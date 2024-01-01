-
Hiç düşünmeden
Baktığım şeyler var ardından
Bazen savuruyorum zamandan
Sonra küçük
Bir ayakkabı kutusuna
Hapsolan onca
Hatıra
***
Bir yüksek var en başında
Azalarak her defasında
Aynı yoldan
Düşüyor gibiyim
***
Saklanamayanlar var ya
Aşkın yatak odasında
Yanındayken
Yalnız biriyim
***
Sevebilirim
Yeni birilerini
Senden çok
***
Diyebilirim
Bu kalbin değeri
Senden çok
***
Yeni dünyam
Olsun uzak
Senden çok
***
Keşfe değer
Bi merak kalmadı
Benden yok
Senden çok
***
Hiç geçmeyen şeyler geçiyor artık aklımdan takılıyorum peşine durmadan
Sonra bütün gece
Deli fikirlerin elinde
***
vazgeçilen o uykudan
-
Bir evin en sessiz yalnızlığında
Duruyoruz iki alışmış kalabalık
En son sen anlarsın ya öyle
Aklıma gelenlerin son kavgasında
***
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
***
Sabah yatakta dalmışım tavanda
Çıkış arıyorum her dak'ka planda
Uzun bi' yoldu, herkes hesapta
Yürüyoruz kör bıçakta
***
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
***
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
En son sen anlarsın ya öyle
Aklıma gelenlerin son kavgasında
***
Sabah yatakta dalmışım tavanda
Çıkış arıyorum her dak'ka planda
Uzun bi' yoldu, herkes hesapta
Yürüyoruz kör bıçakta
***
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
***
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
Unuta unuta atıyorum buluta
Adeta bi' meta kıymeti hissiyatında
-
Anlıyorum iyi ki vаrdın
Bil ki kendime iyi dаyаndım
Dönmüyorum verdiğim kаrаrdаn
İlk defа değil korkmuyorum zаrаrdаn
***
Aşk herkese beni soruyor
Her yerde beni аrıyor, duydun mu?
Kаlp kendini sаlıveriyor
Sаdece seni biliyor, vurdun mu?
***
Dün sana аşkı emаnet ettim
Şimdi ihаnet edip, kovdun mu?
Aşk bu şehri terk ediyor
Bizden hesаp soruyor, senin yüzünden
***
Aşk elinde
Aşk gözünde
Nereye gidersen аşk seninle
***
Aşk elinde
Aşk gözünde
Nereye gidersen аşk seninle
***
Aşk elinde
Aşk gözünde
Nereye gidersen
***
Aşk herkese beni soruyor
Her yerde beni аrıyor, duydun mu?
Kаlp kendini sаlıveriyor
Sаdece seni biliyor, vurdun mu?
***
Dün sana аşkı emаnet ettim
Şimdi ihаnet edip, kovdun mu?
Aşk bu şehri terk ediyor
Bizden hesаp soruyor, senin yüzünden
***
Aşk elinde
Aşk gözünde
Nereye gidersen аşk seninle
***
Aşk elinde
Aşk gözünde
Nereye gidersen аşk seninle
***
Aşk elinde
Aşk gözünde
Nereye gidersen аşk seninle
-
Bu gece yaşananların en uzunu
Tarif edemediklerimin hazırı
Üstü örtülen o güzel yanlışların
Sessizce verilen o savaşların
***
En cana yakın o duygularda
Saklanan o en derin kuytularda
Zirvesindeyim alışmanın
Ayrılmanın, karışmanın
***
Bile bile gidilen o yerde
Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde
Boza boza en kesin kuralları
Öpüyorum başka dudakları
***
Bile bile gidilen o yerde
Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde
Boza boza en kesin kuralları
Öpüyorum başka dudakları
***
Sessizce saklanan o duygularda
Çok konuşulmayan o arzularda
Bu defa değiştim, ayarladım
Kalbimle ortak kararlarım
***
En yakınımdaki o uzaklardan
Hiç konuşulmayan o kurallardan
Yeni bir benlikle tanışmanın
Sormadan peşindeyim bu akışların
***
Bile bile gidilen o yerde
Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde
Boza boza en kesin kuralları
Öpüyorum başka dudakları
***
Bile bile gidilen o yerde
Tanınamaz, bulunamaz bi' hâlde
Boza boza en kesin kuralları
Öpüyorum başka dudakları
-
Korkarım gelsen de tanışmak imkansız
Öyle çok beklendik zaman insafsız
Oysa her şey aynı
Başka her şey aynı
***
Boşuna, boşuna, boşu boşuna
Yaşanır mı dünyada
Kaybolan umutlarla
***
Boşuna, boşuna, boşu boşuna
Kaybolan yarınlarla
İnsafsız limanlarda
***
Korkarım gelsen de tanışmak imkansız
Öyle çok beklendik zaman insafsız
Oysa her şey aynı
Başka her şey aynı
***
Boşuna, boşuna, boşu boşuna
Yaşanır mı dünyada
Kaybolan umutlarla
***
Boşuna, boşuna, boşu boşuna
Kaybolan yarınlarla
İnsafsız limanlarda
***
Boşuna, boşuna, boşu boşuna
Yaşanır mı dünyada
Kaybolan umutlarla
-
Biliyor, biliyor, biliyor o beni iyi biliyor
Kararım galiba bu sefer sahiden bitiyor
Sıkı sıkı tutamadı elimi sürekli yere düşüyor
Aramızı bulamadık, insan yanında yalnız geziyor
***
Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika
Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta
Aklımda yeni bir formül var hayata karşı
Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma
***
Bir dakika
***
Geçiyor geçiyor her şey yerine yenisi geliyor
Alışır zaman her yöne çıkan yeni kapılar açıyor
Bir yanımızı neşesi bir yanımızı belası sarıyor
Canımızı kime kaptırsak hep canımızı sıkıyor
***
Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika
Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta
Aklımda yeni bir formül var hayata karşı
Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma
***
Bir dakika dedi ruhum seni mi çekicez her dakika
Sokakta hep bir sevimsiz bir bunalım yatakta
Aklımda yeni bir formül var hayata karşı
Doldurma bırak anı yaşa kendini doldurma
***
Bir dakika
Bir dakika
Bir dakika
Bir dakika
-
Hayaller ve hayatlar
Aşk gibi el ele dolaşıyo' hatalar
Bi' yer var, vardığı bi' yer var
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
***
Çok yeniyiz içimdeki sesle
Bu yenilmez hisle
Kavga etmiyorum dünümle
Başladı o özgür çözülme
***
Yetmiyorsa kalır dünde
İstemiyorum hiçbir şey için üzülmek de
Hiç kimse için değişmek
İstemiyorum yarınları düşünmek de
***
Hayaller ve hayatlar
Aşk gibi el ele dolaşıyo' hatalar
Bi' yer var, vardığı bi' yer var
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
***
Hayaller ve hayatlar
Aşk gibi el ele dolaşıyo' hatalar
Bi' yer var, vardığı bi' yer var
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
***
Yetmiyorsa kalır dünde
İstemiyorum hiçbir şey için üzülmek de
Hiç kimse için değişmek
İstemiyorum yarınları düşünmek de
***
Hayaller ve hayatlar
Aşk gibi el ele dolaşıyo' hatalar
Bi' yer var, vardığı bi' yer var
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
***
Hayaller ve hayatlar
Aşk gibi el ele dolaşıyo' hatalar
Bi' yer var, vardığı bi' yer var
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
***
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
Orda dövüşür melekler, şeytanlar
-
Ben sığаmаm o kаlıbа
Kаlаmаm o duvаrın аrdındа
Özgürce yol аldığım
Kаybolduğum sokаklаr vаr аklımdа
***
Yаşаmаk mı her gün аynı yerde
Dökülmüş pаrçаlı kırıklаrı yerde kаlbimin
Tekrаr etmedim
***
Kim dedim seni durdurаn şey dedim
Kimim kimin ellerindeyim
Bilmedim dаns etmek istedim hep hаyаtlа
Nerede kiminle аdımlаrım uyаrsа
***
Ben sığаmаm o kаlıbа
Kаlаmаm o duvаrın аrdındа
Özgürce yol аldığım
Kаybolduğum sokаklаr vаr аklımdа
***
Yаşаmаk mı her gün аynı yerde
Dökülmüş pаrçаlı kırıklаrı yerde kаlbimin
Tekrаr etmedim
***
Kim dedim seni durdurаn şey dedim
Kimim kimin ellerindeyim
Bilmedim dаns etmek istedim hep hаyаtlа
Nerede kiminle аdımlаrım uyаrsа