam ben
***
Kimse bana karışmasın, istemem
Ezbere konuşmasın, dinlemem
Herkes beni anlamasın, fark etmez
Beklemem, beklemem
***
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
Deliler, bize deli dediler
Dediler dediler, bizi delirttiler
***
Deliler
-
Birini seveceksin belki
Heyecanlanacaksın, yetmeyecek
Değişeceksin belki
İnkâr edeceksin, hiç bitmeyecek
***
Aynıyım ben
Hâlâ zihnime kazılı adın
Bur'dayım ben
Hâlâ boşlukta noktayım
***
Or'dayım ben
Zordayım ben
Bur'dayım ben
Hep dünden kalmayım
***
Senden uzakta yaşam yok
Günüm sayılı senin yanında
Gece beyaz, ölüm kolay kolay
***
Sen olmayınca sözler boş
Günüm sayılı senin yanında
Aşk masal, ölüm kolay kolay
***
Birini seveceksin belki
Heyecanlanacaksın, yetmeyecek
Değişeceksin belki
İnkâr edeceksin, hiç bitmeyecek
***
Aynıyım ben
Hâlâ zihnime kazılı adın
Bur'dayım ben
Hâlâ boşlukta noktayım
***
Or'dayım ben
Zordayım ben
Bur'dayım ben
Hep dünden kalmayım
***
Senden uzakta yaşam yok
Günüm sayılı senin yanında
Gece beyaz, ölüm kolay kolay
***
Sen olmayınca sözler boş
Günüm sayılı senin yanında
Aşk masal, ölüm kolay kolay
-
Yürüyüşünden belli, çok havalısın, farklısın
Bakıyorum sana uzaktan, yangın mısın, salgın mısın?
Farklı görünüyor yüzün, söyle nasıl bir şeysin?
Bakışından belli, sen bi' başka âlemsin
***
Tahrik ediyorsun bilerek
Seviyorsun izlenmeyi gülerek
Çıldırtıyorsun beni giderek
Ateşliyorsun
***
Etrafımı sardın, sendeyim hapis
Bu zelzeleye davet, narsist
Çembere aldın, çıkamam hapis
Beni kendine bağladın, narsist
***
Etrafımı sardın, sendeyim hapis
Bu zelzeleye davet, narsist
Çembere aldın, çıkamam hapis
Beni kendine bağladın, narsist
***
Yürüyüşünden belli, çok havalısın, farklısın
Bakıyorum sana yakından, gerçek misin, yalan mısın?
Farklı görünüyor için, söyle nasıl bir şeysin?
Bakışından belli, sen bi' başka âlemsin
***
Tahrik ediyorsun bilerek
Seviyorsun izlenmeyi gülerek
Çıldırtıyorsun beni giderek
Ateşliyorsun
***
Etrafımı sardın, sendeyim hapis
Bu zelzeleye davet, narsist
Çembere aldın, çıkamam hapis
Beni kendine bağladın, narsist
***
Etrafımı sardın, sendeyim hapis
Bu zelzeleye davet, narsist
Çembere aldın, çıkamam hapis
Beni kendine bağladın, narsist
-
Ne görmemizi istiyorlar, ne bilmemizi
Ne sormamızı istiyorlar, ne duymamızı
Ne rüyası bu, ne dünyası
Ne öncesi, ne sonrası
***
İnsanlar robot gibi
Yalanlar kurmuş sanki
Yürüyorlar ceset gibi
Ruhları alınmış sanki
İnsanlar kuklalar gibi
Eldeki oyuncak sanki
***
İnsanlar köle gibi
Canları satılık sanki
Makineler var, sorgusuz içimde
Devreler var, duygusuz
Sağı solu bilir ama yön çizemez
Komutları verenlere hayır diyemez
Düşünemez, bilmez ki bunu
Birileri ona söylemiş yolunu
Farkındadır ama farkedemez
Yolundan sapar ama çark edemez
Cansız canlı, kansız kanlı
Baksan dışardan delikanlı
Ama eli kanlı bir alet
Sadece etten ibaret
Aklı fikri kalbi naylon
Yolda yürüyen insan saylon
Efendine söyle bizim gibiler var
Sen akıllıysan bi de deliler var
Otomat gibi tabiatınla dinle
Ben özgürüm, edebiyatınla dinle
Fikrini markete parketmişsin
İpleri onlara terketmişsin
Kukla gibi dans ederken
Bana bakıp için giderse
Halâ yol yakın
Robot değil insan olabilirsin
Karar verip, özgür olabilirsin
"Tamam" diyen adam olmakla kalma
Sana söylenen yalanlara kanma
Silkelen, uyan, zincirini kır
Bi kere de hayır diye haykır
***
İnsanlar robot gibi
Yalanlar kurmuş sanki
Yürüyorlar ceset gibi
Ruhları alınmış sanki
İnsanlar kuklalar gibi
Eldeki oyuncak sanki
İnsanlar köle gibi
Canları satılık sanki
-
Artık çok geç yalvarma
Dönüş yok o yıllara
Bil ki sana bu son veda
Yürekli olmadan
Meydan okumadan yaşanmaz aşk
Yanlış zaman, yanlış insan
Tutunmak imkansız, bıktım yamalı sevdalardan
Yanlış bahar
Kış güneşi
Yoruldum her bulduğumda, kaybetmekten seni
Kıyamete kadar kapattım kalbimi
Offff
Azar coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde yine seni büyütür
-
Denemeden bilemezsin ki
Sebepsiz gidemezsin ki
Duyamazsın duyduklarımı
Sırtım dönük, göremezsin ki
***
Anlamadan bilemezsin ki
Dinlemeden çözemezsin ki
Tutamazsın çığlıklarımı
Yanlışları silemezsin ki
***
Bu en uzun gece, bu en ağır saat
Bu en umutsuz an, korkusuzum
Bu en hüzünlü an, beklentiler yasak
Bu en zamansız an, sorumsuzum
***
Ne hesap var ne kitap
Yalnızlık var, yolcuyuz
Ne yük var ne duvar
Yaşadığın kâr, kuşkusuz
***
Yana yana söndüm yıllar
Büyü, büyü, büyümeye mecbursun
Yürü yürü bitmez yollar
Sora sora binbir cevap bulursun
***
Dolu dolu doldum yıllar
Büyü, büyü, büyümeye mecbursun
Yürü yürü bitmez yollar
"Güle güle", demeye mecbursun
***
Yana yana söndüm yıllar
Büyü, büyü, büyümeye mecbursun
Yürü yürü bitmez yollar
Sora sora binbir cevap bulursun
***
Dolu dolu doldum yıllar
Büyü, büyü, büyümeye mecbursun
Yürü yürü bitmez yollar
"Güle güle", demeye mecbursun